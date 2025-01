Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c8b8af2b-e285-4006-a6db-d29f24b7c67d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint sok híresztelés jelent meg erről a napokban, amelyek egyértelműen kacsának minősülnek.","shortLead":"A politikus szerint sok híresztelés jelent meg erről a napokban, amelyek egyértelműen kacsának minősülnek.","id":"20250116_Kovacs-Zoltan-magyarazza-hogy-Orbant-miert-nem-hivtak-Trump-elnoki-beiktatasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8b8af2b-e285-4006-a6db-d29f24b7c67d.jpg","index":0,"item":"4e125320-70ed-4212-844a-c48c1ed148ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Kovacs-Zoltan-magyarazza-hogy-Orbant-miert-nem-hivtak-Trump-elnoki-beiktatasara","timestamp":"2025. január. 16. 07:47","title":"Kovács Zoltán megmagyarázza, hogy Orbánt miért nem hívták meg Trump elnöki beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Áprilisban visszatekintő, inflációkövető díjemelést hajt végre a szolgáltató.","shortLead":"Áprilisban visszatekintő, inflációkövető díjemelést hajt végre a szolgáltató.","id":"20250116_A-Magyar-Telekom-megint-a-sokat-ostorozott-visszatekinto-aremelest-alkalmazza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14.jpg","index":0,"item":"4754c4a3-f1a2-4af1-ad4a-8667146b8d3e","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_A-Magyar-Telekom-megint-a-sokat-ostorozott-visszatekinto-aremelest-alkalmazza","timestamp":"2025. január. 16. 09:06","title":"A Magyar Telekom megint a sokat kritizált visszatekintő áremelést alkalmazza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cca5b3-0567-4ed2-a869-1d823d941e67","c_author":"Domokos László","category":"gazdasag","description":"A VOSZ Barométer egyes elemei közül szinte mindegyik mutató a vörös, azaz negatív tartományba került 2024 utolsó negyedévében.","shortLead":"A VOSZ Barométer egyes elemei közül szinte mindegyik mutató a vörös, azaz negatív tartományba került 2024 utolsó...","id":"20250115_vosz-barometer-kilatas-pesszimizmus-2025-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5cca5b3-0567-4ed2-a869-1d823d941e67.jpg","index":0,"item":"1cecf0c3-c875-4f0d-b017-51e2af16e954","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_vosz-barometer-kilatas-pesszimizmus-2025-vallalkozas","timestamp":"2025. január. 15. 11:43","title":"Magas adók, a képzett munkaerő hiánya, elmaradó megrendelések és kiszámíthatatlanság: erre panaszkodnak a magyar vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89277ed-786f-40a2-8df5-b1393acdb0e8","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi történik érzelmi szinten a gyermekünkben, ha túl bizalmas viszonyt alakítunk ki vele? Hogyan változik meg a kapcsolatunk, ha túl szoros, nem a korának megfelelő érzelmi kapcsolódás jön létre, és ártunk-e vagy használunk azzal, ha mindent „őszintén”, már-már túl őszintén megosztunk vele?","shortLead":"Mi történik érzelmi szinten a gyermekünkben, ha túl bizalmas viszonyt alakítunk ki vele? Hogyan változik meg...","id":"20250114_Ezert-artalmas-ha-a-gyerekem-a-lelki-tarsam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f89277ed-786f-40a2-8df5-b1393acdb0e8.jpg","index":0,"item":"0b9488af-96ca-4eb4-ac14-4c6a430fb16f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250114_Ezert-artalmas-ha-a-gyerekem-a-lelki-tarsam","timestamp":"2025. január. 14. 12:46","title":"Ezért ártalmas, ha a gyerekem a lelki társam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dcc8253-4e4d-4a87-8fe0-ed76de72a777","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az év második felétől már nem vesznek orosz olajat.","shortLead":"Az év második felétől már nem vesznek orosz olajat.","id":"20250114_csehorszag-orosz-olaj-fuggetlenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dcc8253-4e4d-4a87-8fe0-ed76de72a777.jpg","index":0,"item":"16b73967-c0e9-4672-a475-8de3b4898a98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_csehorszag-orosz-olaj-fuggetlenseg","timestamp":"2025. január. 14. 17:55","title":"Csehország bejelentette, hogy már nem függnek az orosz olajtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99981baa-5991-4318-bd2c-7f3e1954c510","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"Még meg sem fékezték a pusztító tüzeket, el sem kezdődhetett az egyébként gigászi összegűre becsült károk felmérése, Los Angeles vezetésének már amiatt főhet a feje, hogyan tudja mindössze három és fél év múlva a nyári olimpiára érkező emberek millióit fogadni. Az egyébként is deficites költségvetésű városnak meg kell találnia az egyensúlyt abban, mennyit költ a természeti katasztrófa utáni helyreállításra, és mennyit az olimpiai felkészülésre. Nem könnyíti a helyzetét, hogy anyagi felelősséget vállalt arra az esetre, ha a 6,9 milliárd dollárosra becsült büdzsé túlszalad.","shortLead":"Még meg sem fékezték a pusztító tüzeket, el sem kezdődhetett az egyébként gigászi összegűre becsült károk felmérése...","id":"20250115_los-angeles-tuzvesz-olimpia-rendezes-biztositas-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99981baa-5991-4318-bd2c-7f3e1954c510.jpg","index":0,"item":"4e8f7d86-bb14-43f9-9c8d-8fcfe45082fb","keywords":null,"link":"/360/20250115_los-angeles-tuzvesz-olimpia-rendezes-biztositas-klimavaltozas","timestamp":"2025. január. 15. 19:50","title":"Még viszi a szél a lángokat, hogyan lesz ebből olimpia Los Angelesben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9632cc6c-557b-420d-b5ed-71de1c2f4b27","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy disszidens szerint a katonák agymosást kaptak, és készek feláldozni magukat Kim Dzsong Unért.","shortLead":"Egy disszidens szerint a katonák agymosást kaptak, és készek feláldozni magukat Kim Dzsong Unért.","id":"20250114_orosz-ukran-haboru-eszak-korea-katona-onrobbantas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9632cc6c-557b-420d-b5ed-71de1c2f4b27.jpg","index":0,"item":"9550d7b0-e080-4c4c-b2a9-81f945666ae9","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_orosz-ukran-haboru-eszak-korea-katona-onrobbantas","timestamp":"2025. január. 14. 16:01","title":"Inkább felrobbantják magukat az észak-koreai katonák, mint hogy ukrán fogságba essenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b41756-5f0a-4de9-b6e1-58e3985dae77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A már most is siralmas állapotban lévő egyetemi infrastruktúrák fenntartása még nehezebb lesz, különösen igaz ez az ELTE-re” – közölte az Akadémiai Dolgozók Fóruma.","shortLead":"„A már most is siralmas állapotban lévő egyetemi infrastruktúrák fenntartása még nehezebb lesz, különösen igaz...","id":"20250115_Tobb-egyetemen-is-jelentosen-csokken-az-allamilag-finanszirozott-helyek-szama-elbocsatasoktol-tartanak-az-erdekvedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25b41756-5f0a-4de9-b6e1-58e3985dae77.jpg","index":0,"item":"afdbf693-49cf-4c69-adf5-26ead0ad37a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Tobb-egyetemen-is-jelentosen-csokken-az-allamilag-finanszirozott-helyek-szama-elbocsatasoktol-tartanak-az-erdekvedok","timestamp":"2025. január. 15. 13:01","title":"Több egyetemen is jelentősen csökken az államilag finanszírozott helyek száma, elbocsátásoktól tartanak az érdekvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]