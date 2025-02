Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönbüntetést és pénzbüntetést kértek a nőre.","shortLead":"Letöltendő börtönbüntetést és pénzbüntetést kértek a nőre.","id":"20250220_korrupcio-gyermekvedelem-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"d8d01efc-aae9-4441-8de4-e1f3f72db693","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_korrupcio-gyermekvedelem-vademeles","timestamp":"2025. február. 20. 11:53","title":"Korrupció miatt emeltek vádat egy volt gyermekvédelmi vezetővel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök Donald Trump több állítására is reagált. Zelenszkij szerint nem négyszázalékos a támogatottsága, és nem kaptak 500 milliárd dollárt az USA-tól.","shortLead":"Az ukrán elnök Donald Trump több állítására is reagált. Zelenszkij szerint nem négyszázalékos a támogatottsága, és nem...","id":"20250219_zelenszkij-trump-dezinformacios-buborek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"bb49be76-3182-42d9-9773-e685d7f69a95","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_zelenszkij-trump-dezinformacios-buborek","timestamp":"2025. február. 19. 14:08","title":"Zelenszkij: Trump egy dezinformációs buborékban él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150c86cd-1c15-44bd-b861-a16cbde42ee7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Aggodalommal vegyes remény kíséri Ferenc pápa felépülését Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar főtitkára szerint, míg egy másik bíboros szerint nem kizárt az egyházfő lemondása, ha nem tudja elvégezni szolgálatát.","shortLead":"Aggodalommal vegyes remény kíséri Ferenc pápa felépülését Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar főtitkára szerint...","id":"20250220_zuppi-biboros-ferenc-papa-felepules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/150c86cd-1c15-44bd-b861-a16cbde42ee7.jpg","index":0,"item":"1dcd0a72-eb7a-451a-9909-70f23f697460","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_zuppi-biboros-ferenc-papa-felepules","timestamp":"2025. február. 20. 15:52","title":"Zuppi bíboros: Minden Ferenc pápa teljes felépülésének irányába mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6ed6a7-f1ba-4d86-aad7-e954d14cdb8d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hatalmas és igen nehéz Rolls-Royce Spectre Black Badge alig több mint 4 másodperc alatt pattan fel 0-ról 100-ra.","shortLead":"A hatalmas és igen nehéz Rolls-Royce Spectre Black Badge alig több mint 4 másodperc alatt pattan fel 0-ról 100-ra.","id":"20250219_ime-a-valaha-keszult-legerosebb-rolls-royce-spectre-black-badge","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd6ed6a7-f1ba-4d86-aad7-e954d14cdb8d.jpg","index":0,"item":"07f6fb46-5211-4523-998b-11da8acab807","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_ime-a-valaha-keszult-legerosebb-rolls-royce-spectre-black-badge","timestamp":"2025. február. 19. 07:21","title":"Íme a valaha készült legerősebb Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sajtóinformációk szerint az amerikai külügyminiszter nyugtatta meg európai kollegáit, miután a Trump-adminisztráció és az orosz diplomácia egyre gyakrabban szólal fel ellene.","shortLead":"Sajtóinformációk szerint az amerikai külügyminiszter nyugtatta meg európai kollegáit, miután a Trump-adminisztráció és...","id":"20250219_A-haboru-lezarasaig-biztosan-maradhatnak-az-amerikai-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"8b9e5f2d-3c90-467a-832b-d730a7f32d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_A-haboru-lezarasaig-biztosan-maradhatnak-az-amerikai-szankciok","timestamp":"2025. február. 19. 15:48","title":"Az ukrajnai háború lezárásáig biztosan maradnak az amerikai szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b44f987-43b2-4c91-9261-676c223b3da1","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Fidesz fővárosi vezetője szerint az aluljárós gíroszozás amolyan romantikus életérzés, ráadásul ha nem lesznek sütödék, akkor a kihalt aluljárókban több lesz a bűnöző, a drogos, a csöves.","shortLead":"A Fidesz fővárosi vezetője szerint az aluljárós gíroszozás amolyan romantikus életérzés, ráadásul ha nem lesznek...","id":"20250220_Szentkiralyi-Alexandra-gyros-aluljaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b44f987-43b2-4c91-9261-676c223b3da1.jpg","index":0,"item":"144f44c6-7a83-472e-9548-211abcc1e499","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250220_Szentkiralyi-Alexandra-gyros-aluljaro","timestamp":"2025. február. 20. 13:18","title":"Szentkirályi Alexandra: Ha nem lesz gírosz az aluljárókban, jönnek a drogosok és a csövesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f501d13-2ac3-433a-8c0c-ec2e65cf3242","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Fontos állampapír-sorozatok hozamfizetése, illetve lejárata esedékes. A hozamfizetés összesen nagyjából 400 milliárd forint, a papírokban álló befektetés 2,2 ezer milliárd forint, amit érdemes lehet megmozgatni.","shortLead":"Fontos állampapír-sorozatok hozamfizetése, illetve lejárata esedékes. A hozamfizetés összesen nagyjából 400 milliárd...","id":"20250220_Itt-a-Nagy-Marton-i-orulet-pmap-allampapir-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f501d13-2ac3-433a-8c0c-ec2e65cf3242.jpg","index":0,"item":"b1ff578d-a29d-4225-8ce0-e75fc0fa2967","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_Itt-a-Nagy-Marton-i-orulet-pmap-allampapir-inflacio","timestamp":"2025. február. 20. 08:12","title":"Itt a Nagy Márton-i őrület: pár nap alatt 400 milliárd forint szakad a lakosságra, 2,2 ezer milliárdról kell dönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7ff2c7-ccf1-4cfd-bd37-f6d6b6b46f1c","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Harminc éve mutatták be a Berlinalén a Füst című örökzöldet, amely a brooklyni Paul Auster forgatókönyve alapján a szintén brooklyni Harvey Keitel főszereplésével mutatja be egy brooklyni dohánybolt mindennapjait. A színésszel idéztük fel a forgatást és az amerikai független film aranykorának számító kilencvenes éveket.","shortLead":"Harminc éve mutatták be a Berlinalén a Füst című örökzöldet, amely a brooklyni Paul Auster forgatókönyve alapján...","id":"20250219_Harvey-Keitel-interju-fust-paul-auster-brooklyn","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac7ff2c7-ccf1-4cfd-bd37-f6d6b6b46f1c.jpg","index":0,"item":"f0da0a9d-3b78-46fe-90ef-4fcce6036f40","keywords":null,"link":"/360/20250219_Harvey-Keitel-interju-fust-paul-auster-brooklyn","timestamp":"2025. február. 19. 19:30","title":"Harvey Keitel a HVG-nek: Eljátszanám egy filmben a Ponyvaregény Mr. Wolfe-ját és a Füst dohányárusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]