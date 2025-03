Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6b0da6c8-17ea-4aad-9484-a85d1346b9e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az üzemet 13 alkalommal büntették meg, emellett többször is megtiltották a veszélyes tevékenység folytatását.","shortLead":"Az üzemet 13 alkalommal büntették meg, emellett többször is megtiltották a veszélyes tevékenység folytatását.","id":"20250304_mukodes-godi-samsung-gyar-fekete-por","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b0da6c8-17ea-4aad-9484-a85d1346b9e2.jpg","index":0,"item":"05ee9fb1-271f-4f7f-b2fe-df87c7dbf8f3","keywords":null,"link":"/zhvg/20250304_mukodes-godi-samsung-gyar-fekete-por","timestamp":"2025. március. 04. 16:15","title":"Többször megtiltották a működést a gödi Samsung-gyár fekete port kibocsátó részlegeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatékony vakcinákat viszont nem javasolja Robert F. Kennedy. A gyerekorvosok kongatják a vészharangot. ","shortLead":"A hatékony vakcinákat viszont nem javasolja Robert F. Kennedy. A gyerekorvosok kongatják a vészharangot. ","id":"20250305_robert-f-kennedy-kanyaro-jarvany-vitamin-vakcina-oltasellenesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d.jpg","index":0,"item":"f6afc99a-a517-4814-80ce-9f62c30cb664","keywords":null,"link":"/elet/20250305_robert-f-kennedy-kanyaro-jarvany-vitamin-vakcina-oltasellenesseg","timestamp":"2025. március. 05. 10:41","title":"Trump egészségügyi minisztere vitamint és csukamájolajat ajánl a kanyaró ellen, miközben tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea9e346-be19-4074-8fd3-cfdae1a63b04","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem azon múlik-e az igazság, hogy kinek a szemszögéből nézzük az eseményeket? Tényleges és társas magány, ifjonti rivalizálás Rakovszky Zsuzsa novelláskötetében.","shortLead":"Nem azon múlik-e az igazság, hogy kinek a szemszögéből nézzük az eseményeket? Tényleges és társas magány, ifjonti...","id":"20250303_vattacukor-rakovszky-zsuzsa-novellak-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eea9e346-be19-4074-8fd3-cfdae1a63b04.jpg","index":0,"item":"02063daf-ce4f-44ac-bc7e-8711bbd1aa98","keywords":null,"link":"/360/20250303_vattacukor-rakovszky-zsuzsa-novellak-konyv","timestamp":"2025. március. 03. 16:00","title":"A Tátra-csúcs luxusa egy ötvenes évekbeli presszóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2ec280-d037-4295-b8a5-b16a4a9550d5","c_author":"Bábel Vilmos, Földes Márton ","category":"360","description":"Minél többeket szeretnék meggyőzni arról, hogy az én szakterületemen a Tisza Párt kínál megoldást – erről is beszélt a HVG-nek Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnöke, aki azzal került a kormánypropaganda célkeresztjébe, hogy nyíltan beállt Magyar Péter mögé.","shortLead":"Minél többeket szeretnék meggyőzni arról, hogy az én szakterületemen a Tisza Párt kínál megoldást – erről is beszélt...","id":"20250305_ruszin-szendi-romulusz-interju-magyar-peter-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af2ec280-d037-4295-b8a5-b16a4a9550d5.jpg","index":0,"item":"e862285e-a834-4c21-a72a-6eb66cf4dacb","keywords":null,"link":"/360/20250305_ruszin-szendi-romulusz-interju-magyar-peter-tisza-part","timestamp":"2025. március. 05. 06:30","title":"Ruszin-Szendi Romulusz: Akinek már volt vérdíj a fején, az nem ijed meg ilyen fenyegetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e451f9-5f1b-446a-9d98-fd41cf304731","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár az ember nem érzékeli, jó pár állat viszont igen: bolygónk mágneses mezője számos állat vándorlását segíti. Közéjük tartoznak a tengeri teknősök is, azzal a különlegességgel, hogy ezek az állatok nemcsak navigációra képesek, hanem felismerik azon helyek mágneses mezőit, ahol korábban táplálékhoz jutottak.","shortLead":"Bár az ember nem érzékeli, jó pár állat viszont igen: bolygónk mágneses mezője számos állat vándorlását segíti. Közéjük...","id":"20250304_tengeri-teknosok-navigacios-kepessegeinek-vizsgalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71e451f9-5f1b-446a-9d98-fd41cf304731.jpg","index":0,"item":"a33c974d-e891-4fe5-b8e1-25b260b2dee3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_tengeri-teknosok-navigacios-kepessegeinek-vizsgalata","timestamp":"2025. március. 04. 10:03","title":"Sokoldalú, titkos GPS segíti a tengeri teknősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b59bbd-1256-4a81-b3ba-ec2a4a0b59ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc társuk meghalt; a többieknek az volt a szerencséjük, hogy fémkonténerekben volt a szállásuk.","shortLead":"Nyolc társuk meghalt; a többieknek az volt a szerencséjük, hogy fémkonténerekben volt a szállásuk.","id":"20250304_himalaja-lavina-mentoakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4b59bbd-1256-4a81-b3ba-ec2a4a0b59ce.jpg","index":0,"item":"987cd219-2f30-461c-a619-2dad06954b58","keywords":null,"link":"/elet/20250304_himalaja-lavina-mentoakcio","timestamp":"2025. március. 04. 11:47","title":"36 órát élt túl a lavina alatt többtucatnyi munkás a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229ec985-455c-4828-a9ba-3f67826506d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De azért hiányozni fog az Egyesült Államok katonai segítsége. ","shortLead":"De azért hiányozni fog az Egyesült Államok katonai segítsége. ","id":"20250304_orosz-ukran-haboru-amerikai-katonai-segely-tartalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/229ec985-455c-4828-a9ba-3f67826506d8.jpg","index":0,"item":"b1b02871-1a8a-48ed-a3eb-a7d22eee6015","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_orosz-ukran-haboru-amerikai-katonai-segely-tartalek","timestamp":"2025. március. 04. 12:05","title":"Ukrajna hat hónapra elegendő fegyverkészlettel rendelkezik, most azon gondolkodnak, mi lesz utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A közelmúltban felpörgette a szivárogtatók felkutatására irányuló erőfeszítéseit a Facebook, az Instagram és a WhatsApp anyacége, ennek esett most „áldozatául” 20 ember. És ez még nem a vége.","shortLead":"A közelmúltban felpörgette a szivárogtatók felkutatására irányuló erőfeszítéseit a Facebook, az Instagram és a WhatsApp...","id":"20250304_meta-alkalmazottak-kirugasa-bizalmas-informaciok-szivarogtatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461.jpg","index":0,"item":"c650f055-6f2f-4a2a-a481-41c97e52e021","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_meta-alkalmazottak-kirugasa-bizalmas-informaciok-szivarogtatasa","timestamp":"2025. március. 04. 09:03","title":"Kirúgott 20 embert a Meta, mert bizalmas információkat szivárogtattak ki a cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]