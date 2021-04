Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ef20db82-cd4f-456f-8227-212687a89627","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt (járvány)időszak díjátadói nélkülözték a vörös szőnyeget, leginkább azért, mert nem nagyon lett volna, aki végigvonuljon rajta. A virtuális díjátódókra is kicsípték ugyan magukat a sztárok, de tudjuk, érezzük, hogy az nem ugyanaz. Az idei, áprilisra csúsztatott Oscar-gála azonban végre arra biztatott minden érintettet, hogy próbáljon meg személyesen jelen lenni, és így a vörös szőnyeget is volt értelme legurítani. Nézzük, kinek miben sikerült végigvonulni.","shortLead":"Az elmúlt (járvány)időszak díjátadói nélkülözték a vörös szőnyeget, leginkább azért, mert nem nagyon lett volna, aki...","id":"20210426_Vegre_igazi_vonulas_volt_a_voros_szonyegen__ezek_voltak_a_legfeltunobb_szettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef20db82-cd4f-456f-8227-212687a89627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045165e9-007c-471f-bd7a-12f8e323638f","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Vegre_igazi_vonulas_volt_a_voros_szonyegen__ezek_voltak_a_legfeltunobb_szettek","timestamp":"2021. április. 26. 12:58","title":"Végre igazi vonulás volt a vörös szőnyegen – ezek voltak a legfeltűnőbb szettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee612dbf-e72e-4b38-b55f-276d9a1119b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple elsősorban saját ökoszisztémáján belülre tervezte az elveszett dolgok megkeresésében segítő kis eszközt, kiderült, hogy az AirTag azért ki tud lépni az Apple-világból.



","shortLead":"Bár az Apple elsősorban saját ökoszisztémáján belülre tervezte az elveszett dolgok megkeresésében segítő kis eszközt...","id":"20210426_apple_airtag_nfc_erzekelo_kompatibilis_androidos_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee612dbf-e72e-4b38-b55f-276d9a1119b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d018f8f-6b5f-4036-bc9e-439308aa1230","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_apple_airtag_nfc_erzekelo_kompatibilis_androidos_telefon","timestamp":"2021. április. 26. 10:03","title":"Nem gond, ha androidos, ön is használhatja az Apple AirTag eszközét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az autópálya teljes szélességében áll a forgalom, a rendőri intézkedés folyamatban van.\r

\r

","shortLead":"Az autópálya teljes szélességében áll a forgalom, a rendőri intézkedés folyamatban van.\r

\r

","id":"20210427_Nagy_a_torlodas_az_M1es_autopalyan_baleset_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f7ea8d-1fae-4d65-9008-434188714e46","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_Nagy_a_torlodas_az_M1es_autopalyan_baleset_miatt","timestamp":"2021. április. 27. 07:10","title":"Baleset miatt teljes útlezárás az M1-es autópályán Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f32f0d-73d0-435b-bc2d-7018becf71ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább tízen meghaltak, köztük a felkelők egyik parancsnoka.","shortLead":"Legalább tízen meghaltak, köztük a felkelők egyik parancsnoka.","id":"20210427_robbantas_talib_fegyveresek_afganisztan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57f32f0d-73d0-435b-bc2d-7018becf71ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e39af5b-7600-4489-b83b-bd0b7d267277","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_robbantas_talib_fegyveresek_afganisztan","timestamp":"2021. április. 27. 10:01","title":"Véletlenül saját magukat robbantották fel tálib fegyveresek Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves férfi az élettársa fotójával hálózta be áldozatát.","shortLead":"A 24 éves férfi az élettársa fotójával hálózta be áldozatát.","id":"20210427_bunugyi_felugyelet_ferfi_szexualis_zaklatas_obuda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139731fe-cc28-4db1-9deb-ea24898a5f25","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_bunugyi_felugyelet_ferfi_szexualis_zaklatas_obuda","timestamp":"2021. április. 27. 13:15","title":"Parkba csalt és szexuálisan zaklatott egy férfi egy nőt Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint van értelme a középiskolák május 10-ei nyitásának, mert a diákok így legalább a tanév egytizedét a jelenléti oktatásban teljesíthetik.","shortLead":"Az államtitkár szerint van értelme a középiskolák május 10-ei nyitásának, mert a diákok így legalább a tanév egytizedét...","id":"20210426_Maruzsa_Zolta_Van_ertelme_a_kozepiskolak_majus_10ei_nyitasanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1888747b-014c-4f0e-ab6d-480d77991407","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_Maruzsa_Zolta_Van_ertelme_a_kozepiskolak_majus_10ei_nyitasanak","timestamp":"2021. április. 26. 11:37","title":"Maruzsa reméli, hogy az érettségizők elkerülték a tömegjeleneteket a hétvégi terasznyitáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8d93fa-8e2b-4734-8e43-030eb5a913cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság az 1959-es Le Mans-i 24 órás verseny győztes autójának állít emléket.","shortLead":"Az újdonság az 1959-es Le Mans-i 24 órás verseny győztes autójának állít emléket.","id":"20210428_itt_a_szelvedo_es_teto_nelkuli_legujabb_aston_martin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d8d93fa-8e2b-4734-8e43-030eb5a913cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ded59c1-9098-4591-87aa-10bd3e450dbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_itt_a_szelvedo_es_teto_nelkuli_legujabb_aston_martin","timestamp":"2021. április. 28. 07:59","title":"Itt a szélvédő és tető nélküli legújabb Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a612c2e3-7524-4629-9735-93206a93d138","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlemény szerint a Magyar Vízilabda Szövetségben betöltött elnöki feladatai miatt mondott le. ","shortLead":"A közlemény szerint a Magyar Vízilabda Szövetségben betöltött elnöki feladatai miatt mondott le. ","id":"20210426_lemondott_vari_attila_pecsi_fideszes_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a612c2e3-7524-4629-9735-93206a93d138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a3d24c-0c3c-4d9b-9959-972b0dca873f","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_lemondott_vari_attila_pecsi_fideszes_kepviselo","timestamp":"2021. április. 26. 19:15","title":"Lemondott a képviselőségről Vári Attila, akiből hiába akart pécsi polgármestert faragni a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]