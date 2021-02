Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik túl gyengének találják a csúcskategóriás amerikai SUV-ot.","shortLead":"Érkezőben a megoldás azok számára, akik túl gyengének találják a csúcskategóriás amerikai SUV-ot.","id":"20210215_a_cadillac_erosebb_motort_szerelhet_a_hatalmas_escaladebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9614a8-6266-4fbb-b5b2-06eff07c9c54","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_a_cadillac_erosebb_motort_szerelhet_a_hatalmas_escaladebe","timestamp":"2021. február. 15. 09:21","title":"A Cadillac erősebb motort szerelhet a hatalmas Escalade-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e95a52a-336f-4081-acc4-7e373d6d0ecc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem bírtak magukkal a lengyelek, miután végre kicsit kiszabadulhattak.","shortLead":"Nem bírtak magukkal a lengyelek, miután végre kicsit kiszabadulhattak.","id":"20210215_Verekedesekbe_torkollt_a_korlatozasok_enyhitese_Lengyelorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e95a52a-336f-4081-acc4-7e373d6d0ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55594f-8462-478a-961e-151ebb614fc7","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Verekedesekbe_torkollt_a_korlatozasok_enyhitese_Lengyelorszagban","timestamp":"2021. február. 15. 09:24","title":"Verekedésekbe torkollt a korlátozások enyhítése Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A novemberi növekedés után decemberben esett az építőipari termelés, amely így az egy évvel korábbi szintet sem érte el. Az év végi szerződésállomány viszont magasabb volt, mint egy évvel korábban. 2020 egészében az építőipari termelés 9 százalékkal esett vissza.

","shortLead":"A novemberi növekedés után decemberben esett az építőipari termelés, amely így az egy évvel korábbi szintet sem érte...","id":"20210215_Az_epitoipar_pocsek_evet_zart_2020ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddd52da-7225-4815-8295-24b16af98dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Az_epitoipar_pocsek_evet_zart_2020ban","timestamp":"2021. február. 15. 09:30","title":"Az építőipar pocsék évet zárt 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dac27bf-4c5b-48d1-8882-1b651793fa61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök több állatot is kimenekítettek a szeméttel és tetemekkel borított portáról.","shortLead":"A rendőrök több állatot is kimenekítettek a szeméttel és tetemekkel borított portáról.","id":"20210215_isaszeg_allatkinzas_allatok_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dac27bf-4c5b-48d1-8882-1b651793fa61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d978db-7c74-459a-ab63-c3eeb14798bb","keywords":null,"link":"/elet/20210215_isaszeg_allatkinzas_allatok_rendorseg","timestamp":"2021. február. 15. 11:27","title":"Szörnyű körülmények között tartottak állatokat egy isaszegi háznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamar kiderült, miért nem. ","shortLead":"Hamar kiderült, miért nem. ","id":"20210215_Sulyos_serulesei_ellenere_sem_varta_meg_a_rendoroket_egy_elutott_gyalogos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bc2ed4-20ea-4ad4-959d-57771c54d742","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Sulyos_serulesei_ellenere_sem_varta_meg_a_rendoroket_egy_elutott_gyalogos","timestamp":"2021. február. 15. 13:53","title":"Súlyos sérülései ellenére sem várta meg a rendőröket egy elgázolt férfi Pestszentlőrincen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c14480d-6a4b-4251-8bb3-5f247557bd20","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az érettségizőknek a 2023/2024-es tanévtől kezdve már projektfeladatokkal is számolniuk kell a vizsgán.","shortLead":"Az érettségizőknek a 2023/2024-es tanévtől kezdve már projektfeladatokkal is számolniuk kell a vizsgán.","id":"20210216_erettsegi_vizsgak_kovetelmeny_emmi_modositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c14480d-6a4b-4251-8bb3-5f247557bd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438e3a8e-5a52-4476-9c0d-3c02dd749c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_erettsegi_vizsgak_kovetelmeny_emmi_modositas","timestamp":"2021. február. 16. 11:18","title":"Megújulnak 2023-tól az érettségi vizsgák követelményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc0b451-568d-4026-8b4e-a6776bae001d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fehér és halványrózsaszín ajándék 1500 lóerős. ","shortLead":"A fehér és halványrózsaszín ajándék 1500 lóerős. ","id":"20210216_Bugatti_Chiron_Valentin_nap_meglepetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fc0b451-568d-4026-8b4e-a6776bae001d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34a7b2b-dabe-4070-885b-b425258b33ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Bugatti_Chiron_Valentin_nap_meglepetes","timestamp":"2021. február. 16. 14:37","title":"Bugatti Chironnal lepte meg feleségét Valentin-napra egy szupergazdag brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb42163-1255-48fa-9cbd-0c65b4ba397e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővülhet a Facebook hardveres kínálata. Kiszivárgott információk alapján a termék egy okosóra.","shortLead":"Bővülhet a Facebook hardveres kínálata. Kiszivárgott információk alapján a termék egy okosóra.","id":"20210215_facebook_portal_okosora_viselheto_eszkozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fb42163-1255-48fa-9cbd-0c65b4ba397e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f882fc94-98b2-40a5-aef7-d2e03a0a3d2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_facebook_portal_okosora_viselheto_eszkozok","timestamp":"2021. február. 15. 09:33","title":"Titokban egy órán dolgozik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]