Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"599e74b0-04b1-4591-852d-1cbff514c7e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Székesfehérvárt vezető Cser-Palkovics András és a Kaposvárt irányító Szita Károly is így nyilatkozott az ATV megkeresésére.\r

","shortLead":"Székesfehérvárt vezető Cser-Palkovics András és a Kaposvárt irányító Szita Károly is így nyilatkozott az ATV...","id":"20210509_fideszes_polgarmesterek_ingyenes_parkolas_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=599e74b0-04b1-4591-852d-1cbff514c7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ab5a4e-9c76-4089-be12-0e9d32cc067a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210509_fideszes_polgarmesterek_ingyenes_parkolas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 09. 13:36","title":"Fideszes polgármesterek is véget vetnének az ingyenes parkolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0ea7ac-1c2b-449d-a3ca-5bc8122abbd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A New York Times Magazine megalkotta saját, XXI. századi Dekameronját. Felkért neves írókat, hogy készítsenek vázlatot arról, mi minden jut eszükbe 2020 karanténba szorult világáról.\r

","shortLead":"A New York Times Magazine megalkotta saját, XXI. századi Dekameronját. Felkért neves írókat, hogy készítsenek vázlatot...","id":"202118_konyv__xxi_szazadi_dekameron_dekameron_projekt__29_uj_novella_a_jarvany_idejebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f0ea7ac-1c2b-449d-a3ca-5bc8122abbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baec04cb-9927-4240-916f-2602f270b7fa","keywords":null,"link":"/360/202118_konyv__xxi_szazadi_dekameron_dekameron_projekt__29_uj_novella_a_jarvany_idejebol","timestamp":"2021. május. 09. 13:30","title":"Dekameron projekt: a járvány a koronavírus és egy földönkívüli szemszögéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7de36d6-db8a-4bd6-9907-8ef06ae600c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meg is találták, hogy nem felel meg a helyi törvényeknek a jármű, mert nincs rajta visszapillantó-tükör. ","shortLead":"Meg is találták, hogy nem felel meg a helyi törvényeknek a jármű, mert nincs rajta visszapillantó-tükör. ","id":"20210510_New_Yorkban_jart_a_Cybertuckkal_Elon_Musk__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7de36d6-db8a-4bd6-9907-8ef06ae600c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d26c26f-23e3-43d8-b71b-d6661d98b658","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_New_Yorkban_jart_a_Cybertuckkal_Elon_Musk__video","timestamp":"2021. május. 10. 11:15","title":"New Yorkban feltűnősködött a Cybertuckkal Elon Musk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46dafed-3fe2-490a-a6b3-72abf9273272","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Van államfő, aki visszavon magas kitüntetést, van aki nem. Puskás Öcsi pedig megtarthatta a Munka Érdemrend arany fokozatát.","shortLead":"Van államfő, aki visszavon magas kitüntetést, van aki nem. Puskás Öcsi pedig megtarthatta a Munka Érdemrend arany...","id":"20210509_kituntetes_visszavonas_Nobeldij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c46dafed-3fe2-490a-a6b3-72abf9273272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20755bb-8be6-4254-bf31-5bfc2bdfffdc","keywords":null,"link":"/360/20210509_kituntetes_visszavonas_Nobeldij","timestamp":"2021. május. 09. 08:45","title":"A niggerező szegedi professzor Nobel-díjas elbánásban részesül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128de924-073d-4691-8941-749c46f9f559","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei 5-ös választókerületben indítják a Párbeszéd politikusát.","shortLead":"A Pest megyei 5-ös választókerületben indítják a Párbeszéd politikusát.","id":"20210509_dorosz_davidot_parbeszed_mszp_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=128de924-073d-4691-8941-749c46f9f559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2c680d-baca-4e85-8e26-803d4ae2d2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_dorosz_davidot_parbeszed_mszp_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 09. 13:41","title":"Dorosz Dávidot indítja a Párbeszéd és az MSZP az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5344ff-4774-4fee-a164-81a91ce87146","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tengeri emlőst Messanges város közelében találták meg, a beteg állat nem tudott lemerülni, és kénytelen volt lenyelni azt, ami a tenger felszínén éppen akadt.","shortLead":"A tengeri emlőst Messanges város közelében találták meg, a beteg állat nem tudott lemerülni, és kénytelen volt lenyelni...","id":"20210510_muanyagszemet_csoroscet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b5344ff-4774-4fee-a164-81a91ce87146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4140a720-cdb7-48ed-ba9f-652851f072a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210510_muanyagszemet_csoroscet","timestamp":"2021. május. 10. 18:36","title":"Tizenhat kiló műanyagszemetet találtak egy partra vetődött csőröscet gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9769e831-94fe-434b-ad6a-e31b32a7f11d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Helmut Jahn figyelmen kívül hagyott egy stoptáblát. Elgázolták. ","shortLead":"Helmut Jahn figyelmen kívül hagyott egy stoptáblát. Elgázolták. ","id":"20210509_helmut_jahn_epitesz_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9769e831-94fe-434b-ad6a-e31b32a7f11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f378622-9697-4dab-b437-318f80782256","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210509_helmut_jahn_epitesz_halalos_baleset","timestamp":"2021. május. 09. 21:01","title":"Kerékpárbalesetben hunyt el a világhírű német-amerikai építész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da290ec-0876-4c13-bc7b-c42f8d51ca36","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérelem beadására korábban a cseh képviselőház szólította fel az Andrej Babis vezette koalíciós kormányt","shortLead":"A kérelem beadására korábban a cseh képviselőház szólította fel az Andrej Babis vezette koalíciós kormányt","id":"20210509_oroszorszag_csehorszag_karterites_vrbeticei_robbanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9da290ec-0876-4c13-bc7b-c42f8d51ca36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632db687-53e2-45c7-b9c2-7ec8440ca8b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_oroszorszag_csehorszag_karterites_vrbeticei_robbanas","timestamp":"2021. május. 09. 12:45","title":"Prága kártérítést fog kérni Moszkvától a vrbeticei robbanásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]