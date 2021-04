Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"baa8a224-f41e-4fc9-abb1-6533f17ce4fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák kancellár szerint fontos, hogy óvatosan és jó időzítéssel készítsék elő a nyitó lépéseket.","shortLead":"Az osztrák kancellár szerint fontos, hogy óvatosan és jó időzítéssel készítsék elő a nyitó lépéseket.","id":"20210407_koronavirus_jarvany_ausztria_gazdasag_ujrainditas_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baa8a224-f41e-4fc9-abb1-6533f17ce4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9935bff-0804-4a7e-9baf-c832e7556403","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_koronavirus_jarvany_ausztria_gazdasag_ujrainditas_nyitas","timestamp":"2021. április. 07. 05:28","title":"Májusi, óvatos újraindításra készül Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415d0d7e-ef42-43c5-b739-ca2609c8a1d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milyen személynek minősül az iskolaőr? Mit jelölhetnek be a SharePoint intézkedések menüpontjában? Teszteltették az iskolaőröket az I. Szakmai Kvízversenyen. ","shortLead":"Milyen személynek minősül az iskolaőr? Mit jelölhetnek be a SharePoint intézkedések menüpontjában? Teszteltették...","id":"20210407_iskolaor_kviz_verseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=415d0d7e-ef42-43c5-b739-ca2609c8a1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6c793f-92f5-4788-bc99-88588c2de708","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_iskolaor_kviz_verseny","timestamp":"2021. április. 07. 17:59","title":"Hol hordja a jelvényét egy iskolaőr? A borsodi kvízversenyen ez is kiderült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf3f699-71da-4878-9597-45599bc10d05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Posta automatikus vámeljárással készül a változására.","shortLead":"A Magyar Posta automatikus vámeljárással készül a változására.","id":"20210408_22_euros_afamentesseg_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baf3f699-71da-4878-9597-45599bc10d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5b6167-dafa-4f4d-aa85-c181a0f8a0c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_22_euros_afamentesseg_vege","timestamp":"2021. április. 08. 10:58","title":"Júliustól az EU-n kívülről rendelt filléres dolgokra is áfát kell fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231f8aca-20f2-4ecd-802c-c53491eaa620","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bajba került férfit búvárok mentették ki.","shortLead":"A bajba került férfit búvárok mentették ki.","id":"20210408_Meditalni_ment_egy_barlangba_negy_napra_csapdaba_esett_egy_thaifoldi_szerzetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=231f8aca-20f2-4ecd-802c-c53491eaa620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3b7413-6714-4458-aa35-34f322f13aa8","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Meditalni_ment_egy_barlangba_negy_napra_csapdaba_esett_egy_thaifoldi_szerzetes","timestamp":"2021. április. 08. 10:40","title":"Meditálni ment egy barlangba, négy napra csapdába esett egy thaiföldi szerzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1437e8a5-baa7-4e01-a410-a2ec3c5e8224","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyesek állítják, feletteseik nyomására vettek részt a tesztekben.","shortLead":"Egyesek állítják, feletteseik nyomására vettek részt a tesztekben.","id":"20210407_ema_szputnyik_v_teszt_katonak_kenyszer_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1437e8a5-baa7-4e01-a410-a2ec3c5e8224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3326a454-017a-4c3d-a68b-690d02311605","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_ema_szputnyik_v_teszt_katonak_kenyszer_vizsgalat","timestamp":"2021. április. 07. 18:22","title":"Vizsgálja az EMA, hogy tényleg önként vettek-e részt az orosz katonák a Szputnyik V tesztelésében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, megvalósul a Petőfi Rádió és TV átalakítása. ","shortLead":"Úgy tűnik, megvalósul a Petőfi Rádió és TV átalakítása. ","id":"20210408_demeter_szilard_konnyuzenei_terv_a38","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3487fc3b-fcba-4ba3-b171-f7a535a4b626","keywords":null,"link":"/kultura/20210408_demeter_szilard_konnyuzenei_terv_a38","timestamp":"2021. április. 08. 16:44","title":"Telex: Elfogadták Demeter Szilárd könnyűzenei tervét, az A38-ra költözhet a Petőfi Rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789793d-8a0d-4869-b368-7c9f07d7253e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felsőoktatási intézmények tervezésére specializálódott, világszerte ismert Kohn Pederson Fox építésziroda tervezheti a Közép-európai Egyetem (CEU) új bécsi campusát. Az épületegyüttest 2025-ben adhatják át. ","shortLead":"A felsőoktatási intézmények tervezésére specializálódott, világszerte ismert Kohn Pederson Fox építésziroda tervezheti...","id":"20210408_ceu_becs_campus_latvanytervek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3789793d-8a0d-4869-b368-7c9f07d7253e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034c3bc-b768-4886-9723-57669b0832f4","keywords":null,"link":"/elet/20210408_ceu_becs_campus_latvanytervek","timestamp":"2021. április. 08. 16:01","title":"Megmutatták, hogy fog kinézni a CEU új bécsi campusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép szenved: a földrész stabilitása forog kockán. Polgárháború kezdődhet, kivándorlási hullám indulhat be. Hiszen az ország a kommunizmus utolsó bástyája. És ha győz a jelenlegi rendszer, az csak megerősíti a nacionalista mozgalmakat, illetve tekintélyuralmi kormányokat – Oroszországban, Lengyelországban, Magyarországon.” Erre figyelmeztet Szvetlana Alekszijevics a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban.","shortLead":"„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép...","id":"20210408_Szvetlana_Alekszijevics_Belaruszban_polgarhaboru_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04d5cd0-2365-4715-827f-911afd6154b3","keywords":null,"link":"/360/20210408_Szvetlana_Alekszijevics_Belaruszban_polgarhaboru_lehet","timestamp":"2021. április. 08. 07:43","title":"Szvetlana Alekszijevics: Belaruszban polgárháború lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]