Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"77f9c7b5-a998-4848-ad25-66c6d7473eb6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Épp akkor fosztják meg a terror- és szélsőséges szervezetek tagjait az indulási lehetőségtől, amikor a börtönben ülő ellenzéki aktivista szervezeteit is ilyennek nyilvánítják.","shortLead":"Épp akkor fosztják meg a terror- és szélsőséges szervezetek tagjait az indulási lehetőségtől, amikor a börtönben ülő...","id":"20210518_navalnij_allami_duma_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77f9c7b5-a998-4848-ad25-66c6d7473eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166714e2-ada7-4285-87c5-846ec9432445","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_navalnij_allami_duma_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 18. 19:57","title":"Ellehetetleníti az orosz parlament Navalnij szervezetei számára a választáson való indulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2785e710-71d2-4678-91cf-35a88982af8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kezdeti jelentésekhez képest akár ötször nagyobb is lehet az olajszennyezés, amely a Jeges-tengert is elérheti.","shortLead":"A kezdeti jelentésekhez képest akár ötször nagyobb is lehet az olajszennyezés, amely a Jeges-tengert is elérheti.","id":"20210518_Akar_100_tonna_olaj_is_elfolyhatott_a_Lukoil_oroszorszagi_olajmezojen_a_szennyezes_a_Jegestengert_is_elerheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2785e710-71d2-4678-91cf-35a88982af8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30db9b5b-7842-4c76-9fa3-70d7969caef2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210518_Akar_100_tonna_olaj_is_elfolyhatott_a_Lukoil_oroszorszagi_olajmezojen_a_szennyezes_a_Jegestengert_is_elerheti","timestamp":"2021. május. 18. 16:59","title":"Akár 100 tonna olaj is elfolyhatott a Lukoil oroszországi olajmezőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de243214-d374-4c68-ad93-f0dea62bff65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Solar Orbiter űrszonda úgynevezett koronakidobódásokat rögzített. A jelenséget még februárban vették fel, de a videó csak most érkezett meg.","shortLead":"A Solar Orbiter űrszonda úgynevezett koronakidobódásokat rögzített. A jelenséget még februárban vették fel, de a videó...","id":"20210518_nap_koronakidobodas_esa_solar_orbiter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de243214-d374-4c68-ad93-f0dea62bff65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7c5cdd-5de8-4970-9a65-fa4874cfc0f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_nap_koronakidobodas_esa_solar_orbiter","timestamp":"2021. május. 18. 12:16","title":"Különleges felvétel érkezett a Napról, hatalmas kitöréseket látni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mintegy 40 millió eurós összeg nagy részét – előlegként – már tavaly elküldték.","shortLead":"A mintegy 40 millió eurós összeg nagy részét – előlegként – már tavaly elküldték.","id":"20210519_europai_parlament_tamogatas_jarvanykezeles_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e14a35-3e1c-4aad-942b-5b0ebfbd1a4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_europai_parlament_tamogatas_jarvanykezeles_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 19. 05:46","title":"Az EP közel 14 milliárd forintnyi támogatást szavazott meg Magyarországnak járványkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az n-tv hírcsatornán közölt elemzés szerint az osztrák kancellár útelágazáshoz érkezett a hamis tanúzási botrány miatt, egyelőre azonban úgy tűnik, nem fordult meg a fejében a lemondás gondolata.","shortLead":"Az n-tv hírcsatornán közölt elemzés szerint az osztrák kancellár útelágazáshoz érkezett a hamis tanúzási botrány miatt...","id":"20210518_Ausztria_Sebastian_Kurz_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc8b48f-4f93-48c6-8867-61eb840ec070","keywords":null,"link":"/360/20210518_Ausztria_Sebastian_Kurz_lapszemle","timestamp":"2021. május. 18. 07:30","title":"Osztrák elemző: Sebastian Kurzról most kiderülhet, hogy sarlatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7483299-a9c3-4a50-a2bf-aaadf30fe829","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Döntő hét a mostani – írja a Politico: ha ugyanis nem születik uniós megállapodás, akkor minden tagállam megy a maga útján.\r

","shortLead":"Döntő hét a mostani – írja a Politico: ha ugyanis nem születik uniós megállapodás, akkor minden tagállam megy a maga...","id":"20210519_Heves_vitak_Brusszelben_az_unios_az_unios_utazasi_kartyarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7483299-a9c3-4a50-a2bf-aaadf30fe829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d040af6-fecd-4699-b4e4-6816746f0907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Heves_vitak_Brusszelben_az_unios_az_unios_utazasi_kartyarol","timestamp":"2021. május. 19. 13:12","title":"Heves viták Brüsszelben az uniós utazási kártyáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó váltotta ki az államtitkárból az ideges reakciót.","shortLead":"Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó váltotta ki az államtitkárból az ideges reakciót.","id":"20210518_parlament_retvari_bence_bangone_borbely_ildiko_erettsegi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e430bf88-721c-4ac3-8e70-fbaceec8a514","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_parlament_retvari_bence_bangone_borbely_ildiko_erettsegi","timestamp":"2021. május. 18. 10:25","title":"Rétvári Bencéből kibújt a poroszos pedagógus a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem és az Oracle szerint új szintre emeli a kórokozókkal kapcsolatos adatok feldolgozását a két szervezet által együtt fejlesztett új rendszer. Nemcsak gyorsabban azonosítja a felbukkanó koronavírus-mutációkat, hanem azt is elemzi, hogy mennyire hatékonyak ellenük a már engedélyezett vakcinák.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem és az Oracle szerint új szintre emeli a kórokozókkal kapcsolatos adatok feldolgozását a két...","id":"20210518_oxfordi_egyetem_oracle_gpas_sp3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c80dd5-22e1-424c-a8ef-5c2d11d501fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_oxfordi_egyetem_oracle_gpas_sp3","timestamp":"2021. május. 18. 08:03","title":"Perceken belül lecsap a koronavírus új mutációira egy új rendszer – megmutatja, hatékony-e ellenük a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]