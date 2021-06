Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna a technológia fejlődésének köszönhetően. ","shortLead":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna a technológia...","id":"20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e10872a-0ba0-4ecb-b2ea-4b804b63bb1e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","timestamp":"2021. május. 31. 17:30","title":"Merre tart az ipar a koronavírus utáni időszámításban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt és száz euró közti összegeket tettek zsebre, majd a pénzt havonta elosztották egymás között.","shortLead":"Öt és száz euró közti összegeket tettek zsebre, majd a pénzt havonta elosztották egymás között.","id":"20210602_penzugyor_korrupcio_hataratkelo_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1884af0-938a-4b8c-bba0-852ed588d795","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_penzugyor_korrupcio_hataratkelo_euro","timestamp":"2021. június. 02. 10:10","title":"Saját zsebre dolgoztak pénzügyőrök Röszkénél, sokszor az osztályvezető oszthatta szét a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca6e559-1d8f-4644-ba4e-1ce35c42a364","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MVM így is elkötelezett a működés mellett.","shortLead":"Az MVM így is elkötelezett a működés mellett.","id":"20210601_matrai_eromu_mvm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ca6e559-1d8f-4644-ba4e-1ce35c42a364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5e57d-f017-404b-bba6-27629bd33d4c","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_matrai_eromu_mvm","timestamp":"2021. június. 01. 20:20","title":"Csaknem 43 milliárd forint veszteséget termelt a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9856af-f390-4c7b-8048-baa0df221121","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 41 éves kínai férfi állapota a közlemény szerint stabil.","shortLead":"A 41 éves kínai férfi állapota a közlemény szerint stabil.","id":"20210601_h10n3_madarinfluenza_fertozes_zoonozis_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f9856af-f390-4c7b-8048-baa0df221121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dc2e1d-d614-484e-9e06-4d8aa0a25f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_h10n3_madarinfluenza_fertozes_zoonozis_kina","timestamp":"2021. június. 01. 12:15","title":"Először fertőződött meg ember a H10N3 madárinfluenza-vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő a Facebookon közölte, hogy visszatért.","shortLead":"A fideszes képviselő a Facebookon közölte, hogy visszatért.","id":"20210601_banyai_gabor_fidesz_koronavirus_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7500607-0030-4369-9fca-d30523fb5e19","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_banyai_gabor_fidesz_koronavirus_lelegeztetogep","timestamp":"2021. június. 01. 17:07","title":"Túlélte a koronavírust és Ákos-dallal jelentkezett a hetekig lélegeztetett Bányai Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075add4-b3bb-4d44-848d-4eaa4b97bc87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnöknek szól a nóta.","shortLead":"A miniszterelnöknek szól a nóta.","id":"20210531_Fasy_Adam_Orban_Viktor_szuletesnap_duett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6075add4-b3bb-4d44-848d-4eaa4b97bc87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2819bf9-8185-480f-9199-24891a3e8ef2","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Fasy_Adam_Orban_Viktor_szuletesnap_duett","timestamp":"2021. május. 31. 16:18","title":"Fásy Ádám egy lányával közös duettel köszöntötte fel Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c946ed-464d-4874-8315-a7008ea36185","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem lehet újratárgyalni a szerződéseket, akkor az alapanyagokon és a minőségen kell spórolni - figyelmeztetnek építési vállalkozók.","shortLead":"Ha nem lehet újratárgyalni a szerződéseket, akkor az alapanyagokon és a minőségen kell spórolni - figyelmeztetnek...","id":"20210601_epitkezes_epitoipar_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71c946ed-464d-4874-8315-a7008ea36185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7360c06-bfe4-4e55-97b0-7deaa727d14f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_epitkezes_epitoipar_dragulas","timestamp":"2021. június. 01. 07:44","title":"Alig tudják tartani a szerződésben vállalt árakat az építési vállalkozók, akkora a drágulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aaf8efd-0d3e-462c-b22b-34bc8dcc52c0","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Varázslatos Magyarország pályázata már 11 éve gyűjti az ország természetfotósainak legjobb fotóit. A válogatás július elsejétől 18-áig tekinthető meg a Városliget szívében, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, ezután a Magyar Természettudományi Múzeumban, illetve a Gödöllői Királyi Kastélyban, a Természet és- Környezetvédelmi Fesztiválon látható majd újra. Addig is, amíg nem jut el személyesen ezekre a helyszínekre, bemutatunk néhány jól elkapott pillanatot. ","shortLead":"A Varázslatos Magyarország pályázata már 11 éve gyűjti az ország természetfotósainak legjobb fotóit. A válogatás július...","id":"20210601_Varazslatos_Magyarorszag_termeszetfoto_nagyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aaf8efd-0d3e-462c-b22b-34bc8dcc52c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbb1674-71ed-45ad-9199-4f4dd89c4bf3","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210601_Varazslatos_Magyarorszag_termeszetfoto_nagyitas","timestamp":"2021. június. 01. 18:30","title":"Lebilincselő képeken Magyarország természeti kincsei – Nagyítás fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]