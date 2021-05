Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"44ec7aec-33ae-4db8-994b-9212d3b5ff7c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két súlyosan veszélyeztetett északi simabálnát filmeztek le drón segítségével az észak-amerikai Cape Cod-öbölben. ","shortLead":"Két súlyosan veszélyeztetett északi simabálnát filmeztek le drón segítségével az észak-amerikai Cape Cod-öbölben. ","id":"20210511_Nezze_meg_hogy_oleli_egymast_ket_veszelyeztetett_balna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44ec7aec-33ae-4db8-994b-9212d3b5ff7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e913d48-ac53-4141-ac51-a025acd35bc4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210511_Nezze_meg_hogy_oleli_egymast_ket_veszelyeztetett_balna","timestamp":"2021. május. 11. 18:31","title":"Nézze meg, hogy öleli egymást két kritikusan veszélyeztetett bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint ha később kezdődnek az első órák, akkor kisebb lesz a tömeg a BKK-járatokon.","shortLead":"A főpolgármester szerint ha később kezdődnek az első órák, akkor kisebb lesz a tömeg a BKK-járatokon.","id":"20210511_Karacsony_Gergely_iskolakezdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0a1e90-8dbe-4d6c-a24e-239f79b939c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Karacsony_Gergely_iskolakezdes","timestamp":"2021. május. 11. 18:12","title":"Karácsony Gergely levélben kéri az iskolák vezetőit, hogy később kezdődjön a tanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdccf44-55d2-42da-b600-ad418df8b33d","c_author":"Bankmonitor / Tunner János","category":"gazdasag","description":"Ha a kata-s vállalkozó lakáshitelt vett fel, szinte biztos, hogy tartós betegség esetén a táppénze nem fogja elérni a havi hiteltörlesztési kötelezettsége összegét. Pánikra azonban nincs ok, ma már erre is van megoldás. A Bankmonitor bemutatja, hogy szinte fillérekért is hozzá lehet jutni a szükséges anyagi biztonsághoz.","shortLead":"Ha a kata-s vállalkozó lakáshitelt vett fel, szinte biztos, hogy tartós betegség esetén a táppénze nem fogja elérni...","id":"20210511_Hogyan_torlesztheti_a_katas_vallalkozo_a_hitelet_ha_megbetegszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bdccf44-55d2-42da-b600-ad418df8b33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc379ba-5354-4d69-af48-d4cbe0fe19af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Hogyan_torlesztheti_a_katas_vallalkozo_a_hitelet_ha_megbetegszik","timestamp":"2021. május. 11. 10:05","title":"Hogyan törlesztheti a kata-s vállalkozó a hitelét, ha megbetegszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b983fef2-ff8f-46ce-85cf-5a8cee6b904f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Multimilliárdos elvált nőként Melinda Gates minden bizonnyal továbbra is a filantróp tevékenységeire fog koncentrálni, a CNN összeszedte, hogy melyek ezek. ","shortLead":"Multimilliárdos elvált nőként Melinda Gates minden bizonnyal továbbra is a filantróp tevékenységeire fog koncentrálni...","id":"20210512_Melinda_Gates_a_valas_utan_is_a_nok_eselyegyenlosegeert_fog_harcolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b983fef2-ff8f-46ce-85cf-5a8cee6b904f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505bfbf6-f841-4b75-b503-a84ede7c8e39","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Melinda_Gates_a_valas_utan_is_a_nok_eselyegyenlosegeert_fog_harcolni","timestamp":"2021. május. 12. 12:43","title":"Melinda Gates a válás után sem adja fel a harcot a nők esélyegyenlőségéért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendelkezésre álló információk szerint az indiai változat fertőzőbb, mint a korábban ismert variánsok.","shortLead":"A rendelkezésre álló információk szerint az indiai változat fertőzőbb, mint a korábban ismert variánsok.","id":"20210512_who_indiai_mutans_44_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8f1518-4659-4334-a155-692763c3c49e","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_who_indiai_mutans_44_orszagban","timestamp":"2021. május. 12. 06:01","title":"WHO: már 44 országban terjed a koronavírus indiai mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838f6832-7271-41b8-acd0-6fe588ac3462","c_author":"Kerék-Bárczy Szabolcs","category":"360","description":"A NER megdöntése a hagyományos politikai stratégiákkal és évek óta ismert pártvezetőkkel nem lehetséges. Vélemény.","shortLead":"A NER megdöntése a hagyományos politikai stratégiákkal és évek óta ismert pártvezetőkkel nem lehetséges. Vélemény.","id":"20210511_Kerek_Barczy_Szabolcs_Rezsimdonto_strategiak_amiket_nem_kepvisel_ma_senki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=838f6832-7271-41b8-acd0-6fe588ac3462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d9bdbd-5db4-4934-8527-a88974b04116","keywords":null,"link":"/360/20210511_Kerek_Barczy_Szabolcs_Rezsimdonto_strategiak_amiket_nem_kepvisel_ma_senki","timestamp":"2021. május. 11. 16:00","title":"Kerék-Bárczy Szabolcs: Rezsimdöntő stratégiák, amelyeket ma senki nem képvisel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87725ed3-6069-4695-b640-3b739b22cb79","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"A vártnál jobban drágult az élet Magyarországon áprilisban. Abban szinte minden szakértő egyetért, hogy az éttermekben, szállodákban, a kozmetikusoknál és a fodrászoknál további drágulás jön. ","shortLead":"A vártnál jobban drágult az élet Magyarországon áprilisban. Abban szinte minden szakértő egyetért, hogy az éttermekben...","id":"20210511_inflacio_koronavirus_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87725ed3-6069-4695-b640-3b739b22cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2070a886-3958-4d3d-871c-fe19714f3a23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_inflacio_koronavirus_dragulas","timestamp":"2021. május. 11. 14:45","title":"Nyolcéves csúcson az infláció, és legfeljebb a lassabb drágulásban lehet reménykedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös kárigényt nyújtottak be egy magyarországi ügyvédi irodán keresztül a baleset áldozatainak hozzátartozói, 4,3 milliárd forintot követelnek a Hableány és a Viking Sigyn üzemeltetőjén. ","shortLead":"Közös kárigényt nyújtottak be egy magyarországi ügyvédi irodán keresztül a baleset áldozatainak hozzátartozói, 4,3...","id":"20210510_Hableany_karterites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773f6646-1614-48f8-bbdb-599cfad0bed0","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Hableany_karterites","timestamp":"2021. május. 10. 17:13","title":"Milliárdos kártérítést követelnek a Hableány-tragédia áldozatainak hozzátartozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]