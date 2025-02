Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a21fc28-f776-45f3-9878-0fcd2cb93f3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2022 óta tart a kapcsolatuk, ami a Grammy-s meztelenkedés előtt sem volt mentes a meghökkentő és kínos történésektől.","shortLead":"2022 óta tart a kapcsolatuk, ami a Grammy-s meztelenkedés előtt sem volt mentes a meghökkentő és kínos történésektől.","id":"20250214_Kanye-West-Bianca-Censori-valas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a21fc28-f776-45f3-9878-0fcd2cb93f3e.jpg","index":0,"item":"27a17760-829a-4b66-91ba-181d6dbd6e94","keywords":null,"link":"/elet/20250214_Kanye-West-Bianca-Censori-valas","timestamp":"2025. február. 14. 09:05","title":"Válhat Kanye West és Bianca Censori a botrányos vörösszőnyegezés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b62f76-f9be-4a2d-b61a-c8a1ffae632d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint az, hogy az áruházlánc a beszállítóira mutogat, nem segít a több mint egymillió magyar cukorbetegen.","shortLead":"A versenyhivatal szerint az, hogy az áruházlánc a beszállítóira mutogat, nem segít a több mint egymillió magyar...","id":"20250214_GVH-Lidl-teljes-kiorlesu-pekaruk-viszontvalasz-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30b62f76-f9be-4a2d-b61a-c8a1ffae632d.jpg","index":0,"item":"af600c50-c52f-4c8d-a7db-74ccc7c11cbb","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_GVH-Lidl-teljes-kiorlesu-pekaruk-viszontvalasz-reakcio","timestamp":"2025. február. 14. 14:44","title":"Visszaszólt a GVH a büntetést kifogásoló Lidlnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a104f4-362f-4c1f-a753-aa8dfeb68cbf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szaunázás pihentető lehet, de veszélyes is. 