Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"02f6abc0-a184-48b2-8139-04baf9ec14a0","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A 80 évesen elhunyt Jankovics Marcell rajzfilmrendező, művelődéstörténésszel – akkor a Nemzeti Kulturális Alap elnökével – a HVG 1998-ban készített portré-interjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. ","shortLead":"A 80 évesen elhunyt Jankovics Marcell rajzfilmrendező, művelődéstörténésszel – akkor a Nemzeti Kulturális Alap...","id":"20210529_Jankovics_Marcell_1998_hvgportre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02f6abc0-a184-48b2-8139-04baf9ec14a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7ee7e5-e284-4f63-9a74-27f1767ebc66","keywords":null,"link":"/360/20210529_Jankovics_Marcell_1998_hvgportre","timestamp":"2021. május. 29. 12:50","title":"Jankovics Marcell: \"Nem nekem, hanem a filmjeimnek van stílusuk\" – portréinterjú 1998-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kormány az UEFA javaslatait figyelembe véve döntött.","shortLead":"A kormány az UEFA javaslatait figyelembe véve döntött.","id":"20210528_Foci_Eb_vedettsegi_negativ_PCRteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083658dd-3505-43e3-8473-b7324d263966","keywords":null,"link":"/sport/20210528_Foci_Eb_vedettsegi_negativ_PCRteszt","timestamp":"2021. május. 28. 18:11","title":"A külföldi nézők negatív PCR-teszttel is jöhetnek az Eb meccsekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91159af7-6ebc-4c0d-960b-d32f1df3a2b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bérből és fizetésből élőket, így őt is megviselte a járvány - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Kijelentése miatt össztüzet zúdított rá az ellenzék Jakab Pétertől Dobrev Klárán át Szél Bernadettig. Védelmébe vette viszont a fideszes Kocsis Máté.","shortLead":"A bérből és fizetésből élőket, így őt is megviselte a járvány - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban...","id":"20210528_Kikezdte_az_ellenzek_a_magat_berbol_es_fizetesbol_elokent_meghatarozo_Orbant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91159af7-6ebc-4c0d-960b-d32f1df3a2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cc6d3a-3c19-43d8-b1d7-dac0fa64f119","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_Kikezdte_az_ellenzek_a_magat_berbol_es_fizetesbol_elokent_meghatarozo_Orbant","timestamp":"2021. május. 28. 17:41","title":"Kikezdte az ellenzék a magát bérből és fizetésből élőként meghatározó Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca83bdeb-cd40-4461-ab6e-15a9f3d23086","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyház által fenntartott létesítményben őslakosok gyerekei éltek. A gyerekek elhunytát az iskola nem dokumentálta.","shortLead":"A katolikus egyház által fenntartott létesítményben őslakosok gyerekei éltek. A gyerekek elhunytát az iskola nem...","id":"20210528_kamloops_kanada_oslakos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca83bdeb-cd40-4461-ab6e-15a9f3d23086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f31e124-de50-4ed0-be18-da0c836caee4","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_kamloops_kanada_oslakos","timestamp":"2021. május. 28. 21:55","title":"Több mint kétszáz gyerek maradványait találták meg Kanadában egy egykori bentlakásos iskolánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A négyszeres olimpiai ezüstérmes úszó még nem tudja, utazik-e Tokióba, de ha igen, akkor biztosan az lesz az utolsó versenye.","shortLead":"A négyszeres olimpiai ezüstérmes úszó még nem tudja, utazik-e Tokióba, de ha igen, akkor biztosan az lesz az utolsó...","id":"20210528_Cseh_Laszlo_olimpia_visszavonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b80d66b-c6bb-48c5-bf33-e9a192d33d3a","keywords":null,"link":"/sport/20210528_Cseh_Laszlo_olimpia_visszavonulas","timestamp":"2021. május. 28. 17:07","title":"Cseh László: Itt az ideje, hogy abbahagyjam az úszást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f5036e-3255-42b4-90cf-c8f6e81e006d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külügyminiszter örült, hogy a megnyitón ott van több nagykövet felesége, abban bízott, ők majd vásárlókká is válnak. \r

\r

","shortLead":"A külügyminiszter örült, hogy a megnyitón ott van több nagykövet felesége, abban bízott, ők majd vásárlókká is válnak...","id":"20210528_Nanushkabutikot_nyitott_meg_Londonban_Szijjarto_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00f5036e-3255-42b4-90cf-c8f6e81e006d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ffb0a7-ea65-41c0-8580-848009390c94","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_Nanushkabutikot_nyitott_meg_Londonban_Szijjarto_Peter","timestamp":"2021. május. 28. 14:57","title":"Nanushka-butikot nyitott meg Londonban Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Rezidens Szövetség szerint félő, hogy a márciustól kifizetett pótlékot visszafizettetik a kórházak, vagy levonják a bérekből.","shortLead":"A Magyar Rezidens Szövetség szerint félő, hogy a márciustól kifizetett pótlékot visszafizettetik a kórházak, vagy...","id":"20210527_Fizetescsokkentestol_tartanak_a_rezidensek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbdc6c9-d643-4d4e-82f2-c7cb85478225","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_Fizetescsokkentestol_tartanak_a_rezidensek","timestamp":"2021. május. 27. 21:53","title":"Fizetéscsökkentéstől tartanak a rezidensek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f59328-9b74-4ba6-ae25-618797096507","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Árulással, az adófizetők kifosztásával vádolta a kormányt a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában az ellenzék. Az ITM államtitkára szerint viszont a baloldal támadásai vannak a nemzeti érdek ellen.\r

\r

","shortLead":"Árulással, az adófizetők kifosztásával vádolta a kormányt a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában...","id":"20210527_fudan_egyetem_parlamenti_vita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69f59328-9b74-4ba6-ae25-618797096507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44786b43-3355-4dc2-ade6-4a959a0871ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_fudan_egyetem_parlamenti_vita","timestamp":"2021. május. 27. 22:45","title":"Tibeti zászló is előkerült a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]