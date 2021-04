Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2a1af7cd-a1e6-4b8a-ac83-8bdddccfc891","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglesz a böjtje, hogy a maszktalan tömegek rászabadultak a városra – mondta Ócsai Lajos a Népszavának.","shortLead":"Meglesz a böjtje, hogy a maszktalan tömegek rászabadultak a városra – mondta Ócsai Lajos a Népszavának.","id":"20210426_antsz_ocsai_lajos_teraszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a1af7cd-a1e6-4b8a-ac83-8bdddccfc891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192b48d8-cb65-4efb-8eed-d9b9c65ce45c","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_antsz_ocsai_lajos_teraszok","timestamp":"2021. április. 26. 07:26","title":"Volt ÁNTSZ-vezető: Nagy ára lesz a teraszozásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e6bebe-021e-43be-b8c0-6a5d0d098ad1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 45 napon át is világít a lámpás, 5 deciliter sós víztől.","shortLead":"Akár 45 napon át is világít a lámpás, 5 deciliter sós víztől.","id":"20210424_Sos_vizzel_de_akar_vizelettel_is_lehet_mukodtetni_ezt_a_hordozhato_lampast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61e6bebe-021e-43be-b8c0-6a5d0d098ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1688439c-32f6-4608-9cc9-9ce2647f089d","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Sos_vizzel_de_akar_vizelettel_is_lehet_mukodtetni_ezt_a_hordozhato_lampast","timestamp":"2021. április. 24. 14:31","title":"Sós vízzel, de akár vizelettel is lehet működtetni ezt a hordozható lámpást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e53ab8-c673-4116-bc23-27cb02066b1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási lángokkal ég a Mourne-i hegység rekettyése. 60 tűzoltó sem tudta eddig megfékezni a tüzet.","shortLead":"Óriási lángokkal ég a Mourne-i hegység rekettyése. 60 tűzoltó sem tudta eddig megfékezni a tüzet.","id":"20210424_Hatalmas_tuz_utott_ki_egy_eszakir_erdoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e53ab8-c673-4116-bc23-27cb02066b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec4f0c5-7523-4b98-b61f-28c7dd148465","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Hatalmas_tuz_utott_ki_egy_eszakir_erdoben","timestamp":"2021. április. 24. 20:50","title":"Pusztító tűz ütött ki egy észak-ír erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3359537-4a1e-4f09-9fbb-93783f739e5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nyílt, online kurzus miatt derült fény arra, hogy a borostyánligás egyetemek a hozzátartozók tudta, és engedélye nélkül használják a meghalt gyerekek csontjait. ","shortLead":"Egy nyílt, online kurzus miatt derült fény arra, hogy a borostyánligás egyetemek a hozzátartozók tudta, és engedélye...","id":"20210424_Botrany_az_amerikai_elitegyetemeknel_rendori_bombazasban_meghalt_afroamerikai_gyerekek_csontjait_hasznaltak_antropologia_kurzusokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3359537-4a1e-4f09-9fbb-93783f739e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d39f40-5c70-490f-82b1-ba89abb12351","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Botrany_az_amerikai_elitegyetemeknel_rendori_bombazasban_meghalt_afroamerikai_gyerekek_csontjait_hasznaltak_antropologia_kurzusokon","timestamp":"2021. április. 24. 19:05","title":"Botrány az amerikai elitegyetemeknél: rendőrségi akcióban meghalt afro-amerikai gyerekek csontjait használták antropológia kurzusokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ba7deb-1537-4c9e-be6a-5837c24f7b1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nyilvánosságra került szabadalom arról árulkodik, hogy az LG tovább bővítené a feltekerhető eszközök körét. A televízió után akár a hordozható számítógépnek is lehetne kihúzható/feltekerhető kijelzős változata.","shortLead":"Egy nyilvánosságra került szabadalom arról árulkodik, hogy az LG tovább bővítené a feltekerhető eszközök körét...","id":"20210426_lg_feltekerheto_laptop_szabadalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7ba7deb-1537-4c9e-be6a-5837c24f7b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a6b332-35fe-4ab7-af53-67a045963d06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_lg_feltekerheto_laptop_szabadalom","timestamp":"2021. április. 26. 12:03","title":"Jöhet a feltekerhető laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerinte a kormány bent hagyja a támogatás több mint felét. ","shortLead":"Szerinte a kormány bent hagyja a támogatás több mint felét. ","id":"20210425_Karacsony_szerint_a_kormany_lemond_az_unios_tamogatas_felerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ca675-3ab8-46af-ab36-941c8dddc102","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Karacsony_szerint_a_kormany_lemond_az_unios_tamogatas_felerol","timestamp":"2021. április. 25. 13:20","title":"Karácsony minimálbéremelésre és a lakhatási költségek csökkentésére költené az uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól sokkal egyszerűbben is beállítható, milyen minőségben szeretnénk nézni a legnagyobb videómegosztó, a YouTube tartalmait.","shortLead":"Mostantól sokkal egyszerűbben is beállítható, milyen minőségben szeretnénk nézni a legnagyobb videómegosztó, a YouTube...","id":"20210426_youtube_video_mobil_beallitas_kepminoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ca2df6-bf01-4bbc-9817-fc6b588f7a0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_youtube_video_mobil_beallitas_kepminoseg","timestamp":"2021. április. 26. 09:03","title":"Bekerült két új kapcsoló a YouTube-ba, mindkettő nagyon hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Felvázoljuk, milyen lehetne egy tudományos publikáció a Sinopharm-vakcináról és mit jelent a peer review.","shortLead":"Felvázoljuk, milyen lehetne egy tudományos publikáció a Sinopharm-vakcináról és mit jelent a peer review.","id":"20210426_Sinopharm_The_Lancet_WHO_Menczer_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122c11f5-3fc5-49a5-b917-549c76d75d71","keywords":null,"link":"/360/20210426_Sinopharm_The_Lancet_WHO_Menczer_Tamas","timestamp":"2021. április. 26. 12:00","title":"Mit kellene tudnunk a kínai oltásról – és mit írt erről a The Lancet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]