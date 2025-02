Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a7247334-fe1c-487d-a167-669c129386da","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Általános amnesztiájáért indított petíciót Rafael Lion szegedi jogász, aki szerint Budaházy György és Kónya Endre ügye után mérlegelni kell, ki, miért, és mennyit ül börtönben. A kezdeményezés a cigány közösségeknek árt a legtöbbet. Vélemény.","shortLead":"Általános amnesztiájáért indított petíciót Rafael Lion szegedi jogász, aki szerint Budaházy György és Kónya Endre ügye...","id":"20250219_revesz-velemeny-amnesztia-peticio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7247334-fe1c-487d-a167-669c129386da.jpg","index":0,"item":"c5aea036-f9d9-4ca3-83ae-96cc8945c225","keywords":null,"link":"/360/20250219_revesz-velemeny-amnesztia-peticio","timestamp":"2025. február. 19. 11:56","title":"Révész Sándor: A „cigánybűnözés” rehabilitálásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2672687e-63fe-40f6-bc76-63fb2b37de95","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hasi fájdalomra panaszkodó férfit a háziorvoshoz irányították.","shortLead":"A hasi fájdalomra panaszkodó férfit a háziorvoshoz irányították.","id":"20250218_vademeles-korhaz-beteg-elkuldtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2672687e-63fe-40f6-bc76-63fb2b37de95.jpg","index":0,"item":"5139d3aa-ddb7-4a42-ae10-9ccffa92f924","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_vademeles-korhaz-beteg-elkuldtek","timestamp":"2025. február. 18. 11:25","title":"Vádat emeltek a kórházi dolgozók ellen, akik elküldtek egy beteget, és az másnapra meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1f239e-64f5-4268-a2bc-37ee819ce1bf","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A Trump-tornádó elérte Európát, és jelentős károkat okozott az uniós berendezésben. Erről a kontinens országai is tehetnek, mert oly mélyre züllesztették katonai képességeiket, hogy bénultan nézhetik, ahogy az Egyesült Államok fejük felett átnyúlva, a megtámadott Ukrajnát kikerülve közvetlenül Oroszországgal egyeztet a békéről. ","shortLead":"A Trump-tornádó elérte Európát, és jelentős károkat okozott az uniós berendezésben. Erről a kontinens országai is...","id":"20250219_hvg-beketargyalasok-trump-europa-ukrajna-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1f239e-64f5-4268-a2bc-37ee819ce1bf.jpg","index":0,"item":"f4458c8f-a606-410f-82a5-123fbd69bc99","keywords":null,"link":"/360/20250219_hvg-beketargyalasok-trump-europa-ukrajna-putyin","timestamp":"2025. február. 19. 06:30","title":"Trumpnak terve, Európának ereje és bátorsága nincs az ukrajnai békéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pápához közel álló források szerint Ferenc bizalmasan hangot adott annak az aggályának, hogy ezúttal már nem fogja elhagyni a kórházat. A helyzet még sürgetőbbé teszi, hogy befejezze az elkezdett reformokat. ","shortLead":"A pápához közel álló források szerint Ferenc bizalmasan hangot adott annak az aggályának, hogy ezúttal már nem fogja...","id":"20250219_ferenc-papa-betegseg-halal-konklave-reformok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"65a64aae-f5e5-4602-bf75-e286da304569","keywords":null,"link":"/360/20250219_ferenc-papa-betegseg-halal-konklave-reformok","timestamp":"2025. február. 19. 09:55","title":"Ferenc pápa érzi, hogy közeleg a halála, és védeni próbálja az örökségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e318e4-e953-46c8-87dc-37ce5afda984","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A sajtot szállító kisteherautó sofőrje azt mondta, megsemmisíteni viszik a lejárt sajtokat.","shortLead":"A sajtot szállító kisteherautó sofőrje azt mondta, megsemmisíteni viszik a lejárt sajtokat.","id":"20250219_Gyanus-sajtszallitmanyt-kovetett-a-NAV-ket-tonna-lejart-sajtot-foglaltak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1e318e4-e953-46c8-87dc-37ce5afda984.jpg","index":0,"item":"d28a31b7-cbac-4ca9-ad95-67fece81f699","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_Gyanus-sajtszallitmanyt-kovetett-a-NAV-ket-tonna-lejart-sajtot-foglaltak-le","timestamp":"2025. február. 19. 15:14","title":"Kéttonnányi gyanús sajtszállítmányt követett a NAV, és beigazolódott, amitől tartottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0b3a60-9b08-43a4-89f1-bb03ee55d4fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külföldi sztárokkal készült interjúiról ismert újságíró 76 éves volt. ","shortLead":"A külföldi sztárokkal készült interjúiról ismert újságíró 76 éves volt. ","id":"20250218_meghalt-navai-aniko-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0b3a60-9b08-43a4-89f1-bb03ee55d4fa.jpg","index":0,"item":"dfff3b4d-9e8f-4f6c-ab14-dfbd35cb37ee","keywords":null,"link":"/elet/20250218_meghalt-navai-aniko-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 09:02","title":"Meghalt Návai Anikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67c5177-16cd-4356-9a61-87c45d485231","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nikitscher Tamást is foglalkoztató Real Valladolid utolsó helyen áll a spanyol bajnokságban, és zsinórban ötödször kapott ki hétvégén, a Sevilla ellen.","shortLead":"A Nikitscher Tamást is foglalkoztató Real Valladolid utolsó helyen áll a spanyol bajnokságban, és zsinórban ötödször...","id":"20250218_Annyira-rosszul-megy-a-csapatnak-hogy-nyolc-meccs-utan-kirugtak-a-magyar-valogatott-kozeppalyasanak-uj-edzojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a67c5177-16cd-4356-9a61-87c45d485231.jpg","index":0,"item":"11f31454-2bb6-4e59-a03e-e74d958e6027","keywords":null,"link":"/sport/20250218_Annyira-rosszul-megy-a-csapatnak-hogy-nyolc-meccs-utan-kirugtak-a-magyar-valogatott-kozeppalyasanak-uj-edzojet","timestamp":"2025. február. 18. 09:42","title":"Annyira rosszul megy a csapatnak, hogy nyolc meccs után kirúgták a magyar válogatott középpályásának új edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fontos szerephez juthat a későbbiekben a jelenleg még tesztelés alatt álló dislike-gomb az Instagram kommentszekciójában. ","shortLead":"Fontos szerephez juthat a későbbiekben a jelenleg még tesztelés alatt álló dislike-gomb az Instagram...","id":"20250217_meta-instagram-uj-funkcio-kommentek-nemtetszes-gomb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b.jpg","index":0,"item":"25bd0ec0-cf20-45d1-b448-e8633e4858c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_meta-instagram-uj-funkcio-kommentek-nemtetszes-gomb","timestamp":"2025. február. 17. 18:03","title":"„Nem tetszik” gomb jön az Instagramra, néhányan már nyomkodhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]