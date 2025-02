Mindössze 4,2 mm vastag, pontosabban vékony lesz kihajtva az Oppo Find N5 összehajtható telefonja, amelyet holnap mutatnak be, így csupán egytized milliméterrel, de mégis csak vékonyabb lesz a Honor eddig legvékonyabbnak kikiáltott üdvöskéjénél, a Magic V3-nál. A Honor készüléke összehajtva 9,2 mm, az Oppoé állítólag 8,93 mm lesz.

Varázslat? Teszten a Honor 9,2/4,3 mm vékony összehajtható mobilja, a Magic V3 Leküzdötte az elődje legfőbb hiányosságait a Honor legújabb hajlítható okostelefonja, a minden elérhető versenytársánál vékonyabb Magic V3. Az újdonság már a vizet is tolerálja, vezeték nélkül is tölthető, és a világ Kínán túli része is megveheti. De hogyan teljesít a hétköznapokban, és jobb-e, mint a konkurencia? Kipróbáltuk.

Persze a Honor is készül arra, hogy felülmúlja saját rekordját a Magic V4-gyel. Miután a Honor nagy hangsúlyt fektet az ultravékony összecsukható elemekre, esetleg új anyagokat és továbbfejlesztett csuklópánt-kialakítást vethet be, hogy visszaszerezze címét az Oppótól.

Úgy tudni, hogy a Honor Magic V4 május végén vagy június elején mutatkozik be Kínában, és ha a gyártó követi eddigi stratégiáját, akkor pár hónappal később, nagyjából a szeptemberi IFA kiállítás idejére várható a nemzetközi megjelenés. Ha viszont az Oppo a bejelentést követően globálisan is kiadja a „legvékonyabb” összehajtható telefont, az a Honor terveit is befolyásolhatja, és könnyen elképzelhető, hogy a V4 hamarabb kerül a nemzetközi piacra a vártnál. Ennek már csak annyiban is lenne értelme, hogy így akár borsot törhetne a Samsung orra alá, elcsaklizva jó pár reménybeli Galaxy Z Fold 7 vásárlót.

Az Oppo készülékéről holnap minden kiderül. A Magic V4-ről egyelőre sejthető, hogy Snapdragon 8 Elite lapkakészlet dolgozik majd benne. A pletykák egy jelentős akkumulátor-bővítést is sugallnak, ami valószínűleg eléri a 6000 mAh-t, ami érezhető ugrás lenne a Magic V3 5150 mAh-s kapacitásához képest.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.