[{"available":true,"c_guid":"5cc22699-dd34-42ff-a205-e4d0a0c1c43e","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Az európai tudományos életből tért haza az olasz Demokratikus Párt vezetésére Enrico Letta, aki pályafutása során kivételes politikai kapcsolatokra tett szert, amelyekkel most jól sáfárkodhat.","shortLead":"Az európai tudományos életből tért haza az olasz Demokratikus Párt vezetésére Enrico Letta, aki pályafutása során...","id":"202116_enrico_letta_olaszok_kozt_egy_europai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cc22699-dd34-42ff-a205-e4d0a0c1c43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60b96f8-6a43-46f3-a47e-f0c2822c9119","keywords":null,"link":"/360/202116_enrico_letta_olaszok_kozt_egy_europai","timestamp":"2021. április. 24. 08:30","title":"Salvinivel szemben tartja a frontot az új olasz baloldali pártvezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a0f4eb-5ea8-444c-a6ee-02a9036883b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy asztronautával a fedélzetén érkezett meg Elon Musk cégének űrhajója. ","shortLead":"Négy asztronautával a fedélzetén érkezett meg Elon Musk cégének űrhajója. ","id":"20210424_Landolt_a_Nemzetkozi_Urallomasra_a_SpaceX_urhajoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a0f4eb-5ea8-444c-a6ee-02a9036883b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd60c54c-4770-4a67-a3bb-9abb19fc36a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_Landolt_a_Nemzetkozi_Urallomasra_a_SpaceX_urhajoja","timestamp":"2021. április. 24. 17:10","title":"Landolt a Nemzetközi Űrállomáson a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b28b3d3-e295-4380-8f9a-6b4bcaa07641","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A világ száz legbefolyásosabb globális gondolkodója közé választotta a Foreign Policy 2019-ben Carlo Rovelli olasz elméleti fizikust, a hurok-kvantumgravitációs elmélet egyik megalkotóját. Magyarul nemrég megjelent könyve kapcsán beszélgettünk vele.","shortLead":"A világ száz legbefolyásosabb globális gondolkodója közé választotta a Foreign Policy 2019-ben Carlo Rovelli olasz...","id":"202116__carlo_rovelli__tudomanyrol_idorol_es_ahulyeseg_osrobbanasarol__a_bizonytalansag_anormalis_letallapotunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b28b3d3-e295-4380-8f9a-6b4bcaa07641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a59311-754c-489f-a7ad-31f6acaf9bce","keywords":null,"link":"/360/202116__carlo_rovelli__tudomanyrol_idorol_es_ahulyeseg_osrobbanasarol__a_bizonytalansag_anormalis_letallapotunk","timestamp":"2021. április. 25. 08:15","title":"Carlo Rovelli: A \"gondolkodj a saját fejeddel\" mondás egyeseknél a hülyeség ősrobbanását eredményezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legújabb lépéssel már a hazai egyetemek 70 százaléka alapítványi fenntartású magánegyetem lesz.","shortLead":"A legújabb lépéssel már a hazai egyetemek 70 százaléka alapítványi fenntartású magánegyetem lesz.","id":"20210425_Infosztrajk_az_egyetemi_atalakitas_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81839816-d745-4e34-80c6-4c31c0740753","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Infosztrajk_az_egyetemi_atalakitas_ellen","timestamp":"2021. április. 25. 20:27","title":"Infosztrájkot tartottak az egyetemi átalakítás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héten keresztül lehetne viselni a pillekönnyű, elektronikus bőrt, amit egy vizes spray segítségével lehet majd mellkasra rögzíteni.","shortLead":"Egy héten keresztül lehetne viselni a pillekönnyű, elektronikus bőrt, amit egy vizes spray segítségével lehet majd...","id":"20210424_Eborrel_kovetnek_nyomon_az_egeszegugyi_allapotunkat_japan_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d46c930-48ae-439e-b7b9-c199046f1255","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_Eborrel_kovetnek_nyomon_az_egeszegugyi_allapotunkat_japan_kutatok","timestamp":"2021. április. 24. 20:00","title":"E-bőrrel követnék nyomon az egészégügyi állapotunkat japán kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d977d333-9bf3-4037-9a25-58c80396244d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Várhatóan ősszel lesz látható a rajzfilmsorozat, mely a 6. osztályos általános iskolások egyik kötelező olvasmányából, a Toldiból készült. Most már megvan a pénz a mozis verzióra is. ","shortLead":"Várhatóan ősszel lesz látható a rajzfilmsorozat, mely a 6. osztályos általános iskolások egyik kötelező olvasmányából...","id":"202116_toldifilm_egesz_estes_verzio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d977d333-9bf3-4037-9a25-58c80396244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b7543f-9d8c-4777-9ba0-b349b7504682","keywords":null,"link":"/360/202116_toldifilm_egesz_estes_verzio","timestamp":"2021. április. 24. 11:10","title":"Az egymilliárdos Toldi-rajzfilm után készülhet a 245 milliós is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kínából érkezett 600 ezer adag Sinopharm.","shortLead":"Kínából érkezett 600 ezer adag Sinopharm.","id":"20210424_Megerkezett_Magyarorszagra_az_eddigi_legnagyobb_vakcinaszallitmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731565ad-1018-4066-ad6d-26ab9fd7af91","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_Megerkezett_Magyarorszagra_az_eddigi_legnagyobb_vakcinaszallitmany","timestamp":"2021. április. 24. 14:50","title":"Megérkezett Magyarországra az eddigi legnagyobb vakcinaszállítmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Csang'o-6 űrszondát Kína 2024-ben akarja felbocsátani, hogy a Hold túlsó oldalán, a Déli-sark-Aitken-medencében gyűjtsön talajmintákat - jelentette be szombaton a kínai holdkutatási program egyik szakértője. ","shortLead":"A Csang'o-6 űrszondát Kína 2024-ben akarja felbocsátani, hogy a Hold túlsó oldalán, a Déli-sark-Aitken-medencében...","id":"20210425_Ujabb_szondat_kuld_a_Holdra_Kina_2024ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78740aa-b101-4320-af6a-f09569f719d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Ujabb_szondat_kuld_a_Holdra_Kina_2024ben","timestamp":"2021. április. 25. 15:12","title":"Újabb szondát küld a Holdra Kína 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]