Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarország nem fogadta el azokat a rendelkezéseket, amelyek magas szintű védelmet biztosítanak az uniós jog megsértését bejelentő személyeknek.","shortLead":"Magyarország nem fogadta el azokat a rendelkezéseket, amelyek magas szintű védelmet biztosítanak az uniós jog...","id":"20250306_eu-buntetes-bejelentovedelem-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"7ceec528-97a2-43c3-bdf2-2268c24fd1a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_eu-buntetes-bejelentovedelem-magyarorszag","timestamp":"2025. március. 06. 12:40","title":"Újabb EU-s büntetést kapott a magyar állam, jelentős pénzeink mennek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbfe27b1-17d2-40d4-95cd-6f4ccf9290b5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meglátjuk – mondta a VW egyik nagyfőnöke. ","shortLead":"Meglátjuk – mondta a VW egyik nagyfőnöke. ","id":"20250307_GTI-verziot-is-kaphat-a-Volkswagen-ID1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfe27b1-17d2-40d4-95cd-6f4ccf9290b5.jpg","index":0,"item":"c1c4f161-c450-4548-8d1c-40476775e35e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_GTI-verziot-is-kaphat-a-Volkswagen-ID1","timestamp":"2025. március. 07. 20:20","title":"GTI verziót is kaphat a Volkswagen ID.1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1880a7d-1c31-46c7-b697-01215618c98d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed” – így fejezte be a gyerek fegyelmezését egy II. kerületi iskola tanára. ","shortLead":"„Te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed” – így fejezte be a gyerek fegyelmezését egy II. kerületi...","id":"20250307_Lezsidozta-a-diakjat-tortenelemtanar-II-kerulet-iskola-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1880a7d-1c31-46c7-b697-01215618c98d.jpg","index":0,"item":"6d0d9ccd-1b77-44d9-bc22-4e68d0a503f8","keywords":null,"link":"/elet/20250307_Lezsidozta-a-diakjat-tortenelemtanar-II-kerulet-iskola-feljelentes","timestamp":"2025. március. 07. 09:52","title":"Lezsidózta a diákját egy történelemtanár egy budai iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce0a62f-5bd9-41eb-a519-7acadfdba20a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína a Dél-kínai-tenger mélyén hozna létre kutatóbázist, ezzel pedig az eddigieknél is erősebben jelezné, hogy a terület az ország fennhatósága alá tartozik.","shortLead":"Kína a Dél-kínai-tenger mélyén hozna létre kutatóbázist, ezzel pedig az eddigieknél is erősebben jelezné...","id":"20250307_kina-melytengeri-kutatobazis-del-kinai-tenger-asvanykincs-eroforras-energiahordozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ce0a62f-5bd9-41eb-a519-7acadfdba20a.jpg","index":0,"item":"0e7cf46b-e503-42c1-9466-6558fbec08ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_kina-melytengeri-kutatobazis-del-kinai-tenger-asvanykincs-eroforras-energiahordozo","timestamp":"2025. március. 07. 08:03","title":"2000 méteres mélységbe telepíthet bázist Kína, 70 milliárd tonna nyersanyag a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71818619-056c-4cb6-8883-9bba894b1faf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A társaság megosztotta a csalók által hamisított weboldal címét is. ","shortLead":"A társaság megosztotta a csalók által hamisított weboldal címét is. ","id":"20250307_Adathalasz-sms-ek-terjednek-a-Fovarosi-Vizmuvek-neveben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71818619-056c-4cb6-8883-9bba894b1faf.jpg","index":0,"item":"3f751443-0d71-4a88-83bc-63d30fa1c979","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_Adathalasz-sms-ek-terjednek-a-Fovarosi-Vizmuvek-neveben","timestamp":"2025. március. 07. 18:59","title":"Vigyázat: adathalász üzenetekkel próbálják átverni a Fővárosi Vízművek ügyfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3507514-80cb-44e0-97ec-a49a8ffb7f48","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Az eddiginél is több pénzt öntene a többgyerekes anyákra a kormány, bár az eddigi családtámogatások sikere átmenetinek bizonyult, és a 2021-es termékenységi csúcs után minden idők legalacsonyabb születésszámát regisztrálták tavaly. Az ok nemcsak a szülőképes korban lévő nők számának csökkenése, hanem a gyerekvállalási kedv apadása is. ","shortLead":"Az eddiginél is több pénzt öntene a többgyerekes anyákra a kormány, bár az eddigi családtámogatások sikere átmenetinek...","id":"20250307_hvg-aldatlan-allapot-kifulladt-szulesi-kedv-gyermektelenseg-demografiai-melypont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3507514-80cb-44e0-97ec-a49a8ffb7f48.jpg","index":0,"item":"07bd3ee4-39e6-45bf-a7c8-faccad2873c3","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-aldatlan-allapot-kifulladt-szulesi-kedv-gyermektelenseg-demografiai-melypont","timestamp":"2025. március. 07. 13:30","title":"Nem csak elhalasztják a szülést a magyar nők, egyre többen teljesen le is tesznek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5018d2cd-f83f-40a4-af0e-cde8bf2ddf40","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Van rá tudományos magyarázat.","shortLead":"Van rá tudományos magyarázat.","id":"20250306_Miert-idegesit-minket-ha-visszahalljuk-a-sajat-hangunkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5018d2cd-f83f-40a4-af0e-cde8bf2ddf40.jpg","index":0,"item":"5f03de74-742a-4f1b-9ede-f66028374e76","keywords":null,"link":"/elet/20250306_Miert-idegesit-minket-ha-visszahalljuk-a-sajat-hangunkat","timestamp":"2025. március. 06. 07:01","title":"Miért idegesít minket, ha visszahalljuk a saját hangunkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni a hatékonyság és a csapat jólléte között. Ugyanakkor az, hogy e kritériumoknak folyamatosan meg tudjon felelni, hatalmas érzelmi és szellemi megterheléssel jár. Hogyan lehet ezt a nyomást hosszú távon kezelni, mi az, ami nélkül még a legtehetségesebb vezető sem képes sikerre vinni csapatát?","shortLead":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni...","id":"20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1.jpg","index":0,"item":"daafcba2-0163-43f4-be82-cfc6eabdf886","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","timestamp":"2025. március. 07. 07:30","title":"Nem minden a megfeszített munka: így maradj hosszú távon is jó vezető!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""}]