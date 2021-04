Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakszervezet üdvözli a szóbeli érettségi eltörlését és a középiskolai nyitás elhalasztását, de szerintük a többi oktatási intézményben sem szabadna nyitni április 19-én.\r

\r

","shortLead":"A szakszervezet üdvözli a szóbeli érettségi eltörlését és a középiskolai nyitás elhalasztását, de szerintük a többi...","id":"20210409_PDSZ_Az_altalanos_iskolaknak_s_kellene_kinyitni_aprilis_19en","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df62bab0-3a08-4f59-86ac-c87039f9288b","keywords":null,"link":"/elet/20210409_PDSZ_Az_altalanos_iskolaknak_s_kellene_kinyitni_aprilis_19en","timestamp":"2021. április. 09. 09:05","title":"A PDSZ üdvözli a középiskolai nyitás halasztását, de szerintük ez kevés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április végéig adtak időt maguknak a szervezők, hogy kimondják, lesz vagy nem lesz idén Sziget.","shortLead":"Április végéig adtak időt maguknak a szervezők, hogy kimondják, lesz vagy nem lesz idén Sziget.","id":"20210409_Egyelore_kivar_a_Sziget_Fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10134093-9377-458b-8d46-37e636ff7e59","keywords":null,"link":"/kultura/20210409_Egyelore_kivar_a_Sziget_Fesztival","timestamp":"2021. április. 09. 13:24","title":"Egyelőre kivárnak a Sziget Fesztivállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet felmérése szerint nagy többségben vannak azok a tanárok, akik nem szeretnének visszatérni a „jelenlétinek” hívott munkavégzéshez.","shortLead":"A szervezet felmérése szerint nagy többségben vannak azok a tanárok, akik nem szeretnének visszatérni a „jelenlétinek”...","id":"20210409_pdsz_iskolak_ujranyitas_aprilis_19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c70845a-df27-4f17-b763-406e4723ec7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_pdsz_iskolak_ujranyitas_aprilis_19","timestamp":"2021. április. 09. 06:12","title":"A PDSZ megakadályozná az iskolák április 19-re tervezett újranyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a koronavírust megállító tablettával és a fertőzést megelőző orrspray-vel is kísérleteznek Szlávik János szerint.","shortLead":"Már a koronavírust megállító tablettával és a fertőzést megelőző orrspray-vel is kísérleteznek Szlávik János szerint.","id":"20210407_szlavik_janos_vedettseg_astrazeneca_posztcovid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df811485-23e6-4ef9-b0b7-7d03e8957838","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_szlavik_janos_vedettseg_astrazeneca_posztcovid","timestamp":"2021. április. 07. 21:36","title":"Szlávik: Hiszem, hogy idén lesz a kezünkben gyógyszer, amit beadok a betegnek, és meggyógyul ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az első meccs után az idegenbeli visszavágón is öt góllal kapott ki a Szeged a Kieltől.","shortLead":"Az első meccs után az idegenbeli visszavágón is öt góllal kapott ki a Szeged a Kieltől.","id":"20210407_Kettos_vereseggel_esett_ki_a_Szeged_a_ferfi_kezilabda_BLbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a58af4-9b10-478d-a6e1-580ae95f9713","keywords":null,"link":"/sport/20210407_Kettos_vereseggel_esett_ki_a_Szeged_a_ferfi_kezilabda_BLbol","timestamp":"2021. április. 07. 20:53","title":"Kettős vereséggel esett ki a Szeged a férfi kézilabda BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b16bbfd-9d76-4ff3-a0d1-b50890d232ae","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az UEFA elnöke nem akar zárt kapus meccseket, de nem mindenhol tudják garantálni nézők beengedését a járványhelyzet miatt.","shortLead":"Az UEFA elnöke nem akar zárt kapus meccseket, de nem mindenhol tudják garantálni nézők beengedését a járványhelyzet...","id":"20210407_europabajnoksag_nezoszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b16bbfd-9d76-4ff3-a0d1-b50890d232ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ada1ae-a275-42f7-8651-61aa42a930d2","keywords":null,"link":"/sport/20210407_europabajnoksag_nezoszam","timestamp":"2021. április. 07. 22:09","title":"Európa-bajnokság: Nem engednének nézőket a meccsre Bilbaoban, Dublin is bizonytalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a29074-6a6e-4238-8c58-f46c784f38b1","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Több mint 4 ezer kis- és közepes orvostechnikai cég került nehéz helyzetbe azzal, hogy a kórházak már februárban leálltak a számlák kifizetésével. Mivel lényegében minden pénz a koronavírussal fertőzöttek ellátására kell, a beszállítóknak nem marad. Van, aki már hitelt vett fel, de így is 2-3 hónapra elég a pénze. 