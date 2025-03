Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5ee7504e-14f0-4292-b3e3-b201e3dcf6e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újdonság az Enyaqéhoz hasonló elektromos hajtásláncot a Kodiaqéhoz hasonló 7 üléses kivitellel társítja.","shortLead":"Az újdonság az Enyaqéhoz hasonló elektromos hajtásláncot a Kodiaqéhoz hasonló 7 üléses kivitellel társítja.","id":"20250314_elso-fotok-ime-a-skoda-7-szemelyes-hatalmas-uj-villanyautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee7504e-14f0-4292-b3e3-b201e3dcf6e7.jpg","index":0,"item":"6a166838-f96b-4ecd-b89b-ced31ac80c11","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_elso-fotok-ime-a-skoda-7-szemelyes-hatalmas-uj-villanyautoja","timestamp":"2025. március. 14. 07:21","title":"Első fotók: íme a Skoda 7 személyes hatalmas új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17dfb789-54f1-4c4a-824b-f7a984d3adb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ókovács Szilveszter szerint Magyarország nem hadviselő fél, a művészek pedig nem katonák. ","shortLead":"Ókovács Szilveszter szerint Magyarország nem hadviselő fél, a művészek pedig nem katonák. ","id":"20250312_sandor-fegyir-okovacs-szilveszter-anna-netrebko-operahaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17dfb789-54f1-4c4a-824b-f7a984d3adb7.jpg","index":0,"item":"6e2464d7-d53d-4f81-bc4b-df9cd7549cca","keywords":null,"link":"/kultura/20250312_sandor-fegyir-okovacs-szilveszter-anna-netrebko-operahaz","timestamp":"2025. március. 12. 11:20","title":"Sándor Fegyir egy orosz szoprán fellépésének a lemondását kérte az Operaház igazgatójától, kioktatást kapott válaszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4ea442-5ccb-40f2-afbb-b2a0a389d333","c_author":"Hann Endre, Nagy Réka","category":"360","description":"Pártpreferenciától függően nagy a társadalmi megosztottság abban, hogy előnyösek vagy veszélyesek Magyarországra, illetve Európára nézve Donald Trump intézkedései. Sokak számára lehet meglepő, ami a Medián felméréséből a Pride megítéléséről kiderül.","shortLead":"Pártpreferenciától függően nagy a társadalmi megosztottság abban, hogy előnyösek vagy veszélyesek Magyarországra...","id":"20250313_median-fidesz-tisza-orban-viktor-magyar-peter-eu-nato-ukrajna-haboru-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac4ea442-5ccb-40f2-afbb-b2a0a389d333.jpg","index":0,"item":"5ec121c0-f95c-4dbb-874f-8b0ec4e58f18","keywords":null,"link":"/360/20250313_median-fidesz-tisza-orban-viktor-magyar-peter-eu-nato-ukrajna-haboru-trump","timestamp":"2025. március. 13. 06:30","title":"Medián: Orbán nem tudja az EU ellen fordítani a magyarokat, Putyinnak viszont sok hívet szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38bde01-3c51-4119-9d24-29aee1a0f0eb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Továbbra is szűk sávban hullámzik a forint árfolyama, ezúttal épp délben gyengült 400 fölé az euróval szemben.","shortLead":"Továbbra is szűk sávban hullámzik a forint árfolyama, ezúttal épp délben gyengült 400 fölé az euróval szemben.","id":"20250313_A-forint-lement-a-menzara-es-beebedelt-400-as-eurobol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e38bde01-3c51-4119-9d24-29aee1a0f0eb.jpg","index":0,"item":"db65b182-7317-4b25-93e8-71e784755adb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_A-forint-lement-a-menzara-es-beebedelt-400-as-eurobol","timestamp":"2025. március. 13. 13:10","title":"A forint lement a menzára, és beebédelt 400-as euróból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta szerint a volt globális politikai igazgatója, Sarah Wynn-Williams megszegte a szerződését, ami szerint a volt munkáltatójára nem mondhat negatív dolgokat. A bíró a cégnek adott igazat.","shortLead":"A Meta szerint a volt globális politikai igazgatója, Sarah Wynn-Williams megszegte a szerződését, ami szerint a volt...","id":"20250313_meta-sarah-wynn-williams-facebook-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce.jpg","index":0,"item":"17be7aac-776a-43f6-adb2-285a6a70117b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_meta-sarah-wynn-williams-facebook-konyv","timestamp":"2025. március. 13. 10:03","title":"Betiltatta a Meta a volt alkalmazottja könyvét, amely a Facebook viselt dolgairól szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár adatokat is ellophatnak a hackerek a Windowsokban lévő sebezhetőségeket kihasználva, de már befutott a javítás.","shortLead":"Akár adatokat is ellophatnak a hackerek a Windowsokban lévő sebezhetőségeket kihasználva, de már befutott a javítás.","id":"20250312_microsoft-windows-10-11-frissitesek-hibajavitas-nulladik-napi-sebezhetoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"b988f06f-052f-4a95-a24e-33b4aacd949f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_microsoft-windows-10-11-frissitesek-hibajavitas-nulladik-napi-sebezhetoseg","timestamp":"2025. március. 12. 19:03","title":"Vészfrissítés jött a Windowshoz, több tucat veszélyes hibát javított a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a3b65d-4951-40a3-89cd-8364e7b1844b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sok százan küldtek neki jókívánságot.","shortLead":"Sok százan küldtek neki jókívánságot.","id":"20250313_ferenc-papa-megvalasztas-evfordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7a3b65d-4951-40a3-89cd-8364e7b1844b.jpg","index":0,"item":"edcefac1-4c9a-489d-86d1-cacc7f761557","keywords":null,"link":"/elet/20250313_ferenc-papa-megvalasztas-evfordulo","timestamp":"2025. március. 13. 21:25","title":"Megválasztásának évfordulóján Ferenc pápa tortát kapott a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ababbdfe-ca60-4bca-91f4-e1de86c2ca24","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az eddigi egyik legnagyobb költségvetésű hollywoodi film nyáron debütál.","shortLead":"Az eddigi egyik legnagyobb költségvetésű hollywoodi film nyáron debütál.","id":"20250314_Uj-latvanyos-elozetest-kapott-a-Forma-1-es-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ababbdfe-ca60-4bca-91f4-e1de86c2ca24.jpg","index":0,"item":"8534996b-551d-4aa1-b06c-e0294be1adb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_Uj-latvanyos-elozetest-kapott-a-Forma-1-es-film","timestamp":"2025. március. 14. 07:31","title":"Új, látványos előzetest kapott a Forma-1-es film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]