[{"available":true,"c_guid":"038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szigorítási ciklusba kezdett a jegybank, mert az infláció elszállásától és a gazdaság túlpörgésétől tart. A kormánnyal szemben nyílt hadjáratot hirdető Matolcsy György indokol.","shortLead":"Szigorítási ciklusba kezdett a jegybank, mert az infláció elszállásától és a gazdaság túlpörgésétől tart. A kormánnyal...","id":"20210622_Matolcsy_Gyorgy_elmagyarazza_miert_lepett_a_jegybank_a_magyar_gazdasag_fekjere__ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d991da0c-8a5d-401a-a05a-ced5a408d4ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Matolcsy_Gyorgy_elmagyarazza_miert_lepett_a_jegybank_a_magyar_gazdasag_fekjere__ELO","timestamp":"2021. június. 22. 15:00","title":"Matolcsy György elmagyarázza, miért lépett a jegybank a magyar gazdaság fékjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eed6160-a32f-412e-b502-c1a2524ae1c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zürichi műegyetem által azonosított anyagok közül 4100 esetében hiányzik a veszélyességi besorolás.","shortLead":"A zürichi műegyetem által azonosított anyagok közül 4100 esetében hiányzik a veszélyességi besorolás.","id":"20210622_muanyag_kemikalia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eed6160-a32f-412e-b502-c1a2524ae1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5d2485-5f79-46b6-b07c-ea862621415d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_muanyag_kemikalia","timestamp":"2021. június. 22. 17:03","title":"Aggodalomra okot adó vegyszereket találtak hétköznapi műanyagtermékekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Novák Katalin igénybe vette a rendelkezésére álló kedvezményeket, és egy fillér adót sem fizetett.","shortLead":"Novák Katalin igénybe vette a rendelkezésére álló kedvezményeket, és egy fillér adót sem fizetett.","id":"20210621_Rogan_fizette_be_a_legtobb_adot_2020ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed17449c-25c6-40e0-8ac3-ac27b72a093f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Rogan_fizette_be_a_legtobb_adot_2020ban","timestamp":"2021. június. 21. 08:39","title":"Rogán fizette be a legtöbb adót a miniszterek és államtitkárok közül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7028f-26cf-4ca1-938d-e7c6cc65bd3e","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A miniszterelnök másik államot, terrorszervezetet, migránsinváziót emlegetett a honvédség új parancsnokának beiktatásán, ennek ellenére nem világos, miért is lenne égető szüksége az akár belföldön is bevethető egységekre.","shortLead":"A miniszterelnök másik államot, terrorszervezetet, migránsinváziót emlegetett a honvédség új parancsnokának...","id":"202124__orban_haditerve__militarizalas__regiment__ha_meg_egyszer_azt_uzeni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a7028f-26cf-4ca1-938d-e7c6cc65bd3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3a8f5d-3542-4e4a-881c-be820ed3ddea","keywords":null,"link":"/360/202124__orban_haditerve__militarizalas__regiment__ha_meg_egyszer_azt_uzeni","timestamp":"2021. június. 22. 07:00","title":"Ütőképes hadsereget rendelt Orbán Viktor, de hol az ellenség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6300db35-aca9-49bc-aaf8-e149be91ea23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmtörténet legvagányabb női karaktereit alakító színészek 30 év után ismét együtt pózoltak a filmből ismert kocsiban. ","shortLead":"A filmtörténet legvagányabb női karaktereit alakító színészek 30 év után ismét együtt pózoltak a filmből ismert...","id":"20210621_30_eves_a_Thelma_es_Louise__csokkal_unnepelt_a_ket_foszereplo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6300db35-aca9-49bc-aaf8-e149be91ea23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725f28c7-3c46-43f2-92ad-06d919ca3e76","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_30_eves_a_Thelma_es_Louise__csokkal_unnepelt_a_ket_foszereplo","timestamp":"2021. június. 21. 11:16","title":"30 éves a Thelma és Louise – csókkal ünnepelt a két főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kínával szomszédos kommunista állam állítását számos szakértő kétségbe vonja.","shortLead":"A Kínával szomszédos kommunista állam állítását számos szakértő kétségbe vonja.","id":"20210622_eszak_korea_koronavirus_jarvany_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca08457a-0763-4260-9e5a-7e2211ad7c1f","keywords":null,"link":"/vilag/20210622_eszak_korea_koronavirus_jarvany_who","timestamp":"2021. június. 22. 14:32","title":"Észak-Korea egy csoda: állítólag még mindig nem találtak koronavírus-fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb7b36a-026b-4eff-8fab-2b37dbfbd338","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez itt a BackSync. Pontosabban csak volt, egyetlen fellépés erejéig. ","shortLead":"Ez itt a BackSync. Pontosabban csak volt, egyetlen fellépés erejéig. ","id":"20210622_Backstreet_Boys_NSYNC_Backsync","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efb7b36a-026b-4eff-8fab-2b37dbfbd338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df006f5c-908f-470c-9d56-447b3647b595","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Backstreet_Boys_NSYNC_Backsync","timestamp":"2021. június. 22. 17:17","title":"Itt a tökéletes fiúbanda: összeállt a Backstreet Boys és az N'SYNC néhány tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ffd8bf-ae13-4536-9c9e-0f7a8b1ea7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan fest majd az olasz gyártó második szabadidőautója.","shortLead":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan fest majd az olasz gyártó második szabadidőautója.","id":"20210621_lehamoztak_az_alcazast_a_kobanyan_is_felbukkant_titokzatos_uj_maseratirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9ffd8bf-ae13-4536-9c9e-0f7a8b1ea7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b59db7-93c7-4ad9-bf73-17726a71ff14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_lehamoztak_az_alcazast_a_kobanyan_is_felbukkant_titokzatos_uj_maseratirol","timestamp":"2021. június. 22. 09:21","title":"Lehámozták az álcázást a Kőbányán is felbukkant titokzatos új Maseratiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]