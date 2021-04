Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93292f90-ee97-4157-8847-5562a5c7c692","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírus tönkreteszi a munkahelyeket, a gazdaságot is megtámadja - hangoztatta a miniszterelnök, aki szerint nem lehet egyik percről a másikra újraindítani szállodákat, éttermeket. Elmondta, hogy miért nincs nagyobb szigor, és beszélt arról is, 2-3 nehéz hetünk lesz még. A közmédiás interjúknál szokatlan módon Orbán valódi kérdéseket is kapott. ","shortLead":"A vírus tönkreteszi a munkahelyeket, a gazdaságot is megtámadja - hangoztatta a miniszterelnök, aki szerint nem lehet...","id":"20210331_Rendkivuli_interjut_ad_Orban_Viktor_az_M1en","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93292f90-ee97-4157-8847-5562a5c7c692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfa900b-6041-4245-8974-8b7312ae14d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Rendkivuli_interjut_ad_Orban_Viktor_az_M1en","timestamp":"2021. március. 31. 20:36","title":"Orbán: Május végéig 7 millió első oltásig el lehet jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18a775-5059-4516-9e7e-77e6ae851fe5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Politikailag megbízható emberekkel erősítik a Mol felügyelőbizottságát. A cég vezetői eddig is tűzközelben voltak, ami a kormányzati kapcsolatokat illeti.","shortLead":"Politikailag megbízható emberekkel erősítik a Mol felügyelőbizottságát. A cég vezetői eddig is tűzközelben voltak, ami...","id":"202113_jon_azerosites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c18a775-5059-4516-9e7e-77e6ae851fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6315771-6ec8-4f86-9a25-157728fc3c81","keywords":null,"link":"/360/202113_jon_azerosites","timestamp":"2021. április. 01. 11:00","title":"Az olajipari szakértelem nem annyira, a kormányközeliség továbbra is lényeges a Molnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrált aktív fertőzöttek 224 761-en vannak.\r

","shortLead":"A regisztrált aktív fertőzöttek 224 761-en vannak.\r

","id":"20210331_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aae3a5f-eaca-43b4-a270-752bd0eb1086","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 31. 09:24","title":"Újabb 302 halálos áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7aaeccb-d14f-470c-b41f-cc8fdc48b20f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy forrásból 1,2 milliárdot a Magyar Művészeti Akadémiának is találtak.","shortLead":"Egy forrásból 1,2 milliárdot a Magyar Művészeti Akadémiának is találtak.","id":"20210401_gazdasagvedelmi_alap_atcsoportositas_modern_varosok_magyar_falu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7aaeccb-d14f-470c-b41f-cc8fdc48b20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433d017f-a9fb-4511-9a57-ecdb086c45db","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_gazdasagvedelmi_alap_atcsoportositas_modern_varosok_magyar_falu","timestamp":"2021. április. 01. 09:50","title":"Vasút helyett katolikus kongresszus, falu helyett város – a kormány ismét pénzeket csoportosított át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8336e9a6-f0b8-4cb8-9703-078bf61b1265","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ünnepekre készülve főleg százalékokra lebontott statisztikákat jelentettek be az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Az ünnepekre készülve főleg százalékokra lebontott statisztikákat jelentettek be az operatív törzs csütörtöki...","id":"20210401_Oprativ_torzs_husvet_csutortok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8336e9a6-f0b8-4cb8-9703-078bf61b1265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8eace8c-51e4-4b50-b830-2b95ee5146db","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Oprativ_torzs_husvet_csutortok","timestamp":"2021. április. 01. 12:51","title":"218 400 adag AstraZeneca-vakcina érkezik este Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d2fd7f-9c9b-4d6f-bf4c-571afeb6e546","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzet alatt nem lehet megválni az egyenruhától, ezért alternatív módszerekkel élnek azok, akiknek elegük lett a rendőri hivatásból.","shortLead":"A veszélyhelyzet alatt nem lehet megválni az egyenruhától, ezért alternatív módszerekkel élnek azok, akiknek elegük...","id":"20210401_rendor_politikus_part_leszereles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98d2fd7f-9c9b-4d6f-bf4c-571afeb6e546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d62c97-ff29-4528-8df6-adbf42cab255","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_rendor_politikus_part_leszereles","timestamp":"2021. április. 01. 15:01","title":"Szabad Európa: Az egyik keleti megyében tucatnyi rendőr lenne párttag, hogy leszerelhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9150274-21dd-4884-82b5-4ff2b1a28e9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A novemberi eset vizsgálatát most fejezte be a rendőrség.","shortLead":"A novemberi eset vizsgálatát most fejezte be a rendőrség.","id":"20210331_vadasz_vadaszat_hajto_loves_soret_serules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9150274-21dd-4884-82b5-4ff2b1a28e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98c5b38-b62f-4d4d-932f-69b5ebc345eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_vadasz_vadaszat_hajto_loves_soret_serules","timestamp":"2021. március. 31. 12:54","title":"Nyúlra célzott, két embert talált el egy vadász Szeghalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány áldozatai között az első két helyen a dializált és a vesetranszplantált betegek állnak, így a szervátültetetteket világszerte az extrém veszélyeztetettek csoportjába sorolják.","shortLead":"A koronavírus-járvány áldozatai között az első két helyen a dializált és a vesetranszplantált betegek állnak...","id":"20210331_szervatultetes_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c05c21-4e27-424f-92a1-a0a7f161a85e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_szervatultetes_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 31. 10:33","title":"A szervátültetettek 45 százaléka még mindig nem kapott oltást, holott nagy szükségük lenne rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]