[{"available":true,"c_guid":"e0ba663a-d5da-44c7-9a18-a26d79186f08","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A belorusz diktátor ugyan átlépett egy fontos határvonalat, ám egyben fontos üzenetet küldött: megmutatta, hogy nem ismer mérsékletet az ellenzékkel vívott harcban, és akik szembeszegülnek vele, azok árulók, levadásszák őket, napjaik meg vannak számlálva. Ezt tartja a példátlan állami gépeltérítés egyik legfőbb mozgatórugójának Slawomir Sierakowski, a varsói Haladó Tanulmányok Intézetének igazgatója, a Német Külkapcsolati Tanács kutatója.\r

\r

","shortLead":"A belorusz diktátor ugyan átlépett egy fontos határvonalat, ám egyben fontos üzenetet küldött: megmutatta, hogy nem...","id":"20210526_Nemet_elemzo_Lukasenko_meglovagolta_a_nyugati_engedekenyseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0ba663a-d5da-44c7-9a18-a26d79186f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0180f29e-bd1e-47f1-afff-8fa4ae4d0e6e","keywords":null,"link":"/360/20210526_Nemet_elemzo_Lukasenko_meglovagolta_a_nyugati_engedekenyseget","timestamp":"2021. május. 26. 07:46","title":"Német elemző: Lukasenko meglovagolta a nyugati engedékenységet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb288cd-4a8a-498c-9165-ef088b85a472","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az S-osztályra épülő non-plus-ultra luxuslimuzin kétféle változatban rendelhető.","shortLead":"Az S-osztályra épülő non-plus-ultra luxuslimuzin kétféle változatban rendelhető.","id":"20210526_628_millio_forinton_nyit_magyarorszagon_az_uj_maybach","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfb288cd-4a8a-498c-9165-ef088b85a472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1d5686-f439-456c-9b42-552cedd75504","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_628_millio_forinton_nyit_magyarorszagon_az_uj_maybach","timestamp":"2021. május. 26. 06:41","title":"81,6 millió forinton nyit Magyarországon a biturbó V12-es új Maybach","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b449f-ca2e-4972-8b57-bc09544695bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szemmel láthatóan nagyon örül az első úszónadrágjának. ","shortLead":"Szemmel láthatóan nagyon örül az első úszónadrágjának. ","id":"20210525_Elliot_Page_furdoruhas_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653b449f-ca2e-4972-8b57-bc09544695bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecaf0615-8245-4498-a2f2-45885fb3c3d3","keywords":null,"link":"/elet/20210525_Elliot_Page_furdoruhas_foto","timestamp":"2021. május. 25. 15:02","title":"Elliot Page fürdőruhás fotóval mutatta meg az átalakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f93ea-8e3f-4d81-a284-bfdd1ceb2ff6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A társaság egy böngészős játékkal igyekszik felhívni a figyelmet a vasúti átkelők veszélyeire, és hogy a szabályokat ezeken a helyeken különösen fontos betartani.","shortLead":"A társaság egy böngészős játékkal igyekszik felhívni a figyelmet a vasúti átkelők veszélyeire, és hogy a szabályokat...","id":"20210524_mav_utkozespont_bongeszos_jatek_vasuti_atkelok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f93ea-8e3f-4d81-a284-bfdd1ceb2ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fbb30e-eb7a-4cfd-bb02-8f442c809764","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_mav_utkozespont_bongeszos_jatek_vasuti_atkelok","timestamp":"2021. május. 24. 20:03","title":"Csinált egy játékot a MÁV, a böngészőjében ön is nyomozónak állhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315b28e0-34ee-40cd-b6eb-862d8b5eefe2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még kérdőjeles, hogy lesznek-e idén olimpiai játékok, a Samsung ezúttal sem maradna ki, azonban ezúttal, érthetően, óvatosabb a szokottnál.","shortLead":"Bár egyelőre még kérdőjeles, hogy lesznek-e idén olimpiai játékok, a Samsung ezúttal sem maradna ki, azonban ezúttal...","id":"20210524_samsung_galaxy_s21_olimpiai_kiadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=315b28e0-34ee-40cd-b6eb-862d8b5eefe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704a9052-816d-459d-9d0c-2bad2f9f93a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_samsung_galaxy_s21_olimpiai_kiadas","timestamp":"2021. május. 24. 14:03","title":"Ha olimpia nem is lesz, az olimpiai telefon már elkészült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rangjától megfosztott volt katona maga is fél a politikai megtorlástól.","shortLead":"A rangjától megfosztott volt katona maga is fél a politikai megtorlástól.","id":"20210524_A_gepelterites_utan_elhurcolt_belarusz_ujsagiro_apja_szerint_reszletesen_megtervezett_akcio_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfc94bc-67f7-4984-9363-0603851f32c1","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_A_gepelterites_utan_elhurcolt_belarusz_ujsagiro_apja_szerint_reszletesen_megtervezett_akcio_volt","timestamp":"2021. május. 24. 14:45","title":"A gépeltérítés után elhurcolt belarusz újságíró apja szerint részletesen megtervezett akció volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c985125c-5d96-43ed-a308-fd9dae134c6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állami segítség bértámogatásban és járulékmentességben merült ki, miközben a legnagyobb irodák 8-16 milliárd forintos forgalomcsökkenést szenvedtek el.","shortLead":"Az állami segítség bértámogatásban és járulékmentességben merült ki, miközben a legnagyobb irodák 8-16 milliárd...","id":"20210526_utazasi_irodak_forgalomcsokkenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c985125c-5d96-43ed-a308-fd9dae134c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e91aa42-8c6e-45bb-9527-e40f9b1f0792","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_utazasi_irodak_forgalomcsokkenes","timestamp":"2021. május. 26. 09:40","title":"Brutális pénzektől estek el az utazási irodák a koronavírus alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3144bc2-3acf-40ef-922a-53a726e4f51f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belarusz ellenállás egy meg nem nevezett női szervezőjével beszélt telefonon a DK miniszterelnök-jelöltje.","shortLead":"A belarusz ellenállás egy meg nem nevezett női szervezőjével beszélt telefonon a DK miniszterelnök-jelöltje.","id":"20210525_dobrev_klara_orosz_nyelvtudas_belarusz_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3144bc2-3acf-40ef-922a-53a726e4f51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0575a80-075e-4481-b559-a4b48cf47316","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_dobrev_klara_orosz_nyelvtudas_belarusz_valsag","timestamp":"2021. május. 25. 16:50","title":"Dobrev Klára egy belarusz aktivistával beszélve villantotta meg orosz nyelvtudását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]