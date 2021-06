Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ombudsman azért vizsgálódik, mert a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőktől önköltséges PCR-tesztet kérnek a kórházakban.","shortLead":"Az ombudsman azért vizsgálódik, mert a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőktől önköltséges PCR-tesztet kérnek...","id":"20210623_ombudsman_pcr_szel_teszt_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb99252c-7bbb-481d-b810-1d12eb70d149","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_ombudsman_pcr_szel_teszt_korhaz","timestamp":"2021. június. 23. 16:03","title":"Vizsgálatot indított az ombudsman a fizetős kórházi PCR-tesztek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064282ef-dfbe-48eb-8421-66bcf899628c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem minden idősebb ember képes megbirkózni az okostelefonokkal. Egy spanyol szoftvermérnök nem is tett rá kísérletet, máshogy segített: megépítette a Telegram alkalmazással összeköttetésben álló távírót.","shortLead":"Nem minden idősebb ember képes megbirkózni az okostelefonokkal. Egy spanyol szoftvermérnök nem is tett rá kísérletet...","id":"20210624_taviro_telegram_feltalalo_nagymama_mobilozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=064282ef-dfbe-48eb-8421-66bcf899628c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7640cf-1ede-4cc6-ac91-7c0358d9e613","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_taviro_telegram_feltalalo_nagymama_mobilozas","timestamp":"2021. június. 24. 09:03","title":"Mobillal működő távírót épített 96 éves nagymamájának egy feltaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ee980-fd00-4c40-ab70-d1f3ab2a6186","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van éle, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Amelyről kiderülhet, hogy sokkal nagyobb és érdekesebb – ha végre kimerészkedünk. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van éle, és...","id":"20210622_Foci_helyett_Irany_a_termeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a96ee980-fd00-4c40-ab70-d1f3ab2a6186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26415670-73ec-4f79-9262-08a69875ee41","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Foci_helyett_Irany_a_termeszet","timestamp":"2021. június. 22. 09:30","title":"Foci helyett: Irány a természet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ceed29d-7b3b-40e9-9142-0dedded24f3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azt próbálják a kutatók megérteni, hogy vándorolnak a rovarok és miként terjeszthetik az általuk hordozott betegségeket.","shortLead":"Azt próbálják a kutatók megérteni, hogy vándorolnak a rovarok és miként terjeszthetik az általuk hordozott betegségeket.","id":"20210622_bogancslepke_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ceed29d-7b3b-40e9-9142-0dedded24f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2054c712-7649-4de2-8dcb-10eb183867bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_bogancslepke_kutatas","timestamp":"2021. június. 22. 21:41","title":"Kiderült egy rovarról, hogy 12-14 ezer kilométert is képes megtenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51c7c15-aa23-4bce-9d2c-e0a8977ef437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten kezdték el gyűjteni a leveleket, amikben a saját történeteiket írták meg a jogszabály ellen tiltakozók.","shortLead":"A múlt héten kezdték el gyűjteni a leveleket, amikben a saját történeteiket írták meg a jogszabály ellen tiltakozók.","id":"20210622_ader_janos_melegelles_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c51c7c15-aa23-4bce-9d2c-e0a8977ef437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8af8b2c-528e-49ae-bd75-5b8fff35c418","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_ader_janos_melegelles_torveny","timestamp":"2021. június. 22. 19:20","title":"Ezer levelet kapott Áder János a melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f5bb47-c519-40a6-a42e-8cfeead69995","c_author":"Oroszi Babett, Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktor azt reméli, a szerény körülmények közt élő miniszterelnök imázsával 2022-ben választást tud nyerni. Amilyen serényen dolgozik ezen a Fidesz kommunikációs stábja, úgy sürögnek az építőmunkások a kormányfő valódi arcát mutató hatvanpusztai birtokon. A főhercegi majorság – sokmilliárdos beruházást követően – a nyáron elnyeri végső formáját. ","shortLead":"Orbán Viktor azt reméli, a szerény körülmények közt élő miniszterelnök imázsával 2022-ben választást tud nyerni...","id":"202125__hatvanpusztai_epitkezes__azorban_csalad_alma__melygarazs_azugaron__sajat_labon_forgo_palota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f5bb47-c519-40a6-a42e-8cfeead69995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93caf0c4-9a3b-446d-93c5-7f02cc8d2f36","keywords":null,"link":"/360/202125__hatvanpusztai_epitkezes__azorban_csalad_alma__melygarazs_azugaron__sajat_labon_forgo_palota","timestamp":"2021. június. 24. 06:30","title":"Saját lábon forgó palota – feltártuk a hatvanpusztai Orbán-uradalom titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3967c0-2fd1-4903-b60f-feff7f2e9fa6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Teljes konzervatív fordulat várható Iránban a keményvonalas Ebrahim Raiszi elnökké választásával. A soha nem látott szavazói érdektelenség azonban nem sok jót ígér a teokratikus állam számára.","shortLead":"Teljes konzervatív fordulat várható Iránban a keményvonalas Ebrahim Raiszi elnökké választásával. A soha nem látott...","id":"20210623_Iran_elnok_elnokvalasztas_Ebrahim_Raiszi_Ali_Khameini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe3967c0-2fd1-4903-b60f-feff7f2e9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5a2fef-2ceb-4250-a177-47d5bf320063","keywords":null,"link":"/360/20210623_Iran_elnok_elnokvalasztas_Ebrahim_Raiszi_Ali_Khameini","timestamp":"2021. június. 23. 17:00","title":"Hiába tökéletes az új iráni elnök pedigréje, a mullahok rendszere megremeghet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa1825b-3dd1-4dcb-8309-ccb71a07fc03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a felnőttekkel szemben nincs tilalom, akkor nem is lehet diszkriminatív a törvény – ezzel magyarázta az elnök azt, hogy nem volt kifogása a melegellenes törvénnyel kapcsolatban.","shortLead":"Ha a felnőttekkel szemben nincs tilalom, akkor nem is lehet diszkriminatív a törvény – ezzel magyarázta az elnök azt...","id":"20210623_Ader_Janos_alairta_a_melegellenes_torvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa1825b-3dd1-4dcb-8309-ccb71a07fc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86aefd3-7dd3-4a1d-95e8-8bfd9d591b56","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Ader_Janos_alairta_a_melegellenes_torvenyt","timestamp":"2021. június. 23. 18:46","title":"Áder János aláírta a melegellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]