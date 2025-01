Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e6517552-fecf-46e8-9ac6-1f353c436b7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időjárás közbeszólt.","shortLead":"Az időjárás közbeszólt.","id":"20241231_Elmarad-a-tuzijatek-az-egyik-videki-varosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6517552-fecf-46e8-9ac6-1f353c436b7e.jpg","index":0,"item":"635ebdb1-7482-4da2-ac6d-e01c67a5c5d5","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Elmarad-a-tuzijatek-az-egyik-videki-varosban","timestamp":"2024. december. 31. 16:51","title":"Elmarad a tűzijáték Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de egyelőre még nem minden tekintetben, lesz ugyanis néhány eltérés. Az ügyfélszolgálat azonban közös lesz, és néhány DIGI üzlettől is búcsúzni kell. Mutatjuk, mire kell figyelnie az újévben.","shortLead":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de...","id":"20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab.jpg","index":0,"item":"e031211c-6f2d-44e5-b375-c5e8e2d409d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","timestamp":"2024. december. 31. 12:02","title":"Minden DIGI-ügyfél érintett: Mit hívjak, ha gond van? Hol intézhetem az ügyeimet? One lesz a DIGI-ből is, egy sor változás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of Bandita tagjainak táncpróbáit, fellépésüket egy versenyen, és egy intim karácsonyi vacsorán is ott lehetnek a nézők. A Vogue –olyan, mint egy nagy család című filmet először 2024 júniusában mutatta be a hvg360.","shortLead":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of...","id":"20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa.jpg","index":0,"item":"3527a53e-7147-42f0-9cd4-f6afdd5067fb","keywords":null,"link":"/360/20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","timestamp":"2024. december. 31. 19:30","title":"„Nehéz elmondani, ezt látni kell” – Bokros Dorottya filmje a vogue-ról a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754ada9a-59ac-4025-9465-f2bb346652f3","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"Szilveszter előtt egy nappal adta első aréna-koncertjét a Kispál és a borz <strong>Az utolsó házibuli Kelet-Európában</strong> címmel. Így látta a teltházas bulit Fazekas István fotóriporter. ","shortLead":"Szilveszter előtt egy nappal adta első aréna-koncertjét a Kispál és a borz <strong>Az utolsó házibuli...","id":"20241231_Kispal-es-a-Borz-koncert-nagyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/754ada9a-59ac-4025-9465-f2bb346652f3.jpg","index":0,"item":"68a0e6cd-e5bc-41a7-8efe-84507d44e61f","keywords":null,"link":"/nagyitas/20241231_Kispal-es-a-Borz-koncert-nagyitas","timestamp":"2024. december. 31. 15:05","title":"Ilyen volt az utolsó kelet-európai házibuli - Fotók a Kispál és a Borz-koncertről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9760ec-8fa1-46d2-83e9-04e4c7e21a0c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szilveszter éjjelén jelent meg Rogán Antal idevágó rendelete.","shortLead":"Szilveszter éjjelén jelent meg Rogán Antal idevágó rendelete.","id":"20241231_A-cafolat-ellenere-Rogan-rendeletbe-adta-penzbe-fog-kerulni-a-szemelyi-igazolvany-es-az-utlevel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b9760ec-8fa1-46d2-83e9-04e4c7e21a0c.jpg","index":0,"item":"e7f0757e-551c-44e0-af0d-7b506d6b9fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_A-cafolat-ellenere-Rogan-rendeletbe-adta-penzbe-fog-kerulni-a-szemelyi-igazolvany-es-az-utlevel-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 21:36","title":"Frissítés: az esetek többségében valóban ingyenes lesz a személyi igazolvány és az útlevél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf6071d-6355-426f-b0f2-50b5660ae44f","c_author":"Imre Réka","category":"360","description":"Előbb kezelik magukat népi gyógymódokkal, minthogy elmenjenek az orvoshoz, és sokszor még a pingponglabda méretű daganatokat sem veszik észre magukon. A nevelés, a társadalom, vagy valami más okozza sok férfi orvosfóbiáját? Miért akarnak inkább infarktusban meghalni? Hogyan áll a vastagbéltükrözéshez egy ausztrál és egy magyar férfi? Férfiszorongások az egészségügyben.","shortLead":"Előbb kezelik magukat népi gyógymódokkal, minthogy elmenjenek az orvoshoz, és sokszor még a pingponglabda méretű...","id":"20250101_ferfiszorongasok-betegseg-egeszsegugy-valamiben-meg-kell-halni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cf6071d-6355-426f-b0f2-50b5660ae44f.jpg","index":0,"item":"e42f8e36-e7ce-4ed8-a675-80ddd12b9179","keywords":null,"link":"/360/20250101_ferfiszorongasok-betegseg-egeszsegugy-valamiben-meg-kell-halni","timestamp":"2025. január. 01. 17:30","title":"„Valamiben meg kell halni” – a férfiak attól félnek, hogy kevésbé lesznek férfiak, ha megbetegszenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7601152b-2274-4f23-b6e6-2675daf51fe5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Neves külföldi művészekre, közéleti személyiségekre, sportolókra emlékezünk.","shortLead":"Neves külföldi művészekre, közéleti személyiségekre, sportolókra emlékezünk.","id":"20241230_hvg-Elhunytak-2024-ben-Vilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7601152b-2274-4f23-b6e6-2675daf51fe5.jpg","index":0,"item":"5b2c0bd8-c992-4fb8-b8fd-9068be96ba36","keywords":null,"link":"/360/20241230_hvg-Elhunytak-2024-ben-Vilag","timestamp":"2024. december. 31. 13:00","title":"A focizsenitől a színészóriásokig – tőlük is búcsúzott a világ 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"2025-ben lett volna 104 éves.","shortLead":"2025-ben lett volna 104 éves.","id":"20250102_Keleti-Agnes-meghalt-tornasz-olimpiai-bajnok-melbourne-helsinki-holokauszt-tulelo-sportolo-nemzet-sportoloja-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31.jpg","index":0,"item":"d1ba1ff1-2890-4045-9268-cf743c76fb2f","keywords":null,"link":"/sport/20250102_Keleti-Agnes-meghalt-tornasz-olimpiai-bajnok-melbourne-helsinki-holokauszt-tulelo-sportolo-nemzet-sportoloja-ebx","timestamp":"2025. január. 02. 08:27","title":"Meghalt Keleti Ágnes, a világ legidősebb olimpiai bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]