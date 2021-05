Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"88623624-ee4e-4f61-b764-872d14a373ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már látni, milyen újdonságokat hoz az Android operációs rendszer 12-es verziója. A tervek szerint az év második felétől lesz elérhető a frissítés.","shortLead":"Már látni, milyen újdonságokat hoz az Android operációs rendszer 12-es verziója. A tervek szerint az év második felétől...","id":"20210519_google_android_12_operacios_rendszer_funkciok_uj_dizajn_material_you","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88623624-ee4e-4f61-b764-872d14a373ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabd4ea3-f642-45e2-aac4-0a9755fbae61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_google_android_12_operacios_rendszer_funkciok_uj_dizajn_material_you","timestamp":"2021. május. 19. 14:03","title":"Itt az Android 12, új dizájnnal – ezekre az új funkciókra számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak 650 ezer forintos büntetést szabtak ki a gyártóra. ","shortLead":"Csak 650 ezer forintos büntetést szabtak ki a gyártóra. ","id":"20210519_josmusor_asztro_show_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85cd8df-b76a-4d17-b14c-fe403d952255","keywords":null,"link":"/kkv/20210519_josmusor_asztro_show_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes","timestamp":"2021. május. 19. 15:21","title":"Jósműsort meszelt el a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ec9716-909b-4a21-a646-e25f0360620f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Lillihez hasonló betegségben szenvedők eddig szinte csak közösségi gyűjtéssel juthattak a drága gyógyszerhez.","shortLead":"A Lillihez hasonló betegségben szenvedők eddig szinte csak közösségi gyűjtéssel juthattak a drága gyógyszerhez.","id":"20210518_sma_betegseg_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58ec9716-909b-4a21-a646-e25f0360620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2153132a-f1ec-411c-98fc-d94682ba9af7","keywords":null,"link":"/elet/20210518_sma_betegseg_tamogatas","timestamp":"2021. május. 18. 20:16","title":"Megkapta az állami támogatást a 700 milliós gyógyszerére az első SMA-beteg gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a pedofilok készüljenek fel a legrosszabbra. ","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a pedofilok készüljenek fel a legrosszabbra. ","id":"20210519_kocsis_mate_pedofilia_pedofil_fidesz_torvenycsomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b0628a-063f-4cc1-a1e7-bdfcad01afc7","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_kocsis_mate_pedofilia_pedofil_fidesz_torvenycsomag","timestamp":"2021. május. 19. 12:47","title":"Kocsis Máté: Minősített esetben a pedofilok tette az emberöléssel lesz egyentértékű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e1b386-1c84-465c-8744-48f3e39a81d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akom Ágnes eltűnését május 11-én jelentették. Állítólag ismerte a letartóztatott londoni férfit.","shortLead":"Akom Ágnes eltűnését május 11-én jelentették. Állítólag ismerte a letartóztatott londoni férfit.","id":"20210520_Magyar_lany_gyilkossag_angol_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42e1b386-1c84-465c-8744-48f3e39a81d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a97b27-4c90-46a5-9575-d1bafa0fcbdc","keywords":null,"link":"/vilag/20210520_Magyar_lany_gyilkossag_angol_ferfi","timestamp":"2021. május. 20. 11:09","title":"Egy 20 éves magyar lány megölésével gyanúsítanak egy 63 éves angol férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt sokaknak megváltozott vagy elveszett a szaglása. Az érintettek egy részének ez a fertőzést jelző első, esetenként egyetlen tünete, nagy számban vannak azonban olyanok is, akiknél a betegség után is megmarad a panasz. A Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáján is megnőtt az ilyen problémával jelentkezők száma, nekik a poszt-Covid Szaglás Ambulancián igyekeznek segíteni.","shortLead":"A koronavírus miatt sokaknak megváltozott vagy elveszett a szaglása. Az érintettek egy részének ez a fertőzést jelző...","id":"20210519_szaglastrening_koronavirus_fertozes_poszt_covid_szindroma_semmelweis_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31255e15-fff3-4bfa-b94e-e1132b7c1e71","keywords":null,"link":"/elet/20210519_szaglastrening_koronavirus_fertozes_poszt_covid_szindroma_semmelweis_egyetem","timestamp":"2021. május. 19. 10:55","title":"Szaglástréninggel segítenek a poszt-covidosokon a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4770d555-74cb-4084-bb81-8631a3e46f73","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Jelen tesztalanyaink tökéletesen passzolnak mai világunkba, hiszen egyrészt szabadidőautók, másrészt környezettudatosnak mondott plugin hibrid hajtásúak. Ettől függetlenül a C5 AirCross és az XC60 egymástól nagyon eltérő karakterek.","shortLead":"Jelen tesztalanyaink tökéletesen passzolnak mai világunkba, hiszen egyrészt szabadidőautók, másrészt...","id":"20210519_franciasved_hibrid_parbaj_zold_rendszamos_citroent_es_volvot_eresztettunk_egymasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4770d555-74cb-4084-bb81-8631a3e46f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9671e093-7461-4de2-baf6-8724f10d8b9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_franciasved_hibrid_parbaj_zold_rendszamos_citroent_es_volvot_eresztettunk_egymasnak","timestamp":"2021. május. 19. 06:41","title":"Francia-svéd hibrid párbaj: zöld rendszámos Citroënt és Volvót eresztettünk egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c66d2d5-5a90-495c-a02a-89dc5ee6539e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kilencven napot kapott az építtető a bontásra.","shortLead":"Kilencven napot kapott az építtető a bontásra.","id":"20210519_csipak_villa_harmashatar_hegy_bontas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c66d2d5-5a90-495c-a02a-89dc5ee6539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f990479c-d840-4dff-9b97-120b8f28a2b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210519_csipak_villa_harmashatar_hegy_bontas","timestamp":"2021. május. 19. 16:11","title":"El kell bontani a Csipak-villát a Hármashatár-hegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]