A világ legnagyobb jéghegye, az A23a még 1986-ban szakadt le az Antarktiszról, de csak 2023 novemberében mozdult meg, és kezdett elsodródni a Weddell-tengeren a partvidéktől. Messzire azonban nem jutott, egy közeli területen ugyanis egy speciális tengeráramlás miatt körbe–körbe kezdett el forogni. A fogságából végül 2024 decemberére sikerül kiszabadulnia, azóta pedig Déli-Georgia-sziget felé tart, és úgy tűnik, hogy neki fog ütközni.

A Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek az Egyesült Királyság tengerentúli területe, egy szigetcsoport az Atlanti-óceánon a dél-amerikai Tűzföld és az Antarktiszi-félsziget között. Az A23a a számítások szerint jelenleg 280 km-re van a szigettől, útja pedig potenciális veszélyt jelent a helyi vadon élő állatokra, például a pingvinekre és a fókákra – számolt be róla a BBC.

„A jéghegy nem egyszerűen nagy, hanem óriási” – írta róla korábban Andrew Miller, a torontói Capture North Studios fotósa. Miller több felvételt készített már az A23a-ról, ami majdnem 40 évvel azután érheti el a szigetet, hogy elszabadult.

A BBC jelentése szerint a jéghegy 2024 augusztusában nagyjából 3672 négyzetkilométer területet fedett le, azóta azonban a melegebb vizek elkezdték megolvasztani a 400 méter magas falait. Mostanra körülbelül 3560 négyzetkilométeresre olvadt.

Nem ez az első jéghegy, ami veszélyezteti a szigetet. 2020-ban az A68a jéghegy is a szárazföld felé tartott, ám végül a délkeleti felénél lelassult, majd több ezer darabra törött össze. Ha megfeneklett volna, az veszélybe sodorta volna a pingvinek és a fókák táplálkozási útvonalát, és most ugyanettől az ökológiai veszélytől tartanak a szakemberek az A23a esetében is.

A legnagyobb kérdés most az, hogy a következő időszakban tartja-e a jéghegy az irányát.

