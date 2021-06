Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ingyenes beszélgetést és mobilforgalmat ad ügyfeleinek apák napja alkalmából a Telenor. Ugyanebből az apropóból a vállalat plusz négy hét fizetett apasági távollétet biztosít ezentúl munkatársainak. Az már a magyar–francia Eb-mérkőzéshez köthető, hogy hétvégén a Telenor négy egész órára megállítja a mobilnetes adatforgalom-számlálót minden ügyfelénél, aki ezt kéri.","shortLead":"Ingyenes beszélgetést és mobilforgalmat ad ügyfeleinek apák napja alkalmából a Telenor. Ugyanebből az apropóból...","id":"20210615_telenor_apak_napja_ingyenes_beszelgetes_eb_meccs_mobilinternet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fd6cda-f6e6-44f6-8d5a-37162aa178a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_telenor_apak_napja_ingyenes_beszelgetes_eb_meccs_mobilinternet","timestamp":"2021. június. 15. 09:03","title":"A Telenor 4 órán át korlátlan mobilnetet és 60 perc ingyenes telefonálást ad annak, aki kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9fecfd-8102-432f-9d60-5144a838842e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többek között a katonai és védelmi ipari együttműködés volt napirenden.","shortLead":"Többek között a katonai és védelmi ipari együttműködés volt napirenden.","id":"20210613_recep_tayyip_erdogan_orban_viktor_nato_targyalas_brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a9fecfd-8102-432f-9d60-5144a838842e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164bb022-c846-48c6-91e2-57f268ca33c6","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_recep_tayyip_erdogan_orban_viktor_nato_targyalas_brusszel","timestamp":"2021. június. 13. 20:31","title":"Erdogannal tárgyalt Orbán a NATO-csúcs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gary Lineker, Didier Drogba és Jamie Carragher is imádkozik a dán középpályásért, de Vilmos herceg is megszólalt.","shortLead":"Gary Lineker, Didier Drogba és Jamie Carragher is imádkozik a dán középpályásért, de Vilmos herceg is megszólalt.","id":"20210613_Cristianon_Ronaldo_Eriksennek_Maradj_eros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2f0879-c8a6-4381-b611-2e79d36a961c","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Cristianon_Ronaldo_Eriksennek_Maradj_eros","timestamp":"2021. június. 13. 13:16","title":"Cristiano Ronaldo Eriksennek: Maradj erős!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bda87f-2761-4f29-b7ca-9ac0e74e416c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"30 ezer kitöltés, közel százszázalékuk nem támogatja semmilyen formában a beruházást. Karácsony Gergely főpolgármester a veszélyhelyzet után országos népszavazást kezdeményezne a témában. ","shortLead":"30 ezer kitöltés, közel százszázalékuk nem támogatja semmilyen formában a beruházást. Karácsony Gergely főpolgármester...","id":"20210614_baranyi_karacsony_fudan_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84bda87f-2761-4f29-b7ca-9ac0e74e416c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d03ca0-d397-4c7a-a33a-d6755833db62","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_baranyi_karacsony_fudan_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. június. 14. 11:42","title":"Szinte senkit nem találtak Karácsonyék, akiknek tetszene a Fudan Egyetem terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba7263c-b65b-4640-8d1c-6feb48783b1d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarország–Portugália- és Németország–Franciaország-meccsek jönnek az Eb első csoportkörének utolsó, számunkra messze a legizgalmasabb játéknapján. A kérdés adott: meg tudjuk-e lepni a Ronaldo vezette Portugáliát a telt házas Puskásban?\r

","shortLead":"Magyarország–Portugália- és Németország–Franciaország-meccsek jönnek az Eb első csoportkörének utolsó, számunkra messze...","id":"20210615_Jon_a_papirforma_vagy_ujra_csodat_teszunk_a_portugalok_ellen__kedd_este_debutal_az_Ebn_a_magyarok_halalcsoportja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ba7263c-b65b-4640-8d1c-6feb48783b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7f2468-a63b-45f1-a204-eac1275c2766","keywords":null,"link":"/sport/20210615_Jon_a_papirforma_vagy_ujra_csodat_teszunk_a_portugalok_ellen__kedd_este_debutal_az_Ebn_a_magyarok_halalcsoportja","timestamp":"2021. június. 15. 10:25","title":"Mire megy a gulyáspresszing Ronaldo és a rutinos hentesek ellen? – kedden kezd a halálcsoport, magyarokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Forráshiány miatt.","shortLead":"Forráshiány miatt.","id":"20210614_autopalya_utfelujitas_koncesszios_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72453b6-855f-44f3-96c4-ea6148d4b963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210614_autopalya_utfelujitas_koncesszios_eljaras","timestamp":"2021. június. 14. 12:29","title":"35 évre adnák koncesszióba a magyar autópályákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f653e78-8c01-4bb6-9450-b1d3b5e3c525","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"Hogyan működnek csontjaink, és mi okozza a csontritkulást? Kiket érinthet ez a betegség, és hogyan tudunk ellene védekezni? Mit tehetünk, ha már megtörtént a baj? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ cikkünkben.","shortLead":"Hogyan működnek csontjaink, és mi okozza a csontritkulást? Kiket érinthet ez a betegség, és hogyan tudunk ellene...","id":"calciumsandoz_20210607_Es_az_on_csontjai_hogy_vannak_Csontritkulasrol_mindent_mindenkinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f653e78-8c01-4bb6-9450-b1d3b5e3c525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87dfc2c4-53c6-43dd-a542-51d6bc5184a3","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210607_Es_az_on_csontjai_hogy_vannak_Csontritkulasrol_mindent_mindenkinek","timestamp":"2021. június. 14. 07:30","title":"És az ön csontjai hogy vannak? Csontritkulásról mindent, mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"15a9ceae-5a79-4f78-bcd8-cf0e7765d7e2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Június 21-én kinyitja a színházait, ha törik, ha szakad.","shortLead":"Június 21-én kinyitja a színházait, ha törik, ha szakad.","id":"20210614_Andrew_Lloyd_Webber_azt_se_banja_ha_letartoztatjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15a9ceae-5a79-4f78-bcd8-cf0e7765d7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44423d3-5535-4d6f-8331-4e2c773f1de4","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Andrew_Lloyd_Webber_azt_se_banja_ha_letartoztatjak","timestamp":"2021. június. 14. 08:05","title":"Andrew Lloyd Webber azt se bánja, ha letartóztatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]