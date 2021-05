Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e5bd05d-8e47-4713-9658-e1f67c04dc39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Imád tanulni. Most a mesterfokozat megszerzését fontolgatja. ","shortLead":"Imád tanulni. Most a mesterfokozat megszerzését fontolgatja. ","id":"20210516_Diploma_tanulas_oktatas_dednagymama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5bd05d-8e47-4713-9658-e1f67c04dc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcaf81c9-dc2d-4483-9f23-23ac20c5aa0a","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Diploma_tanulas_oktatas_dednagymama","timestamp":"2021. május. 16. 13:23","title":"78 évesen szerzett diplomát egy amerikai dédnagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd411af-5086-41f1-b8b2-6cd4a9caa38e","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A műanyaghulladékok csökkentése, főzés maradékokból és szezonális helyi fogások, vegyszermentes takarítás és természetes szépségápolás: fenntarthatóbban élni jól hangzik, ahhoz azonban, hogy a gyakorlatba is átültessük, elkél némi segítség. Olyan magyar influenszerek és szakértők oldalait gyűjtöttük össze, akik a zöldebb életmódhoz adnak remek tippeket. ","shortLead":"A műanyaghulladékok csökkentése, főzés maradékokból és szezonális helyi fogások, vegyszermentes takarítás és...","id":"20210516_fenntarthatosag_tippek_eletmod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bd411af-5086-41f1-b8b2-6cd4a9caa38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ba9141-6a72-4aed-a8ac-641d2af7985f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210516_fenntarthatosag_tippek_eletmod","timestamp":"2021. május. 16. 17:00","title":"Őket kövesse ötletekért és tippekért, ha zöldebben szeretne élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66285da0-395f-4bda-bdd8-8c1fd7a71b4f","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Hetven körüliek, magasan képzettek és sok a szabad idejük – így jellemezhetők leginkább a tüntetésekre járók Magyarországon. Semmit rólunk nélkülünk című új könyvében Mikecz Dániel, a Republikon Intézet vezető elemzője a demonstrációk, politikai mozgalmak alakulását vizsgálta az Orbán-rezsim tíz éve alatt.","shortLead":"Hetven körüliek, magasan képzettek és sok a szabad idejük – így jellemezhetők leginkább a tüntetésekre járók...","id":"202119__mikecz_daniel__nok_es_ferfiak_tiltakozasarol_idozitesrol__kijarjak_maguknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66285da0-395f-4bda-bdd8-8c1fd7a71b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c535413-3119-4f44-9a53-9e72c0a835a3","keywords":null,"link":"/360/202119__mikecz_daniel__nok_es_ferfiak_tiltakozasarol_idozitesrol__kijarjak_maguknak","timestamp":"2021. május. 15. 11:00","title":"Mikecz Dániel: Ha lesz lehetőség, újra fognak tüntetni idehaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d78148f-4dba-4c15-bba0-d0cecb727219","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar versenyző három napon át viselte a győzteseknek járó mezt.","shortLead":"A magyar versenyző három napon át viselte a győzteseknek járó mezt.","id":"20210516_Valtertol_elvettek_a_rozsaszin_mezt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d78148f-4dba-4c15-bba0-d0cecb727219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa53f91-5ec5-44ee-801c-ccc0187a54bd","keywords":null,"link":"/sport/20210516_Valtertol_elvettek_a_rozsaszin_mezt","timestamp":"2021. május. 16. 17:21","title":"Valtertől elvették a rózsaszín mezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százezer tudatos fideszes résztvevő az ellenzéki előválasztáson elég lehet ahhoz, hogy megváltoztassa akár kétmillió valódi ellenzéki szavazó akaratát - számolta ki Mérő László matematikus.","shortLead":"Százezer tudatos fideszes résztvevő az ellenzéki előválasztáson elég lehet ahhoz, hogy megváltoztassa akár kétmillió...","id":"20210515_Mero_Laszlo_Az_elovalasztast_fideszes_trollok_befolyasolhatjak_de_van_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227464e1-c207-46b3-87c9-f29f1ef2766a","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Mero_Laszlo_Az_elovalasztast_fideszes_trollok_befolyasolhatjak_de_van_megoldas","timestamp":"2021. május. 15. 08:05","title":"Mérő László: Az előválasztást fideszes trollok befolyásolhatják, de van megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e0fec0-ac11-4b74-8ba8-36982cca9868","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években ugrásszerű mértékben fejlődött kameratechnológiának köszönhetően elképesztő részletességgel és közelségből vagyunk képesek rögzíteni olyan ritka természeti jelenségeket, amelyeket eddig csak távolról vagy egyáltalán nem szemlélhettünk meg. A Viasat Nature szombat este 21 órától háromrészes Veszélyes Föld dokumentumsorozatával mutatja be az ilyesfajta felvételeket, és szakértők segítségével magyarázza meg kialakulásukat.","shortLead":"Az elmúlt években ugrásszerű mértékben fejlődött kameratechnológiának köszönhetően elképesztő részletességgel és...","id":"20210515_viasat_history_veszelyes_fold_kepalkoto_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8e0fec0-ac11-4b74-8ba8-36982cca9868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39cca25-886e-475f-a093-2a59cd18fbcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_viasat_history_veszelyes_fold_kepalkoto_technologia","timestamp":"2021. május. 15. 09:03","title":"Hogyan lesz a törékeny hópihéből halálos lavina?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dfac07-cf10-4dd8-81dc-b8eb63b5ac47","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Barna Sándor és családja igen aktív a balatoni város üzleti életében.","shortLead":"Barna Sándor és családja igen aktív a balatoni város üzleti életében.","id":"202119_plazs_terasz_siofoki_keszulodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28dfac07-cf10-4dd8-81dc-b8eb63b5ac47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a411c636-38ec-404f-a8bf-55f430375c19","keywords":null,"link":"/360/202119_plazs_terasz_siofoki_keszulodes","timestamp":"2021. május. 15. 11:10","title":"Étteremnyitásra készül Siófokon az óbudai Symbol volt tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210516_norvegia_astrazeneca_csernobil_maghasadas_who_sinopharm_qualcomm_chip_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e026c5b5-dbf3-4a71-9b6b-53f4186dfd06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_norvegia_astrazeneca_csernobil_maghasadas_who_sinopharm_qualcomm_chip_hiba","timestamp":"2021. május. 16. 12:00","title":"Ez történt: Csernobilban növekedett a kockázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]