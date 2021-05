Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"95d3aa00-2b74-4daf-9884-740810531c8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Covid-járványt, a koronavírus okozta betegséget, majd a betegség aktív szakaszát követő lábadozást is kísérhetik tartós és néha súlyos neurológiai tünetek. A tudósok már vizsgálják az okokat, és kutatják a lehetséges gyógymódokat.","shortLead":"A Covid-járványt, a koronavírus okozta betegséget, majd a betegség aktív szakaszát követő lábadozást is kísérhetik...","id":"202120__szorongas_es_covid__tartos_problemak__hasonlo_tunetek__nem_vart_mellekhatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95d3aa00-2b74-4daf-9884-740810531c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec1a55-5dc3-4a68-a92d-6eb919091028","keywords":null,"link":"/360/202120__szorongas_es_covid__tartos_problemak__hasonlo_tunetek__nem_vart_mellekhatasok","timestamp":"2021. május. 23. 11:00","title":"Nem várt idegrendszeri mellékhatások is nehezítik a lábadozó Covid-betegek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világszervezet korábban azt közölte, hogy a pandémia eddig körülbelül 3,4 millió halálos áldozatot követelt. A valós szám azonban 6-8 millió körül lehet.","shortLead":"A világszervezet korábban azt közölte, hogy a pandémia eddig körülbelül 3,4 millió halálos áldozatot követelt. A valós...","id":"20210521_who_koronavirus_jarvany_aldozat_elhunyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739d5f8d-9af1-478c-8137-310fd377d1f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_who_koronavirus_jarvany_aldozat_elhunyt","timestamp":"2021. május. 21. 15:33","title":"A WHO szerint világszerte rosszul számoltak, valójában sokkal több áldozata lehet a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat estétől korlátozás nélkül utazhatnak Magyarországra azok is, akiknek Romániában kiállított védettségi igazolásuk van.","shortLead":"Szombat estétől korlátozás nélkül utazhatnak Magyarországra azok is, akiknek Romániában kiállított védettségi...","id":"20210522_romania_magyarorszag_beutazas_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cce35a4-14e6-4d44-abeb-02bdde4a4e44","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_romania_magyarorszag_beutazas_2","timestamp":"2021. május. 22. 21:10","title":"Elfogadják a román védettségi igazolást is a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyi kormány már utasította a közösségi oldalakat, hogy az ezzel kapcsolatos tartalmakat tüntessék el a felületekről.","shortLead":"A helyi kormány már utasította a közösségi oldalakat, hogy az ezzel kapcsolatos tartalmakat tüntessék el a felületekről.","id":"20210523_indiai_varians_mutacio_koronavirus_kozossegi_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddee01e-d7a1-4947-b56f-3e73887f326e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_indiai_varians_mutacio_koronavirus_kozossegi_media","timestamp":"2021. május. 23. 10:05","title":"Az indiai kormány betiltja az \"indiai variáns\" kifejezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e7b423-bbe2-4998-a063-125f8d4b13d1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Belegondolni is nehéz a Nyugatra átszökő szülők dilemmájába. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Belegondolni is nehéz a Nyugatra átszökő szülők dilemmájába. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210522_gyerekrablas_iroszovetseg_1991_majus_24","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2e7b423-bbe2-4998-a063-125f8d4b13d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5da534-0142-48aa-9cad-bbefe7eab20c","keywords":null,"link":"/360/20210522_gyerekrablas_iroszovetseg_1991_majus_24","timestamp":"2021. május. 22. 16:30","title":"Menekülő szülők, elrabolt gyerekek: újabb csontváz esik ki az NDK szekrényéből – 1991. május 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Meghozta a kedvet a járványügyi korlátozások enyhítése a növekvő beoltottság és a javuló járványadatok.\r

\r

","shortLead":"Meghozta a kedvet a járványügyi korlátozások enyhítése a növekvő beoltottság és a javuló járványadatok.\r

\r

