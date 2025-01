Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46010587-90d5-4d26-b827-faca06c4e08e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szerb elnök szerint az újvidéki támadás résztvevői nagy kárt okoztak az országnak.","shortLead":"A szerb elnök szerint az újvidéki támadás résztvevői nagy kárt okoztak az országnak.","id":"20250128_vucsics-valasztasok-szerbia-ujvidek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46010587-90d5-4d26-b827-faca06c4e08e.jpg","index":0,"item":"b4b46e29-50e9-4b4f-a56f-0ecf13795929","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_vucsics-valasztasok-szerbia-ujvidek","timestamp":"2025. január. 28. 21:25","title":"Vucsics: Ha harminc napon belül nem alakul új kormány, áprilisban választások lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő reagált Cserhalmi György Vidnyánszkyról tett állítására is: “Ez ebben a formában nem igaz, sajnos”.","shortLead":"A színésznő reagált Cserhalmi György Vidnyánszkyról tett állítására is: “Ez ebben a formában nem igaz...","id":"20250129_Szasz-Juli-es-Horvath-Lajos-Otto-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e.jpg","index":0,"item":"54a4bf12-7c26-4106-b6ea-66dc7d1a7273","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Szasz-Juli-es-Horvath-Lajos-Otto-baleset","timestamp":"2025. január. 29. 13:31","title":"Szász Júlia Vidnyánszky Attiláról: „A balesetet követően nem beszéltünk egymással”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cde320a-26d5-4161-ac47-73a989a48f3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pályatársai szerint rendkívül intelligens, különleges tehetségű ember volt a 81 évesen elhunyt egykori tévés, aki szilárdan kitartott a nézetei mellett.","shortLead":"A pályatársai szerint rendkívül intelligens, különleges tehetségű ember volt a 81 évesen elhunyt egykori tévés, aki...","id":"20250128_feledy-peter-demencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cde320a-26d5-4161-ac47-73a989a48f3c.jpg","index":0,"item":"5846029e-9692-43a2-9533-d2169d37e630","keywords":null,"link":"/kultura/20250128_feledy-peter-demencia","timestamp":"2025. január. 28. 08:28","title":"Demenciában szenvedett Feledy Péter, néhány hét alatt hatalmasodott el rajta a betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246e16bf-5e81-4046-975f-e51e0411869b","c_author":"CIB Bank","category":"brandcontent","description":"A megfelelő tervezés, nyitottság és a profi segítség – például egy prémium bankár – igen jó szolgálatot tehet akkor, ha a pénzünket nem csupán parkoltatni szeretnénk a bankszámlánkon. Arról, hogy ezt ki, milyen módon és feltételekkel tudja igénybe venni, Vasas Norberttel, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"A megfelelő tervezés, nyitottság és a profi segítség – például egy prémium bankár – igen jó szolgálatot tehet akkor, ha...","id":"20241121_Befektetesek-kezelese-privat-bankar-CIB-Magnifica-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/246e16bf-5e81-4046-975f-e51e0411869b.jpg","index":0,"item":"67cef640-7a4a-4d8a-ba16-053e0ea86278","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241121_Befektetesek-kezelese-privat-bankar-CIB-Magnifica-podcast","timestamp":"2025. január. 28. 14:30","title":"Hol van jó helyen a pénze?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55a0080-f8c8-4674-ae3f-4f2d04dc988b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Félmillió magyart korlátozhatott csak a Facebook a szabályok állítólagos megsértése miatt. Többségüknek fogalmuk sincs arról, miért tűntek el bejegyzéseik vagy tiltották le fiókjukat, és egyre kevesebb esélyük van rá, hogy visszaszerezzék azt. Egy friss tanulmány rávilágít az okokra: a szolgáltatók nem csak slamposan és összevissza írják a szabályokat, hanem már a reklamációkat is lepasszolják a mesterséges intelligenciának.","shortLead":"Félmillió magyart korlátozhatott csak a Facebook a szabályok állítólagos megsértése miatt. Többségüknek fogalmuk sincs...","id":"20250128_kozossegi-media-facebook-youtube-letiltott-fiokok-tiltas-korlatozas-nmhh-tanulmany-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b55a0080-f8c8-4674-ae3f-4f2d04dc988b.jpg","index":0,"item":"af7d022c-3705-4377-95c7-d5a29304150e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_kozossegi-media-facebook-youtube-letiltott-fiokok-tiltas-korlatozas-nmhh-tanulmany-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 28. 12:33","title":"Magyarok százezreit korlátozta a Facebook és társai, kiderült, miért kapják vissza egyre kevesebben fiókjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c02e51-6f17-4811-831e-3d6821341ac7","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Nagy ár 60 ezer euró és az agy egy részének roncsolása azért, hogy eltartott kisujjal ihassam a kávét egy kis csészéből? Amíg a gyógyszerek hatnak, addig nincs gond, el lehet lenni az esszenciális tremorral, de mi jön utána, ha már csak a műtét segít? Első kézből az alig csillapítható remegésről.","shortLead":"Nagy ár 60 ezer euró és az agy egy részének roncsolása azért, hogy eltartott kisujjal ihassam a kávét egy kis...","id":"20250128_esszencialis-tremor-kezremeges-vallomas-mutet-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9c02e51-6f17-4811-831e-3d6821341ac7.jpg","index":0,"item":"d91017cf-c800-43a9-8f7c-4f4bd7f02e99","keywords":null,"link":"/360/20250128_esszencialis-tremor-kezremeges-vallomas-mutet-agy","timestamp":"2025. január. 28. 06:30","title":"Nem, nincs Parkinson-kórom – roncsolják-e méregdrágán az agyam, hogy megálljon a feltűnő kézremegésem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05846f36-0248-413a-8262-64e36570ec91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen öt országgyűlési képviselő kapott olyan idézést, amiben téves dátum szerepelt.","shortLead":"Összesen öt országgyűlési képviselő kapott olyan idézést, amiben téves dátum szerepelt.","id":"20250129_Elismerte-a-rendorseg-hogy-egy-olyan-nap-kordonbontasa-miatt-inditottak-eljarast-momentumos-kepviselok-ellen-mikor-nem-volt-kordonbontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05846f36-0248-413a-8262-64e36570ec91.jpg","index":0,"item":"b05b8703-3a96-4111-ae93-625f55bad6a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Elismerte-a-rendorseg-hogy-egy-olyan-nap-kordonbontasa-miatt-inditottak-eljarast-momentumos-kepviselok-ellen-mikor-nem-volt-kordonbontas","timestamp":"2025. január. 29. 09:02","title":"Elismerte a rendőrség, hogy egy olyan nap kordonbontása miatt indítottak eljárást momentumos képviselők ellen, mikor nem volt kordonbontás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c54cb5-eaf0-44ff-bc2b-d08f5e350ff7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl magas klorátmennyiség lehet az üdítőkben, ami veseproblémákat okozhat.","shortLead":"Túl magas klorátmennyiség lehet az üdítőkben, ami veseproblémákat okozhat.","id":"20250127_Tobb-millio-doboz-Belgiumban-gyartott-Coca-Colat-hiv-vissza-a-gyarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44c54cb5-eaf0-44ff-bc2b-d08f5e350ff7.jpg","index":0,"item":"3bb78374-ac44-427e-b0fe-80fa407992af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Tobb-millio-doboz-Belgiumban-gyartott-Coca-Colat-hiv-vissza-a-gyarto","timestamp":"2025. január. 27. 19:07","title":"Több millió doboz Coca-Colát kell visszahívni Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]