Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Patrióta nevet kapott csatornát szeptemberre már jelentős nézettségig akarják vinni a kormánypárti influenszereket gyűjtő Megafonnál. Rákay állítja, semmilyen állami pénz nincs benne, ahogy ő is az államtól függetlenül lett jómódú.","shortLead":"A Patrióta nevet kapott csatornát szeptemberre már jelentős nézettségig akarják vinni a kormánypárti influenszereket...","id":"20210528_Rakay_Philip_patriota_megafon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccbc952-f4ad-470a-82f9-e344201fc01d","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Rakay_Philip_patriota_megafon","timestamp":"2021. május. 28. 16:37","title":"Rákay Philipékkel születik meg a \"jobboldali Partizán\" Youtube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818530b1-ccca-42fe-943a-028230939fde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök és a spanyol pártelnök szerint is nemzeti szuverenitásra és határvédelemre van szüksége Európának.","shortLead":"A magyar miniszterelnök és a spanyol pártelnök szerint is nemzeti szuverenitásra és határvédelemre van szüksége...","id":"20210527_orban_viktor_vox_part","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=818530b1-ccca-42fe-943a-028230939fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2ec7d1-8e04-4f8c-b62d-c5636e3e292c","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_orban_viktor_vox_part","timestamp":"2021. május. 27. 11:51","title":"Orbán Viktor a spanyol radikális jobboldali VOX párt vezetőjével tárgyalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13155d3d-0fc6-4cc2-b5a7-e3da0afcfe37","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvan az első Grand Tour szakaszgyőzelme az olasz Alberto Bettiolnak. Valter Attila a 15. helyen áll az összetettben az idei leghosszabb, 231 kilométeres etap után.","shortLead":"Megvan az első Grand Tour szakaszgyőzelme az olasz Alberto Bettiolnak. Valter Attila a 15. helyen áll az összetettben...","id":"20210527_giro_ditalia_Alberto_Bettiol_Valter_Attila_kerekparos_korverseny_18_szakasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13155d3d-0fc6-4cc2-b5a7-e3da0afcfe37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a409dfd0-6308-48b0-8b97-b5d91290c4e6","keywords":null,"link":"/sport/20210527_giro_ditalia_Alberto_Bettiol_Valter_Attila_kerekparos_korverseny_18_szakasz","timestamp":"2021. május. 27. 18:56","title":"Alberto Bettiol szökésből nyerte a Giro d’Italia 18. szakaszát, Valter Attila tartja a helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68618ffa-8d60-47b4-b462-b102011bae67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igencsak az extrém tuning kategóriájába tartozik, amit a Posaidon cég művel általában az autók motorjaival. ","shortLead":"Igencsak az extrém tuning kategóriájába tartozik, amit a Posaidon cég művel általában az autók motorjaival. ","id":"20210526_940_loerot_hoznak_ki_manapsag_egy_AMG_E_Mercedesbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68618ffa-8d60-47b4-b462-b102011bae67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf647603-0ca8-45c6-a16f-133fb91301ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_940_loerot_hoznak_ki_manapsag_egy_AMG_E_Mercedesbol","timestamp":"2021. május. 28. 04:28","title":"940 lóerőt hoznak ki manapság egy utcára való E-osztályú AMG Mercedesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18bdeefb-3afc-4c26-b5eb-89b07767f041","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Növekszik a kontinens keleti felén a gazdasági különbség az új tagok, illetve azon országok között, amelyek még nem csatlakoztak az unióhoz – ugyanakkor a már felvett államok közül nem egy visszalép az alapvető demokratikus jogok területén és ez súlyos következményeket vetít előre a szervezet szempontjából. Ezt írja a Project Syndicate-en megjelent elemzésében Anders Aslund, a washingtoni Atlanti Tanács vezető munkatársa.\r

\r

","shortLead":"Növekszik a kontinens keleti felén a gazdasági különbség az új tagok, illetve azon országok között, amelyek még nem...","id":"20210527_Ramegy_a_korrupciora_KeletEuropa_felzarkozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18bdeefb-3afc-4c26-b5eb-89b07767f041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2d1e0c-1762-43ae-a844-09a5a1551b48","keywords":null,"link":"/360/20210527_Ramegy_a_korrupciora_KeletEuropa_felzarkozasa","timestamp":"2021. május. 27. 07:39","title":"Véget vet Kelet-Európa felzárkózásának a korrupció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csalódást keltő szezonon vannak túl a csapatok.","shortLead":"Csalódást keltő szezonon vannak túl a csapatok.","id":"20210527_real_madrid_zinedine_zidane_juventus_andrea_pirlo_massimiliano_allegri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7436a824-a536-4cc8-a524-c0f305ef1ca2","keywords":null,"link":"/sport/20210527_real_madrid_zinedine_zidane_juventus_andrea_pirlo_massimiliano_allegri","timestamp":"2021. május. 27. 14:50","title":"Edzőt vált a Real Madrid és a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44561448-edf5-48a7-b0a2-f885dddb57a3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Düböröghet a populizmus, ha a járványhelyzet és a gazdaság statisztikáit egymás mellé tesszük. Nagyon egyszerű lenne egymondatos válaszokat találni arra, hogy mi történt az elmúlt hónapokban, pedig kimondottan érdekes az összkép akkor is, ha részleteire bontjuk, mi okozza a váratlanul nagy gazdasági növekedést.","shortLead":"Düböröghet a populizmus, ha a járványhelyzet és a gazdaság statisztikáit egymás mellé tesszük. Nagyon egyszerű lenne...","id":"20210528_jarvany_hullamok_valsag_valsagkezeles_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44561448-edf5-48a7-b0a2-f885dddb57a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a32e5c2-6a48-4c22-b279-83fc8c07d77e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_jarvany_hullamok_valsag_valsagkezeles_nyitas","timestamp":"2021. május. 28. 10:40","title":"A látszat csal: nem a terasznyitás rántotta ki a gazdaságot a gödörből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7aac7ec-3aec-4faf-888c-6652be8bc4b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csalást kiált a világ, de ez nem változtat azon, hogy megkezdheti újabb mandátumát.\r

","shortLead":"Csalást kiált a világ, de ez nem változtat azon, hogy megkezdheti újabb mandátumát.\r

","id":"20210528_aszad_sziria_elcsalt_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7aac7ec-3aec-4faf-888c-6652be8bc4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e162ff8-632b-406f-984a-2633c8126d96","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_aszad_sziria_elcsalt_valasztas","timestamp":"2021. május. 28. 05:25","title":"Aszad megnyerte a szíriai elnökválasztást, ahogy Lukasenka is megnyerte a belaruszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]