Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"48f31a84-36f1-440b-bea1-ff981709470b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A tavaly Karsai Dánielnek ítélt díjat idén Laczó Adrienn és Vadász Viktor lemondott bírák vették át.","shortLead":"A tavaly Karsai Dánielnek ítélt díjat idén Laczó Adrienn és Vadász Viktor lemondott bírák vették át.","id":"20250217_magyar-civil-becsuletrend-biroi-fuggetlenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48f31a84-36f1-440b-bea1-ff981709470b.jpg","index":0,"item":"16ce4132-91d4-4849-83b4-11e879188893","keywords":null,"link":"/elet/20250217_magyar-civil-becsuletrend-biroi-fuggetlenseg","timestamp":"2025. február. 17. 11:46","title":"Civil becsületrenddel tüntették ki a függetlenségükért kiálló bírákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183f28b6-96c7-4888-b6ee-26c0d864ce53","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kibővített wellnessrészleggel várja majd vendégeit a Hotel Silvanus.","shortLead":"Kibővített wellnessrészleggel várja majd vendégeit a Hotel Silvanus.","id":"20250218_visegrad-hotel-silvanus-ujranyitas-wellness","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/183f28b6-96c7-4888-b6ee-26c0d864ce53.jpg","index":0,"item":"a3af6c91-6abd-4a68-b742-0f3a3f9076ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_visegrad-hotel-silvanus-ujranyitas-wellness","timestamp":"2025. február. 18. 13:21","title":"Hamarosan újranyit a tavaly leégett visegrádi szálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2613d086-ad48-4c00-81d3-fa476080b9d7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szokásos helyszíneken ment volna az éjszakai versenyzés. ","shortLead":"A szokásos helyszíneken ment volna az éjszakai versenyzés. ","id":"20250218_Illegalis-gyorsulasi-versenyeket-akadalyoztak-meg-a-budapesti-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2613d086-ad48-4c00-81d3-fa476080b9d7.jpg","index":0,"item":"ba72f417-cdf0-4eb2-9804-d21655ae324e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_Illegalis-gyorsulasi-versenyeket-akadalyoztak-meg-a-budapesti-rendorok","timestamp":"2025. február. 18. 09:32","title":"Tucatnyi illegális gyorsulási versenyre csaptak le a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a00a49-e067-4217-853d-b5f509550257","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hatótávolsága 300 kilométer egy feltöltéssel. ","shortLead":"A hatótávolsága 300 kilométer egy feltöltéssel. ","id":"20250217_uj-magyar-villanybusz-ingyen-lehet-utazni-rajta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64a00a49-e067-4217-853d-b5f509550257.jpg","index":0,"item":"50499ba7-35d5-4b88-bbbe-ee954243e024","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_uj-magyar-villanybusz-ingyen-lehet-utazni-rajta","timestamp":"2025. február. 17. 11:18","title":"Forgalomba állt egy új magyar villanybusz, ingyen lehet utazni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7cf43d6-3b7a-4b91-8f85-956840a21e0c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A sertések életük során akár hatszor is újra tudják növeszteni a fogaikat, ezt a tudást igyekszik megérteni egy kutatócsapat. A cél, hogy emberek is képesek legyenek erre.","shortLead":"A sertések életük során akár hatszor is újra tudják növeszteni a fogaikat, ezt a tudást igyekszik megérteni...","id":"20250218_fogak-ujranovesztese-sertesek-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7cf43d6-3b7a-4b91-8f85-956840a21e0c.jpg","index":0,"item":"f4661238-3f6a-444a-aa6f-103546425d42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_fogak-ujranovesztese-sertesek-kiserlet","timestamp":"2025. február. 18. 09:03","title":"Életük során hatszor is újra tudják növeszteni a fogaikat: egy sertésnyi lépéssel közelebb került az emberiség a foggondok megoldásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d9e185-fa3e-437e-b952-69d259ac882a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A pár a lakásukban italozott, majd vitatkozni kezdtek, ezután támadta meg a nő a férfit, aki belehalt a sérülésekbe.","shortLead":"A pár a lakásukban italozott, majd vitatkozni kezdtek, ezután támadta meg a nő a férfit, aki belehalt a sérülésekbe.","id":"20250218_Leszurta-elettarsat-egy-no-Szegeden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d9e185-fa3e-437e-b952-69d259ac882a.jpg","index":0,"item":"3f0da43a-61c1-4d3f-aa6d-10a9bf2e040a","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Leszurta-elettarsat-egy-no-Szegeden","timestamp":"2025. február. 18. 11:28","title":"Leszúrta élettársát egy nő Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Patrióták Európáért ezzel 101 fősre duzzadhat az Európai Parlamentben, míg az AfD jelenlegi képviselőcsoportja, a Mi Hazánk részvételével működő Szuverén Nemzetek Európája széteshet.","shortLead":"A Patrióták Európáért ezzel 101 fősre duzzadhat az Európai Parlamentben, míg az AfD jelenlegi képviselőcsoportja, a Mi...","id":"20250218_afd-fidesz-nemetorszag-patriotak-europaert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048.jpg","index":0,"item":"b4aad1cd-2753-4bc5-92b4-3e30c7afc984","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_afd-fidesz-nemetorszag-patriotak-europaert","timestamp":"2025. február. 18. 20:13","title":"A német választás után az AfD csatlakozhat a Fidesz EP-frakciójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e27d5a-bfbc-4085-9ce7-e47e5e68d3db","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alábbi árak a jellemzőek. ","shortLead":"Az alábbi árak a jellemzőek. ","id":"20250217_Uzemanyagarak-februar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52e27d5a-bfbc-4085-9ce7-e47e5e68d3db.jpg","index":0,"item":"28c6d123-fdaa-45f7-bb20-6ccddc054768","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Uzemanyagarak-februar","timestamp":"2025. február. 17. 11:44","title":"A hét végi árcsökkenés után most nem jön újabb a benzinkutatokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]