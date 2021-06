Hogy jó avagy ártalmas-e a kávéfogyasztás, az attól függ, hogy éppen milyen kutatási eredményt nézünk. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy többségében vannak azok, amelyek megerősítik a „feketeleves” jótékony hatását. Ehhez kapcsolódik egy újabb eredmény, amely szerint a viszonylag magas kávéfogyasztás meghosszabbíthatja az ember életét. Még azt is megmondja, mit jelent ez mennyiségileg.

A BGR a Csung-Ang Egyetem és a Koreai Betegségmegelőzési Szervezet kutatóinak tanulmányát idézi, kiemelve a rendszeres kávéfogyasztás előnyeit az ember egészségére. A Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics folyóiratban megjelent tanulmány szerint „a nagyobb kávéfogyasztás a halálozás kockázatának csökkenésével jár együtt”. Ez a kávéfogyasztás naponta több mint három csészét jelent, függetlenül a kávé típusától.

A kutatók 173 209 negyvenéves vagy annál idősebb koreai résztvevőt vontak be a vizsgálatokba 2004 és 2013 között. Kizárták közülük a cukorbetegségben, fennálló szív- és érrendszeri betegségekben vagy daganatos megbetegedésben szenvedőket, így végül 110 920 résztvevőből állt össze a minta. A szakemberek elemezték a kávéfogyasztást, beleértve a mennyiséget és a fajtát, és megvizsgálták, hogy hogyan befolyásolta a kávé bevitele a halálozást 2018. december 31-ig. Az eredmények megfeleltek egy 2015-ös tanulmánynak, amely szerint napi három-öt csésze kávé elfogyasztása akár 15 százalékkal is csökkentheti az idő előtti halálozás kockázatát a kávét nem fogyasztókhoz képest. De még azoknál is kísérleti alanyoknál is, akik kevesebb, mint három csészét ittak naponta, de azért kávéztak, csökkent a szívbetegséggel kapcsolatos halálozás kockázata.

© PxHere

A kutatók azt is megállapították, hogy az edzés előtti kávéfogyasztás növelheti a sportoló zsírégetésének sebességét. Egy másik korábbi tanulmány szerint, azok a férfiak, akik napi két-három csészét fogyasztanak, kevésbé küzdenek merevedési zavarokkal. Idén pedig egy vizsgálat kimutatta, hogy a rendszeres koffeinbevitel pozitív hatással van a szürkeállományra, a memóriát kezelő agyi régióban. Egy korábbi kísérlet pedig azt is kimutatta, hogy az egerek jobban kezelték a stresszt a koffeinbevitel után, és jobb volt az emlékezetük is, mint a vizet ivó kontrollcsoport állatainak.

A mértéktelenség persze ezúttal is ártalmas lehet: egy nemrégiben készült tanulmány azt javasolja, hogy naponta legfeljebb négy csészényi kávét, vagyis körülbelül 400 milligrammot igyunk.

