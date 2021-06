Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több ezren vettek részt azon a hétfő esti demonstráción a Kossuth Lajos téren, amelyen a szervezők felszólították az Országgyűlés tagjait, hogy ne szavazzák meg „a gyermekjogokat és szólásszabadságot sárba tipró törvénymódosítást”. ","shortLead":"Több ezren vettek részt azon a hétfő esti demonstráción a Kossuth Lajos téren, amelyen a szervezők felszólították...","id":"20210615_tuntetes_kossuth_ter_homofobellenes_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00f4116-f112-42c5-a11c-c4a62fb6a82a","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_tuntetes_kossuth_ter_homofobellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 15. 08:40","title":"„Nem lehet minket eltakarítani innen, csak azért, mert valakinek nem tetszik” – videós összefoglaló a homofóbtörvény elleni tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Hans Kaiser úgy véli, kiépült egy hálózat, amely \"kifejezetten Orbán Viktorra szállt rá\".","shortLead":"Hans Kaiser úgy véli, kiépült egy hálózat, amely \"kifejezetten Orbán Viktorra szállt rá\".","id":"20210613_CDU_Hans_Kaiser_Orban_Viktor_Vasarnapi_Ujsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18490c19-a70a-4e99-bee7-8ee69b69e7cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_CDU_Hans_Kaiser_Orban_Viktor_Vasarnapi_Ujsag","timestamp":"2021. június. 13. 18:43","title":"A CDU politikusa szerint szégyen csak Orbán Viktor megbuktatására szövetkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210613_pfizer_moderna_szivizomgyulladas_rezi_robozok_vakcina_vedettseg_kiszivargott_jelszavak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b3b907-8037-4110-b75c-1b7be2f82480","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_pfizer_moderna_szivizomgyulladas_rezi_robozok_vakcina_vedettseg_kiszivargott_jelszavak","timestamp":"2021. június. 13. 12:00","title":"Ez történt: A vártnál több embernél lépett fel szívizomgyulladás a Pfizer és Moderna oltások után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Búcsút int a régi Windowsoknak a videokártyáiról ismert Nvidia: a gyártó rövidesen csak a legújabb oprendszert fogja teljeskörűen támogatni.","shortLead":"Búcsút int a régi Windowsoknak a videokártyáiról ismert Nvidia: a gyártó rövidesen csak a legújabb oprendszert fogja...","id":"20210614_nvidia_driver_videokartya_windows_10_windows_8_windows_8_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee412b1d-014c-4eb2-8c06-c328b5c470c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_nvidia_driver_videokartya_windows_10_windows_8_windows_8_1","timestamp":"2021. június. 14. 08:33","title":"Az Nvidia idén ősztől már csak Windows 10-re ad ki új drivereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d131dea1-ddbe-4ba2-8cd4-e2f12a4e7be4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elbúcsúztatták Balázs Pétert, a Szolnoki Szigligeti Színházat 2007 óta vezető igazgatót a teátrum hétfői évadzáró társulati ülésén. A színházat július 1-jétől Barabás Botond vezeti.","shortLead":"Elbúcsúztatták Balázs Pétert, a Szolnoki Szigligeti Színházat 2007 óta vezető igazgatót a teátrum hétfői évadzáró...","id":"20210615_Orban_Viktor_elbucsuztatta_a_lekoszono_Balazs_Petert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d131dea1-ddbe-4ba2-8cd4-e2f12a4e7be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74bdb58-51f2-4568-8b33-eb3da19e3b7b","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Orban_Viktor_elbucsuztatta_a_lekoszono_Balazs_Petert","timestamp":"2021. június. 15. 10:50","title":"Orbán Viktor is elbúcsúztatta a leköszönő Balázs Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a4bb40-79b0-449d-b2ef-2033cbfbfa92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A természettudós szerint feltétlenül szükséges felgyorsítani a klímavédelmi intézkedéseket.","shortLead":"A természettudós szerint feltétlenül szükséges felgyorsítani a klímavédelmi intézkedéseket.","id":"20210613_Sir_David_Attenborough_G7_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a4bb40-79b0-449d-b2ef-2033cbfbfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06596d52-7025-492b-a772-e8056903c481","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_Sir_David_Attenborough_G7_klimavaltozas","timestamp":"2021. június. 13. 22:24","title":"Sir David Attenborough is üzent a G7-vezetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d57cc6-07a7-4a8d-8096-ccafcae680c9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia 1-0-ra legyőzte Horvátországot az Európa-bajnokságon, ezzel először tudott nyitómeccset nyerni a tornák történetében. Jude Bellinghamnek köszönhetően egy korrekord is megdőlt.","shortLead":"Anglia 1-0-ra legyőzte Horvátországot az Európa-bajnokságon, ezzel először tudott nyitómeccset nyerni a tornák...","id":"20210613_Anglia_tortenelmi_gyozelmet_aratott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d57cc6-07a7-4a8d-8096-ccafcae680c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89b253d-bda0-485f-81e3-33927afb502f","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Anglia_tortenelmi_gyozelmet_aratott","timestamp":"2021. június. 13. 17:16","title":"Anglia történelmi győzelmet aratott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d220f21-c943-4064-9dcd-e2529a797e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráció szervezői azt kérik a döntéshozóktól, vonják vissza a tervezetet. ","shortLead":"A demonstráció szervezői azt kérik a döntéshozóktól, vonják vissza a tervezetet. ","id":"20210613_Tuntetes_meddosegi_klinikak_kezelesek_Kossuth_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d220f21-c943-4064-9dcd-e2529a797e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5091fc-0415-49be-8bf8-aa18a10eba9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Tuntetes_meddosegi_klinikak_kezelesek_Kossuth_ter","timestamp":"2021. június. 13. 17:02","title":"\"Ennél nem is lehetne semmi családellenesebb\" - tüntettek a meddőségi klinikák államosítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]