[{"available":true,"c_guid":"f6b0935b-bde4-47bc-baae-5209d5bc61bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes egyik dalából sok erőt merített a tudós, amikor nehézségekkel szembesült. ","shortLead":"Az énekes egyik dalából sok erőt merített a tudós, amikor nehézségekkel szembesült. ","id":"20210508_Zoran_talalkozott_nagy_rajongojaval_Kariko_Katalinnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6b0935b-bde4-47bc-baae-5209d5bc61bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bfb173-beed-4216-b130-f04428d72188","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Zoran_talalkozott_nagy_rajongojaval_Kariko_Katalinnal","timestamp":"2021. május. 08. 14:06","title":"Zorán találkozott nagy rajongójával, Karikó Katalinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddig is kormányzó Skót Nemzeti Párt nyerte a skót parlamenti választást, a zöldekkel együtt megvan a többségük ahhoz, hogy népszavazást írhassanak ki a függetlenségről, már ha ezt a brit kormány engedi.","shortLead":"Az eddig is kormányzó Skót Nemzeti Párt nyerte a skót parlamenti választást, a zöldekkel együtt megvan a többségük...","id":"20210508_skocia_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc4ed18-0a36-44e5-b741-bce14add616f","keywords":null,"link":"/vilag/20210508_skocia_valasztas","timestamp":"2021. május. 08. 21:32","title":"A függetlenséget támogató pártok kerültek többségbe a skót parlamenti választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3565dee2-d494-4999-8827-80d376d20467","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A beltéri előadásokat csak védettségi igazolvánnyal és maszkban lehet látogatni.","shortLead":"A beltéri előadásokat csak védettségi igazolvánnyal és maszkban lehet látogatni.","id":"20210509_jatekszin_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3565dee2-d494-4999-8827-80d376d20467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3281530-a449-4434-b960-51cade0eb204","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_jatekszin_nyitas","timestamp":"2021. május. 09. 10:51","title":"Május 22-én újranyit a Játékszín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b112fdea-4ccc-48f8-b8c0-b657db43f0d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött két fotó a Hulu készülő életrajzi sorozatából. Lily James felismerhetetlen Pamela Andersonként.","shortLead":"Kijött két fotó a Hulu készülő életrajzi sorozatából. Lily James felismerhetetlen Pamela Andersonként.","id":"20210508_Film_keszul_Pamela_Anderson_es_Tommy_Lee_szexvideojanak_tortenetebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b112fdea-4ccc-48f8-b8c0-b657db43f0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bee5f4-4b29-448a-aa6f-ecb98de7e88b","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Film_keszul_Pamela_Anderson_es_Tommy_Lee_szexvideojanak_tortenetebol","timestamp":"2021. május. 08. 15:01","title":"Film készül Pamela Anderson és Tommy Lee szexvideójának történetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lélegeztetőgépen 394 embert ápolnak.","shortLead":"Lélegeztetőgépen 394 embert ápolnak.","id":"20210510_Elhunyt_91_beteg_677_uj_fertozott_regisztraltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc26137d-17a9-4b7d-957a-add9d742b986","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Elhunyt_91_beteg_677_uj_fertozott_regisztraltak","timestamp":"2021. május. 10. 09:07","title":"Elhunyt 91 beteg, 677 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391563c1-6097-4172-b74f-42d0e6af902d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Red Bull hollandja kemény volt a rajtnál, és sokáig vezetett, de a Mercedes jobban taktikázott. ","shortLead":"A Red Bull hollandja kemény volt a rajtnál, és sokáig vezetett, de a Mercedes jobban taktikázott. ","id":"20210509_f1_spanyol_nagydij_lewis_hamilton_max_verstappen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=391563c1-6097-4172-b74f-42d0e6af902d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bf9915-8169-4098-bead-97211ca56760","keywords":null,"link":"/cegauto/20210509_f1_spanyol_nagydij_lewis_hamilton_max_verstappen","timestamp":"2021. május. 09. 17:58","title":"Hiába hajtott Verstappen, Hamilton nyerte a Spanyol Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c160f1fd-d21f-47cb-86cb-11d4a997b130","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Hivatalosan eddig tizenhárom fogvatartott halt meg koronavírus miatt a hazai börtönökben, a Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnokságának tájékoztatása szerint mindannyian a tököli rabkórházban. Csakhogy a hvg.hu információja szerint az áldozatok között van a 2008-as pécsi kézigránátos gyilkosság miatt elítélt egyik férfi is, aki néhány éve azzal került be a hírekbe, hogy a sopronkőhidai fegyházban illegálisan készített videóit tette fel a netre. Két, egymástól független forrás is megerősítette lapunknak, hogy ő nem Tökölön, hanem egy budapesti kórházban halt meg. Ez úgy lehetséges, hogy amikor már beteg volt, büntetése félbeszakítását engedélyezte a börtön parancsnoka. Éppen ezért szerettük volna megtudni, hogy egészségügyi okokból hány büntetés-félbeszakítást engedélyeztek idén a börtönökben, ám ezt az adatot a BVOP nem árulja el.","shortLead":"Hivatalosan eddig tizenhárom fogvatartott halt meg koronavírus miatt a hazai börtönökben, a Büntetés-Végrehajtás...","id":"20210510_Koronavirusban_halt_meg_a_sopronkohidai_fegyhazbol_videozo_rab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c160f1fd-d21f-47cb-86cb-11d4a997b130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae4a70c-9f0c-4c77-82d5-a41be0946527","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Koronavirusban_halt_meg_a_sopronkohidai_fegyhazbol_videozo_rab","timestamp":"2021. május. 10. 11:45","title":"Covid a magyar börtönökben: Koronavírusban halt meg a sopronkőhidai fegyházból videózó rab is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely főpolgármester vasárnap bemutatta a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) alternatív tervét az uniós helyreállítási alap forrásainak felhasználásáról.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester vasárnap bemutatta a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) alternatív tervét...","id":"20210509_Karacsony_Leginkabb_tarsadalmi_szolidaritasra_kellene_kolteni_az_EU_penzebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0babccd9-eb07-4856-9db0-7a6864871334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_Karacsony_Leginkabb_tarsadalmi_szolidaritasra_kellene_kolteni_az_EU_penzebol","timestamp":"2021. május. 09. 18:23","title":"Karácsony: Leginkább társadalmi szolidaritásra kellene költeni az EU pénzéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]