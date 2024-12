Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"402f19e5-d0ed-4ced-bcbb-b39e6c5b01dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár egy másodpercen belül képesek másolni egymás arckifejezéseit.","shortLead":"Akár egy másodpercen belül képesek másolni egymás arckifejezéseit.","id":"20241220_palackorru-delfinek-mosolygas-jatek-szocialis-lenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/402f19e5-d0ed-4ced-bcbb-b39e6c5b01dd.jpg","index":0,"item":"d87ee110-5f28-43dd-a018-612add273c4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_palackorru-delfinek-mosolygas-jatek-szocialis-lenyek","timestamp":"2024. december. 20. 09:55","title":"A palackorrú delfinek egymásra mosolyognak játék közben – kiderült, miért és hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773edea8-0ac9-4339-87ff-ce428900a9d7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ryan French napfizikus szerint ha a legutóbbi hatalmas napkitörés a Föld felé néző napfoltból indult volna ki, azt az áramhálózat is megérezte volna.","shortLead":"Ryan French napfizikus szerint ha a legutóbbi hatalmas napkitörés a Föld felé néző napfoltból indult volna ki, azt...","id":"20241220_napkitores-robbanas-napfolt-koronakidobodas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/773edea8-0ac9-4339-87ff-ce428900a9d7.jpg","index":0,"item":"777c4917-debb-40b7-9cc5-74453ec9b8a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_napkitores-robbanas-napfolt-koronakidobodas-video","timestamp":"2024. december. 20. 17:03","title":"Extrém ritka robbanás volt a Napon, óriási erővel lökődtek ki a részecskék – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be77718-8f3a-4ff2-a4ae-68f67d85cd79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet szerint az egyetemi diplomás munkavállalók bére katasztrofálisan gyenge, és jövőre is csak átlagosan 4,62 százalékkal emelkedik.","shortLead":"A szakszervezet szerint az egyetemi diplomás munkavállalók bére katasztrofálisan gyenge, és jövőre is csak átlagosan...","id":"20241220_szocialis-munka-berrendezes-beremeles-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be77718-8f3a-4ff2-a4ae-68f67d85cd79.jpg","index":0,"item":"882c1c3c-b104-49da-9c66-d8668c6ee4ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_szocialis-munka-berrendezes-beremeles-koltsegvetes","timestamp":"2024. december. 20. 08:33","title":"Bérrendezést követelnek a szociális dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8835af6-9645-4384-912e-02c1cc016bb5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem sikerült az ideiglenes költségvetésről döntenie az amerikai kongresszusnak, ha péntekig nem találnak megoldást, a kormányzati tevékenységet jelentős részét fel kell függeszteni.","shortLead":"Nem sikerült az ideiglenes költségvetésről döntenie az amerikai kongresszusnak, ha péntekig nem találnak megoldást...","id":"20241220_usa-egyesult-allamok-donald-trump-elon-musk-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8835af6-9645-4384-912e-02c1cc016bb5.jpg","index":0,"item":"638eb440-017e-4fb5-ac9d-0ac1e15f17c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_usa-egyesult-allamok-donald-trump-elon-musk-koltsegvetes","timestamp":"2024. december. 20. 05:41","title":"Megfúrta a Trump-Musk páros a kétpárti egyezményt, kormányzati leállás jöhet a USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06fa9cd6-4936-4e58-badc-0c0e20ffc8d4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Borult, esős időt hoz a karácsony előtti utolsó péntek, majd hétvégén előbb kisüt a nap, utána pedig havazásra is számíthatunk, amely akár szentestéig is kitarthat.","shortLead":"Borult, esős időt hoz a karácsony előtti utolsó péntek, majd hétvégén előbb kisüt a nap, utána pedig havazásra is...","id":"20241220_idojaras-eso-borult-ido-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06fa9cd6-4936-4e58-badc-0c0e20ffc8d4.jpg","index":0,"item":"4ed548a3-c73b-4c42-92f8-aec8131bbf56","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_idojaras-eso-borult-ido-hungaromet","timestamp":"2024. december. 20. 06:37","title":"Pénteken be kell érnünk az esővel, de karácsonyig még számíthatunk havazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9109de22-ba65-47d4-9a85-afec426c82a4","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"A következő években nagyot nőhet a magyarországi biogáztermelés, amire már készül az egyelőre nem nyilvános akcióterv. A számítások szerint a támogatás nem kerülne sokba és gyorsan megtérülne, az időjárásfüggő megújulóenergia-termelés kiegészítéseként is hasznos volna.","shortLead":"A következő években nagyot nőhet a magyarországi biogáztermelés, amire már készül az egyelőre nem nyilvános akcióterv...","id":"20241221_fenntarthato-fejlodes-biogaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9109de22-ba65-47d4-9a85-afec426c82a4.jpg","index":0,"item":"3ccaa403-fea3-4f13-917f-d9e096f16ab7","keywords":null,"link":"/360/20241221_fenntarthato-fejlodes-biogaz","timestamp":"2024. december. 21. 11:00","title":"Ma még elhanyagolt környezetbarát lehetőség a biogáz, pedig kis befektetéssel nagy hasznot hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78035bb8-6ba7-46b6-b9eb-8ada393881a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A döntés a nemmel szavazó polgármester szerint 37 millió forint pluszkiadást jelent a győri költségvetésnek.","shortLead":"A döntés a nemmel szavazó polgármester szerint 37 millió forint pluszkiadást jelent a győri költségvetésnek.","id":"20241220_visszamenoleges-fizetesemeles-gyor-kepviselotestulet-pinter-bence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78035bb8-6ba7-46b6-b9eb-8ada393881a2.jpg","index":0,"item":"230c21fb-0694-482c-af59-ba9d70a11983","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_visszamenoleges-fizetesemeles-gyor-kepviselotestulet-pinter-bence","timestamp":"2024. december. 20. 19:55","title":"Visszamenőlegesen megemelték a fizetésüket az önkormányzati képviselők Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287f315f-9034-42b6-8004-3bf95ef227e2","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Yaakobishvili Áron már bajnoki- és BL-meccsen is leülhetett a katalán csapat kispadjára, de úgy néz ki, nincs jövője a klubnál.","shortLead":"Yaakobishvili Áron már bajnoki- és BL-meccsen is leülhetett a katalán csapat kispadjára, de úgy néz ki, nincs jövője...","id":"20241220_barcelona-yaakobashvili-aron-foci-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/287f315f-9034-42b6-8004-3bf95ef227e2.jpg","index":0,"item":"519c3a39-6962-4244-b985-9f0fc209238c","keywords":null,"link":"/sport/20241220_barcelona-yaakobashvili-aron-foci-szerzodes","timestamp":"2024. december. 20. 12:20","title":"Távozhat a Barcelona fiatal magyar kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]