[{"available":true,"c_guid":"b51b6fd6-88e5-48a7-b88b-617d22c1d72d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több budapesti önkormányzat is csatlakozott az ország egyetlen LMBTQ-magazinja, a Humen által indított érzékenyítő kampányhoz. A terézvárosi Hunyadi téren például a piaccal szemben helyeztek ki plakátokat. ","shortLead":"Több budapesti önkormányzat is csatlakozott az ország egyetlen LMBTQ-magazinja, a Humen által indított érzékenyítő...","id":"20210611_Az_LMBTQ_emberekkel_szembeni_elfogadasra_tanitanak_egy_fovarosi_piacon_kihelyezett_plakatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b51b6fd6-88e5-48a7-b88b-617d22c1d72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfaf4e41-522e-4cf6-bc47-fe16807c7c3d","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Az_LMBTQ_emberekkel_szembeni_elfogadasra_tanitanak_egy_fovarosi_piacon_kihelyezett_plakatok","timestamp":"2021. június. 11. 10:32","title":"Egy fővárosi piacnál érzékenyítenek az LMBTQ-emberekkel szembeni elfogadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e3a0cf-2106-4152-aafa-ce4f1ef0f1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A holland fotós, Hans van der Meer unortodox európai focipályákat bemutató sorozatot készített.\r

\r

","shortLead":"A holland fotós, Hans van der Meer unortodox európai focipályákat bemutató sorozatot készített.\r

\r

","id":"20210610_A_leheto_legtavolabb_a_Bajnokok_Ligajatol__magyar_palya_is_bekerult_a_kuloneges_fotosorozatba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0e3a0cf-2106-4152-aafa-ce4f1ef0f1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b27090-d520-482c-81b7-e3161fee0e22","keywords":null,"link":"/elet/20210610_A_leheto_legtavolabb_a_Bajnokok_Ligajatol__magyar_palya_is_bekerult_a_kuloneges_fotosorozatba","timestamp":"2021. június. 10. 13:59","title":"„A lehető legtávolabb a Bajnokok Ligájától” – magyar pálya is bekerült a különleges fotósorozatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb2cd5-084c-4e1c-b9bd-603620362165","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem igazán látszik, hogy a kulturális kérdések központi szerepet játszanának az ellenzék politikájában, hiszen ezekkel nem lehet nyerni. Hiller István és Bozóki András viszont feltűnt a lehetséges miniszterjelöltek között.","shortLead":"Nem igazán látszik, hogy a kulturális kérdések központi szerepet játszanának az ellenzék politikájában, hiszen ezekkel...","id":"202123__ellenzeki_kulturpolitika__dks_dominancia__hiller_visszater__maradek_elv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8feb2cd5-084c-4e1c-b9bd-603620362165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53196829-eeb4-49a0-b39f-afaac12ae1f7","keywords":null,"link":"/360/202123__ellenzeki_kulturpolitika__dks_dominancia__hiller_visszater__maradek_elv","timestamp":"2021. június. 11. 11:00","title":"Ha nyer az ellenzék a választáson, állóháborúvá alakulhat a kultúrharc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegháborúról, hitelmoratóriumról, az egészségügy és a honvédség átalakításáról, illetve a magyar vakcinagyárról is beszélt a hvg.hu kérdéseire Orbán Viktor miniszterelnök a Kormányinfón.","shortLead":"Hidegháborúról, hitelmoratóriumról, az egészségügy és a honvédség átalakításáról, illetve a magyar vakcinagyárról is...","id":"20210610_Orban_vakcina_kormanyinfo_hitelmoratorium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41725093-ca0a-482c-8c5b-c1f9ce6977d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_Orban_vakcina_kormanyinfo_hitelmoratorium","timestamp":"2021. június. 10. 13:25","title":"Orbán: Nagy vitában vagyunk a bankokkal a hitelmoratóriumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szinte teljes az egység az ellenzék egyik legellentmondásosabb figurája mögött, 500 millió Pfizer vakcinát vásárolt az USA a rászoruló országoknak, megváltozott a bérlakás-törvényjavaslat, letartóztatták a focimeccsek biztosításában megkerülhetetlen \"problémamegoldót\". Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója","shortLead":"Szinte teljes az egység az ellenzék egyik legellentmondásosabb figurája mögött, 500 millió Pfizer vakcinát vásárolt...","id":"20210611_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7e5a80-c317-4aef-aae7-568ba7e5ea1f","keywords":null,"link":"/360/20210611_Radar360","timestamp":"2021. június. 11. 08:10","title":"Radar360: \"Migránshadak dörömbölnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794f5c0e-d265-42f1-9746-6c453a6921e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 780 GB-nyi adatot loptak el ismeretlenek az Electronic Arts szervereiről, és már el is kezdték árulni az adatcsomagot. A cég szerint a felhasználói adatok nem jutottak ki.","shortLead":"Mintegy 780 GB-nyi adatot loptak el ismeretlenek az Electronic Arts szervereiről, és már el is kezdték árulni...","id":"20210611_hackertamadas_electronic_arts_fifa_2021_kibertamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=794f5c0e-d265-42f1-9746-6c453a6921e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08919b47-0cc7-4ca6-8dfa-6203685a0231","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_hackertamadas_electronic_arts_fifa_2021_kibertamadas","timestamp":"2021. június. 11. 08:33","title":"Hackerek törték fel az Electronic Arts rendszerét, már árulják a FIFA 2021 forráskódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff90844d-220f-4a51-9f39-0464c6616582","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Bugatti Chiron új, 100 lóerővel erősebb változata.","shortLead":"Megérkezett a Bugatti Chiron új, 100 lóerővel erősebb változata.","id":"20210610_58_masodperc_alatt_0rol_200ra_ezt_tudja_a_legujabb_bugatti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff90844d-220f-4a51-9f39-0464c6616582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e30b93-eea7-4ec8-bb34-fb68dadea3a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_58_masodperc_alatt_0rol_200ra_ezt_tudja_a_legujabb_bugatti","timestamp":"2021. június. 10. 12:30","title":"5,8 másodperc alatt 0-ról 200-ra – ezt tudja a legújabb Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Schobert jogsértően használt zenéket a fitnesz DVD-ken.","shortLead":"Schobert jogsértően használt zenéket a fitnesz DVD-ken.","id":"20210610_schobert_norbert_dvd_zenek_jogsertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90f762e-4a0d-49e1-91c5-b31c6870dc53","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_schobert_norbert_dvd_zenek_jogsertes","timestamp":"2021. június. 10. 07:39","title":"15 milliós kártérítést kellett fizetnie Schobert Norbertnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]