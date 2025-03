Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b94600fb-c792-4762-9ddb-f3d2d3009854","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Rengeteg népi bölcsesség kering az interneten arról, hogy mi olvasható le a körmök állapotáról. Az orvosok szerint a bőrgyógyászati problémáktól kezdve a vesebetegségeken át egészen az autoimmun betegségekig sok mindent jelezhet az, ha elváltozást látunk a körmeinken. ","shortLead":"Rengeteg népi bölcsesség kering az interneten arról, hogy mi olvasható le a körmök állapotáról. Az orvosok szerint...","id":"20250304_feher-foltok-a-kormon-elvaltozsasok-betegsegek-jelei-tunetei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b94600fb-c792-4762-9ddb-f3d2d3009854.jpg","index":0,"item":"71bbc9ed-307d-4df6-a82a-ca76a05864ac","keywords":null,"link":"/elet/20250304_feher-foltok-a-kormon-elvaltozsasok-betegsegek-jelei-tunetei","timestamp":"2025. március. 04. 05:11","title":"Fehér foltok és más elváltozások a körmön, amik betegségről is árulkodhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","shortLead":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","id":"20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd.jpg","index":0,"item":"7d5c400d-b76a-4da3-b4ee-497903c4ee7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","timestamp":"2025. március. 04. 13:03","title":"Megszűnik a Skype: itt van minden, amit az átállásról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport átfogó képet festett a melldaganatok trendjei és egy adott ország fejlettségének kapcsolatáról. Adataik óriási szakadékot mutatnak a túlélési arányokban, attól függően, ki, hol él.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport átfogó képet festett a melldaganatok trendjei és egy adott ország fejlettségének...","id":"20250303_melldaganat-tulelesi-arany-statisztika-orszagonkenti-bontas-magyar-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80.jpg","index":0,"item":"e14123fe-9576-460e-a10a-9edd64a8b097","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_melldaganat-tulelesi-arany-statisztika-orszagonkenti-bontas-magyar-adatok","timestamp":"2025. március. 03. 07:30","title":"Túlélni a mellrákot: nem mindegy, hova született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c005cb-a17f-48f4-9cfc-da0ef00cfd96","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Pep Guardiola szerint Rodri állapota gyorsabban javul, mint azt várták.","shortLead":"Pep Guardiola szerint Rodri állapota gyorsabban javul, mint azt várták.","id":"20250303_manchester-city-rodri-visszateres-aranylabda-spanyol-kozeppalyas-pep-guardiola-klubvilagbajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41c005cb-a17f-48f4-9cfc-da0ef00cfd96.jpg","index":0,"item":"dc78c9f7-4723-40ff-91b7-143958dde5f8","keywords":null,"link":"/sport/20250303_manchester-city-rodri-visszateres-aranylabda-spanyol-kozeppalyas-pep-guardiola-klubvilagbajnoksag","timestamp":"2025. március. 03. 10:51","title":"Sokkal korábban visszatérhet a Manchester City aranylabdás játékosa, mint az várható volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Az állampapír megtakarításokkal rendelkező ügyfelek fele készül portfóliójának átalakítására, a legtöbben a tőzsdei indexeket követő ETF-eket választják. A K&H Értékpapír szakértői szerint nem érdemes tőzsdekrachot várni a Trump-elnökségtől, de Európában, sőt, Magyarországon is találhatunk kedvező befektetési lehetőségeket.","shortLead":"Az állampapír megtakarításokkal rendelkező ügyfelek fele készül portfóliójának átalakítására, a legtöbben a tőzsdei...","id":"20250303_kh-ertekpapir-allampapir-sp-500-bux","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"ffecff1d-c9be-4fdf-a0d9-5e1d1d83dead","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_kh-ertekpapir-allampapir-sp-500-bux","timestamp":"2025. március. 03. 10:24","title":"Az állampapíroktól a tőzsdék felé fordulhatnak a K&H-s ügyfelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9","c_author":"Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"A Donald Trumphoz talán legközelebb álló európai vezető megpróbálja rávenni az amerikai elnököt, hogy legalább az EU-val kapcsolatban térjen vissza a hagyományos diplomácia eszközeihez a vámháborús zsarolás helyett.","shortLead":"A Donald Trumphoz talán legközelebb álló európai vezető megpróbálja rávenni az amerikai elnököt, hogy legalább...","id":"20250304_Meloni-szemelyesen-gyozne-meg-Trumpot-hogy-az-USA-sem-jarna-jol-a-vamokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9.jpg","index":0,"item":"95bda63b-c6ba-4640-8abc-9279034b5914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Meloni-szemelyesen-gyozne-meg-Trumpot-hogy-az-USA-sem-jarna-jol-a-vamokkal","timestamp":"2025. március. 04. 16:05","title":"Meloni személyesen győzné meg Trumpot, hogy az USA sem járna jól a vámháborúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e239ce3c-cb18-412c-aa8a-4910a7cd338e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Xiaomi az MWC 2025-ön leplezte le a Buds 5 Pro fülhallgatókat, a Watch S4 okosórát és a Pad 7 tableteket, melyeket gyorsan kézbe is vettünk a barcelonai kiállításon.","shortLead":"A Xiaomi az MWC 2025-ön leplezte le a Buds 5 Pro fülhallgatókat, a Watch S4 okosórát és a Pad 7 tableteket, melyeket...","id":"20250302_uj-xiaomi-buds-5-pro-watch-s4-pad-7-mwc-2025-kiegeszitok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e239ce3c-cb18-412c-aa8a-4910a7cd338e.jpg","index":0,"item":"9c3c0467-7de2-4e08-b7d2-72ecd5b3c9ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_uj-xiaomi-buds-5-pro-watch-s4-pad-7-mwc-2025-kiegeszitok","timestamp":"2025. március. 02. 18:30","title":"Fülesek, okosóra és tabletek: kezünkben a Xiaomi ütős újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e259eafd-3dfa-44e2-a9ec-be7e034b7309","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A projekt mögött állítólag Matthias Warnig, Putyin jó barátja és korábbi Stasi-hírszerző áll.","shortLead":"A projekt mögött állítólag Matthias Warnig, Putyin jó barátja és korábbi Stasi-hírszerző áll.","id":"20250303_Financial-Times-eszaki-aramlat-ujrainditas-putyin-trump-amerika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e259eafd-3dfa-44e2-a9ec-be7e034b7309.jpg","index":0,"item":"fc83306b-2950-4e9f-a9a1-669e868ad8eb","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_Financial-Times-eszaki-aramlat-ujrainditas-putyin-trump-amerika","timestamp":"2025. március. 03. 11:12","title":"FT: Egy volt Stasi-tiszt amerikai befektetőkkel indítaná újra az Északi Áramlat 2 gázvezetéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]