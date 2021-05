Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e27ecba-ffd7-4b12-beb0-5cd4d3bb08fb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Új gazdasági övezet kialakításáról szóló előterjesztés készült a Miniszterelnökségen, a neve „Duna mente Fejér megye” lenne. Az övezet része lenne az SK Innovation tervezett, 680 milliárdos akkugyára. Az onnan befolyó helyi adóbevétel így a megyéhez kerülne – amelynek fideszes vezetője az előterjesztést kezdeményezte.","shortLead":"Új gazdasági övezet kialakításáról szóló előterjesztés készült a Miniszterelnökségen, a neve „Duna mente Fejér megye”...","id":"20210517_dunaujvaros_ivancsa_kulonleges_gazdasagi_ovezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e27ecba-ffd7-4b12-beb0-5cd4d3bb08fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87807334-6496-41ae-a33c-b861c71215f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_dunaujvaros_ivancsa_kulonleges_gazdasagi_ovezet","timestamp":"2021. május. 17. 17:00","title":"A kormány elcsatolná minden idők legnagyobb beruházását a helyi önkormányzatoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jövő héttől szabad ballagni, nem megy itthon a home office, annyi a világ egyetlen zászlómúzeumának. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Jövő héttől szabad ballagni, nem megy itthon a home office, annyi a világ egyetlen zászlómúzeumának. Ez a hvg360...","id":"20210518_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07855208-8121-4f72-a8c3-9adf456b7597","keywords":null,"link":"/360/20210518_Radar360","timestamp":"2021. május. 18. 08:00","title":"Radar360: Karácsony bízik magában, úttörő magyar kutatás űrhajósokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ccd1f6-b42a-4a6b-bb43-718a0976aa1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miss Universe idei aspiránsai közül többen is szimbolikus gesztusokkal tiltakoztak a kifutón a gyűlölet és a diszkrimináció ellen.","shortLead":"A Miss Universe idei aspiránsai közül többen is szimbolikus gesztusokkal tiltakoztak a kifutón a gyűlölet és...","id":"20210517_Politikai_uzenetek_atadasara_hasznaltak_a_szepsegversenyt_a_potencialis_kiralynok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62ccd1f6-b42a-4a6b-bb43-718a0976aa1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d92e175-c2d2-489e-ae8b-de7267be2894","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Politikai_uzenetek_atadasara_hasznaltak_a_szepsegversenyt_a_potencialis_kiralynok","timestamp":"2021. május. 17. 11:57","title":"Politikai üzenetek átadására használták a szépségversenyt a versenyzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7e3db8-b4c6-4e23-a865-da12b237ff39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit már két éve bemutatták, de az vélhetően csak egy makett volt. A francia márka most maga tette közzé a hivatalos premier dátumát.","shortLead":"A kocsit már két éve bemutatták, de az vélhetően csak egy makett volt. A francia márka most maga tette közzé...","id":"20210518_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_autoja_a_Fekete_Bugatti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd7e3db8-b4c6-4e23-a865-da12b237ff39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908f9f31-6c1c-4398-9ad7-f3ff8e220a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_autoja_a_Fekete_Bugatti","timestamp":"2021. május. 18. 10:37","title":"Elkészült a világ legdrágább autója, a „Fekete” Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az n-tv hírcsatornán közölt elemzés szerint az osztrák kancellár útelágazáshoz érkezett a hamis tanúzási botrány miatt, egyelőre azonban úgy tűnik, nem fordult meg a fejében a lemondás gondolata.","shortLead":"Az n-tv hírcsatornán közölt elemzés szerint az osztrák kancellár útelágazáshoz érkezett a hamis tanúzási botrány miatt...","id":"20210518_Ausztria_Sebastian_Kurz_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc8b48f-4f93-48c6-8867-61eb840ec070","keywords":null,"link":"/360/20210518_Ausztria_Sebastian_Kurz_lapszemle","timestamp":"2021. május. 18. 07:30","title":"Osztrák elemző: Sebastian Kurzról most kiderülhet, hogy sarlatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20788bb-ff00-4449-b1dd-027b8b951c77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már négy évvel ezelőtt is azt mondta, a tudománynak köszönhetően bármikor lehet családja.","shortLead":"Már négy évvel ezelőtt is azt mondta, a tudománynak köszönhetően bármikor lehet családja.","id":"20210518_Naomi_Campbell_50_evesen_anya_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b20788bb-ff00-4449-b1dd-027b8b951c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b402f3d-f336-44f2-a21b-ed363b36c044","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Naomi_Campbell_50_evesen_anya_lett","timestamp":"2021. május. 18. 16:12","title":"Naomi Campbell 50 évesen anya lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f053dd4-6ed3-4e4e-8c7c-c216dd668174","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2017-ben cserkészte be a szigetszentmiklósi nőt, egy vállalkozó volt feleségét. Megütötte, megszúrta és eltemette, de az áldozat ekkor még élt. A bíróság jelezte, az ügyben utaltak adatok egy felbujtó létezésére is, de az ügyészség csak Sz. A. ellen emelt vádat.\r

\r

