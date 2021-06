Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év első öt hónapjában 77 százalékkal nőtt a természetes fogyás 2020 január-májusához képest.","shortLead":"Az év első öt hónapjában 77 százalékkal nőtt a természetes fogyás 2020 január-májusához képest.","id":"20210625_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f7e8da-cec0-4883-b1eb-69aaafeba708","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","timestamp":"2021. június. 25. 09:38","title":"Nagyot esett a születések száma májusban, nőtt a halálozásoké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030561b1-e28d-42ce-baf3-7bd66d750948","c_author":"Bart István - Muth Dániel","category":"gazdasag.zhvg","description":"Karbonvámot vezetne be az EU: ez a kívülről importált, jelentős széndioxid-kibocsátással előállított termékeket érintené, és nem titkolt célja, hogy az unión kívüli lazább környezetvédelmi előírásoknak köszönhetően olcsóbban, de jóval szennyezőbb módon előállított termékeket ne érje meg behozni. 