A Hirosimai Egyetem, valamint a japán tengerészeti-geodinamika kutatóintézet szakemberei új bizonyítékokat találtak arra vonatkozóan, hogy valóban vizet rejthet a Mars.

Kutatók a Mars-rengések során észlelt szeizmikus hullámsebességek megfigyelésével már 2024-ben is úgy vélték, 11,5 és 20 km mélységben folyékony víz lehet a Mars felszíne alatt, de a korábbi tanulmányok zöme csak azt állítja, hogy régen volt víz a vörös bolygón: az új vizsgálat határozottan azt állítja, hogy jelenleg is van.

Mint az Interesting Engineering kifejti, hasonlóan a tavalyi kutatáshoz, ez is a Seismic Experiment for the Interior Structure (SEIS) nevű műszer adataira támaszkodik. A SEIS egy NASA-misszió része, és ez volt az első szeizmométer, ami a Marson kezdett munkába. 2018 és 2022 között működött.

Az új kutatás a felszín alatti, úgynevezett P- és S-hullámokra fókuszált; előbbiek a leggyorsabb szeizmikus hullámok, melyek a hanghullámokhoz hasonlóan mozognak oda-vissza. Az S-hullámok azonban lassabbak, és fel-le oszcillálnak, merőlegesen az elmozdulásuk irányába. A P-hullámos társaikkal ellentétben ezek nem tudnak áthaladni a folyadékon, mivel ezek nem „támogatják” ezt a mozgást.

Ezen hullámokat elemezve a szeizmométerek képesek meghatározni a felszín alatti anyagok, mind mondjuk a kőzetek vagy a víz sűrűségét és összetételét. A módszerrel a tudósok két átmeneti régiót azonosítottak, ahol a Mars belső tulajdonságai hirtelen megváltoztak; 10 és 20 km közötti mélységben.

Ezek a Geology tudományos folyóiratban publikált megállapítások alátámasztanak több korábbi tanulmányt is, melyek szerint víz lehet a Marson ilyen mélységben. A kutatók ellenőrizték is eredményeiket olyan földi kőzetek vizsgálatával, melyek nedves körülmények között hasonló szeizmikus jeleket produkálnak.

A rossz hír azonban az, hogy a jelenleg rendelkezésre álló technológia segítségével lehetetlen hozzáférni az ilyen mélységben lévő vízhez.

