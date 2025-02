Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a80a9ca6-f5a0-4ac4-88f0-f7fae8eb1321","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A “Tisza programírója” Magyar Péter szerint nem programíró. Egyébként valójában nem a 13. havi nyugdíjon nevet, hanem a kormányon, és nem a 13. havi nyugdíj ellen szólalt fel, hanem annak részleges emelése mellett. A kormánymédia lapjában megjelent cikk mindkét hamis állítását azonnal saját maga cáfolja videóval, idézettel.","shortLead":"A “Tisza programírója” Magyar Péter szerint nem programíró. Egyébként valójában nem a 13. havi nyugdíjon...","id":"20250211_A-kormanymedia-dupla-ongollal-tamadja-a-Tisza-programirojat-a-13-havi-nyugdij-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80a9ca6-f5a0-4ac4-88f0-f7fae8eb1321.jpg","index":0,"item":"02de57bc-cb95-49c2-a962-af92f49e52fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_A-kormanymedia-dupla-ongollal-tamadja-a-Tisza-programirojat-a-13-havi-nyugdij-miatt","timestamp":"2025. február. 11. 07:57","title":"A kormánymédia tripla öngóllal támadja a \"Tisza programíróját\" a 13. havi nyugdíj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42961816-fcbe-44f6-aba1-1a25013b4467","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Már most látszik, hogy Donald Trump érdekérvényesítése nehéz helyzetbe hozza a magyar gazdaságot. De akkor milyen károkat tudna okozni, ha a legnagyobb befektetői és kereskedelmi partnerünk, Németország érvényesítené velünk szemben erőfölényét? Vélemény.","shortLead":"Már most látszik, hogy Donald Trump érdekérvényesítése nehéz helyzetbe hozza a magyar gazdaságot. De akkor milyen...","id":"20250212_Orban-afd-weidel-nemetorszag-populizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42961816-fcbe-44f6-aba1-1a25013b4467.jpg","index":0,"item":"997419d3-43ee-4b68-983a-93b47ee5cc90","keywords":null,"link":"/360/20250212_Orban-afd-weidel-nemetorszag-populizmus","timestamp":"2025. február. 12. 19:04","title":"Orbán meghülyült, Magyarország és az egész kontinens jövőjét sodorná veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72be865c-eea1-4941-80e9-ee5d83cf9e49","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Kanye West, Elon Musk, Alice Weidel és Orbán Viktor tevékenysége is mutatja, hogy kerül be a mainstreambe a szélsőjobb, amelyet nemcsak normalizálnak, de trendivé is tesznek, és már a belpesti értelmiségi fiataloknak is vállalható eszme lett. Vélemény. ","shortLead":"Kanye West, Elon Musk, Alice Weidel és Orbán Viktor tevékenysége is mutatja, hogy kerül be a mainstreambe a szélsőjobb...","id":"20250212_hvg-Martini-Noemi-Naci-minimalizmus-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72be865c-eea1-4941-80e9-ee5d83cf9e49.jpg","index":0,"item":"01ee9e9d-a160-43d6-aa22-dab91913603a","keywords":null,"link":"/360/20250212_hvg-Martini-Noemi-Naci-minimalizmus-velemeny","timestamp":"2025. február. 12. 13:20","title":"Martini Noémi: Náci minimalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3358ef-4205-4786-a0dc-a46efcf75c00","c_author":"HVG","category":"360","description":"Boldog Dalma azt kutatta, hogyan vizsgázott a magyar média a hatalom által elhallgatni próbált baleset idején.","shortLead":"Boldog Dalma azt kutatta, hogyan vizsgázott a magyar média a hatalom által elhallgatni próbált baleset idején.","id":"20250211_Boldog-Dalma-Csernobil-es-a-magyar-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc3358ef-4205-4786-a0dc-a46efcf75c00.jpg","index":0,"item":"e5536182-f4c2-4f1b-bfae-32a8811d00bc","keywords":null,"link":"/360/20250211_Boldog-Dalma-Csernobil-es-a-magyar-media","timestamp":"2025. február. 11. 18:30","title":"Mit lehetett megtudni 1986-ban a csernobili katasztrófáról a magyar sajtóból? Ez a könyv erről mesél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7ed897-cfb3-4bef-94ae-881fa1b6e1d9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína hatalmas ország, saját nyelvvel, nyelvjárásokkal, azonban a globalizáció alól nem vonhatja ki magát. Rengeteg – pénzt költő – turista érkezik az ázsiai országba, így érdemes a kedvükre tenni, például egy mobilos térképalkalmazás esetében.","shortLead":"Kína hatalmas ország, saját nyelvvel, nyelvjárásokkal, azonban a globalizáció alól nem vonhatja ki magát. Rengeteg –...","id":"20250211_amap-kinai-navigacios-alkalmazas-angol-nyelv-felulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7ed897-cfb3-4bef-94ae-881fa1b6e1d9.jpg","index":0,"item":"bf6cbd8e-7613-499d-b66e-73f234b156af","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_amap-kinai-navigacios-alkalmazas-angol-nyelv-felulet","timestamp":"2025. február. 11. 09:03","title":"Google Térkép helyett: szintet lépett a kínai navigációs alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea8c70d-415a-4af0-95d2-2f5d7f7181ea","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"A beszállítói láncot és az etikus működést érintő szigorú ESG-szabályok ártanak az amerikai cégek versenyképességének.","shortLead":"A beszállítói láncot és az etikus működést érintő szigorú ESG-szabályok ártanak az amerikai cégek versenyképességének.","id":"20250212_Donald-Trump-europa-esg-torveny-csddd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ea8c70d-415a-4af0-95d2-2f5d7f7181ea.jpg","index":0,"item":"4f360d7b-c219-4794-b11e-47d104b07f05","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Donald-Trump-europa-esg-torveny-csddd","timestamp":"2025. február. 12. 08:30","title":"Donald Trump nekimenne az európai fenntarthatósági törvénynek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Madarat lehet fogatni az amerikai elnökkel, aki az ukrajnai háború megállításáról és a tárgyalások megkezdéséről is beszélt orosz kollégájával.","shortLead":"Madarat lehet fogatni az amerikai elnökkel, aki az ukrajnai háború megállításáról és a tárgyalások megkezdéséről is...","id":"20250212_donald-trump-vlagyimir-putyin-telefon-latogatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356.jpg","index":0,"item":"cb08d31e-0dcc-4fc4-8e64-75ed38b6f638","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_donald-trump-vlagyimir-putyin-telefon-latogatas-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 18:35","title":"Trump beszélt Putyinnal, az a terv, hogy meglátogatják egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1387661-a392-4adc-b1c3-6bc8440f4dbb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy tisztán elektromos modell készül majd Debrecenben.","shortLead":"Egy tisztán elektromos modell készül majd Debrecenben.","id":"20250212_debrecen-bmw-gyar-sorozatgyartas-tisztan-elektromos-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1387661-a392-4adc-b1c3-6bc8440f4dbb.jpg","index":0,"item":"44ea2b9b-8155-4cfb-aca2-8e260c73fcf3","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_debrecen-bmw-gyar-sorozatgyartas-tisztan-elektromos-modell","timestamp":"2025. február. 12. 16:33","title":"Ősszel indul a sorozatgyártás a BMW debreceni üzemében, Szijjártó szerint az egész cég sorsa is múlik ezen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]