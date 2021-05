Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66469db3-54a7-402a-ae55-472c72157afd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A középszintű írásbeli három óráig tart, míg az emelt szintű 240 perces.","shortLead":"A középszintű írásbeli három óráig tart, míg az emelt szintű 240 perces.","id":"20210504_matematika_irasbeli_erettsegi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66469db3-54a7-402a-ae55-472c72157afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b9b5e9-6b97-4d03-b870-82d0f6d4e1c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_matematika_irasbeli_erettsegi","timestamp":"2021. május. 04. 08:13","title":"A matematika-írásbelikkel folytatódik az érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c2ef8b-bc6c-4b1a-8f88-ae4dc183bc13","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egykori német válogatott kapus véletlenül éppen annak a Dennis Aogónak küldte el az üzenetet, akit lekvótafeketézett benne.","shortLead":"Az egykori német válogatott kapus véletlenül éppen annak a Dennis Aogónak küldte el az üzenetet, akit lekvótafeketézett...","id":"20210505_Rasszista_kijelentes_Hertha_Jens_Lehmann","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64c2ef8b-bc6c-4b1a-8f88-ae4dc183bc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109e818-a80f-4505-849a-cede8cb805b3","keywords":null,"link":"/sport/20210505_Rasszista_kijelentes_Hertha_Jens_Lehmann","timestamp":"2021. május. 05. 13:20","title":"Kvótafeketéző üzenete miatt rúgták ki a Herthától Jens Lehmannt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó, ennek a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, de a május 4-ének is több köze van Margaret Thatcherhöz, mint Obi Wan Kenobihoz.



","shortLead":"Jó, ennek a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, de a május 4-ének is több köze van Margaret Thatcherhöz, mint Obi Wan...","id":"20210504_Nem_lehetett_baj_a_matek_erettsegivel_hiszen_ma_van_a_nemzetkozi_Star_Warsnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c6da04-adf4-4427-9a24-3b4728e3ce6a","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Nem_lehetett_baj_a_matek_erettsegivel_hiszen_ma_van_a_nemzetkozi_Star_Warsnap","timestamp":"2021. május. 04. 16:06","title":"Nem lehetett baj a matekérettségivel, hiszen ma van a nemzetközi Star Wars-nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók arra kíváncsiak, hogyan lehet a legkevesebb idő alatt uborkát és paradicsomot nevelni szokatlan körülmények között.","shortLead":"A kutatók arra kíváncsiak, hogyan lehet a legkevesebb idő alatt uborkát és paradicsomot nevelni szokatlan körülmények...","id":"20210505_hold_mars_novenytermesztes_antarktisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b28a60-7b72-40f0-984a-e0b7df17fb93","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_hold_mars_novenytermesztes_antarktisz","timestamp":"2021. május. 05. 14:31","title":"A Holdon és Marson végezhető növénytermesztést tesztelik az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A hétfő este megjelent kormányhatározat 22 milliárd forintot vesz ki különböző tartalékokból.","shortLead":"A hétfő este megjelent kormányhatározat 22 milliárd forintot vesz ki különböző tartalékokból.","id":"20210504_egeszsegugy_vizugy_katonai_titkosszolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf015df-0625-4193-a476-f48b392f2bc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210504_egeszsegugy_vizugy_katonai_titkosszolgalat","timestamp":"2021. május. 04. 10:18","title":"Az egészségügy, a vízügy és a katonai titkosszolgálatok is kaptak pluszpénzt a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f35f0b6-32d0-470e-8be2-287a0ed0ee91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Squashy Boy nevű YouTube-csatorna videósa egy klasszikus klaviatúrára cserélte a MacBookban lévő gyári billentyűzetet. Persze ehhez fabrikálnia is kellett egy kicsit.","shortLead":"A Squashy Boy nevű YouTube-csatorna videósa egy klasszikus klaviatúrára cserélte a MacBookban lévő gyári...","id":"20210504_apple_macbook_billentyuzet_diy_squashy_boy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f35f0b6-32d0-470e-8be2-287a0ed0ee91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b998d1-01a4-4e35-adbe-6825ee3973a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_apple_macbook_billentyuzet_diy_squashy_boy","timestamp":"2021. május. 04. 11:33","title":"Videó: Megunta a MacBook rossz billentyűzetét a videós, sajátot épített lapoptjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d36c402-a70c-4791-8962-e245280538b6","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Közérthető formában, több elképzelt gazdasági szereplő példáján mutatja be a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok jogi hátterét a Vagyontervezési labirintus című könyv.","shortLead":"Közérthető formában, több elképzelt gazdasági szereplő példáján mutatja be a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő...","id":"crystalgroup_20210410_Kalandos_utmutato_a_vagyontervezeshez_ez_a_konyv_segithet_eligazodni_a_labirintusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d36c402-a70c-4791-8962-e245280538b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596dcd0b-a433-4633-acd4-71fe82eb19fb","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20210410_Kalandos_utmutato_a_vagyontervezeshez_ez_a_konyv_segithet_eligazodni_a_labirintusban","timestamp":"2021. május. 05. 07:30","title":"Kalandos útmutató a vagyontervezéshez: ez a könyv segíthet eligazodni a labirintusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"db6654dd-bcf5-48bd-bf38-b3b949e7ddc4","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Létezik egy kis szerv a férfiakban, amely attól még, hogy láthatatlan, igen sok mindenben meghatározó szerepet játszik. Egy biztos: amíg nincs vele gond, az erősebb nem képviselői szinte nem is tudnak a létezéséről, ám ha egyszer begyullad, abban nincs köszönet!","shortLead":"Létezik egy kis szerv a férfiakban, amely attól még, hogy láthatatlan, igen sok mindenben meghatározó szerepet játszik...","id":"proxelan_20210504_Nagyon_kicsi_es_ez_a_ferfiak_egyik_legfontosabb_szerve_Mi_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db6654dd-bcf5-48bd-bf38-b3b949e7ddc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a2ba1d-193d-482b-bb70-10243a2b731e","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20210504_Nagyon_kicsi_es_ez_a_ferfiak_egyik_legfontosabb_szerve_Mi_az","timestamp":"2021. május. 04. 07:30","title":"Nagyon kicsi, és ez a férfiak egyik legfontosabb szerve! Mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"}]