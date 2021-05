Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d59f9cb-5e80-44eb-85f5-f2f93338fd67","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Ki akarna szoftvert vásárolni egy 70 évestől? – vallja Kulcsár Tibor, a Kulcs-Soft alapítója, aki 25 év után adta át a stafétát Szabó Ervinnek, amikor magát már a fejlődés gátjának látta. Mi lett azóta az egy kisszobában indult egyszemélyes bt.-ből tőzsdén jegyzett, milliárdos árbevételű céggé változott Kulcs-Softból, és mivel foglalja le magát az alapító, hogy el tudjon szakadni tőle? 