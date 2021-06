Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét kórházban is megszűnne az aktív betegellátás az RTL Híradó birtokába jutott dokumentum szerint.","shortLead":"Hét kórházban is megszűnne az aktív betegellátás az RTL Híradó birtokába jutott dokumentum szerint.","id":"20210608_korhazak_szules_betegellatas_mutet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067e57af-36c7-4064-9102-eb534320c334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_korhazak_szules_betegellatas_mutet","timestamp":"2021. június. 08. 18:35","title":"RTL: Komoly kórházi átszervezésre utal egy dokumentum. Van, ahol nem lesz műtét, vagy nappal lehet csak szülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormánypárti publicista a Hír TV műsorában fejtette ki, milyen kötelezettségei vannak egy pápának.","shortLead":"A kormánypárti publicista a Hír TV műsorában fejtette ki, milyen kötelezettségei vannak egy pápának.","id":"20210608_bayer_zsolt_ferenc_papa_budapest_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9c1173-db73-4928-a424-ebd4c4844b8f","keywords":null,"link":"/elet/20210608_bayer_zsolt_ferenc_papa_budapest_orban_viktor","timestamp":"2021. június. 08. 16:56","title":"Bayer Zsolt szerint ha a pápa nem akar Orbánnal találkozni, akkor meg kell kérni, hogy ne jöjjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint meg kell fékezni az európai baloldal külpolitikai ámokfutását.","shortLead":"A miniszterelnök szerint meg kell fékezni az európai baloldal külpolitikai ámokfutását.","id":"20210607_orban_viktor_szamizdat_heiko_maas_eu_veto_nyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f376d8d-cbf0-4c6e-b74b-144532a1bcd6","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_orban_viktor_szamizdat_heiko_maas_eu_veto_nyilatkozat","timestamp":"2021. június. 07. 21:13","title":"Orbán az uniós nyilatkozatokról: Szánalmas papírtigriseknek látszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a43c8c-755d-421b-b6f1-d8b927d6be5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egyik épületben megújul a kiállító- és a rendezvény terem.","shortLead":"Az egyik épületben megújul a kiállító- és a rendezvény terem.","id":"20210608_balna_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a43c8c-755d-421b-b6f1-d8b927d6be5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534006a0-2200-45fb-b3a9-3fae36d0ccb9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210608_balna_felujitas","timestamp":"2021. június. 08. 05:21","title":"Felújítják a Bálnát, új díszkivilágítást is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6bf917-f32d-44cd-b07d-d665009548ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyjából egy hónap után jelent meg a nyilvánosság előtt. ","shortLead":"Nagyjából egy hónap után jelent meg a nyilvánosság előtt. ","id":"20210609_Kim_Dzsong_Un_sokat_fogyott_rogton_spekulalni_kezdtek_az_egeszsegerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd6bf917-f32d-44cd-b07d-d665009548ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b76bbe-49e5-4388-adf4-0cf4583b78ab","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Kim_Dzsong_Un_sokat_fogyott_rogton_spekulalni_kezdtek_az_egeszsegerol","timestamp":"2021. június. 09. 11:52","title":"Kim Dzsong Un sokat fogyott, rögtön spekulálni kezdtek az egészségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a827a16f-f5a6-444a-99c2-83665618b205","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkapta az idézést a képviselő a rendőrségtől.","shortLead":"Megkapta az idézést a képviselő a rendőrségtől.","id":"20210609_kihallgatas_szel_bernadett_free_navalny_felirat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a827a16f-f5a6-444a-99c2-83665618b205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66845161-ad6a-4760-a5b4-97732ec82f9b","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_kihallgatas_szel_bernadett_free_navalny_felirat","timestamp":"2021. június. 09. 18:20","title":"Kihallgatják Szél Bernadettet a Free Navalny felirat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04b8e57-67c9-4436-866e-6e8aaae99755","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A szakemberrel – többek között – arról beszélgettünk, hogy miről is szól egy lakberendező munkája, milyen trendeket követnek a magyarok, mit jelent az otthon, és mi történt ugyanitt a karantén alatt. ","shortLead":"A szakemberrel – többek között – arról beszélgettünk, hogy miről is szól egy lakberendező munkája, milyen trendeket...","id":"samsungbch_20210604_A_legalapvetobb_lakberendezesi_hiba_az_egyediseg_hianya__Voros_Kati_lakberendezovel_beszelgettunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e04b8e57-67c9-4436-866e-6e8aaae99755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949fb26a-c513-4c0d-a482-9fe25c24168b","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210604_A_legalapvetobb_lakberendezesi_hiba_az_egyediseg_hianya__Voros_Kati_lakberendezovel_beszelgettunk","timestamp":"2021. június. 08. 07:30","title":"„A legalapvetőbb lakberendezési hiba az egyediség hiánya” – Vörös Kati lakberendezővel beszélgettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"9f9dcd2e-8f94-4bea-a00c-a61fec271942","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újságírás szempontjából Magyarország a régió „legszomorúbb barakkja” a Mérték Médiaelemző Műhely legfrissebb kutatása szerint. A kutatók szerint ezen az állapoton egy esetleges kormányváltás segíthet. ","shortLead":"Újságírás szempontjából Magyarország a régió „legszomorúbb barakkja” a Mérték Médiaelemző Műhely legfrissebb kutatása...","id":"20210609_Mertek_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f9dcd2e-8f94-4bea-a00c-a61fec271942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a74efe-236c-4969-96cf-18a8d5837e17","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_Mertek_kutatas","timestamp":"2021. június. 09. 13:44","title":"Egyre mélyebbre csúszik a magyar médiapiac az állam miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]