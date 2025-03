Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7f79f424-686b-40d1-b10c-8dde20ea6341","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meg nő majd a szolgálati idő is, nem is kevéssel.","shortLead":"Meg nő majd a szolgálati idő is, nem is kevéssel.","id":"20250326_Dania-bevezeti-a-hadkotelezettseget-a-nok-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f79f424-686b-40d1-b10c-8dde20ea6341.jpg","index":0,"item":"6a50db87-a26d-4374-86a8-b56d91b8c438","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Dania-bevezeti-a-hadkotelezettseget-a-nok-szamara","timestamp":"2025. március. 26. 06:16","title":"Dániában jövőre már nők is behívhatók lesznek katonai szolgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mintegy negyven új nevet jelentett be a Sziget Fesztivál.","shortLead":"Mintegy negyven új nevet jelentett be a Sziget Fesztivál.","id":"20250325_FKA-Twigs-The-Last-Dinner-Party-Kiwanuka-Portugal-The-Man-ujabb-nevek-a-Szigetrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58.jpg","index":0,"item":"3e23cd68-1242-4c33-b9ce-854be864e71d","keywords":null,"link":"/elet/20250325_FKA-Twigs-The-Last-Dinner-Party-Kiwanuka-Portugal-The-Man-ujabb-nevek-a-Szigetrol","timestamp":"2025. március. 25. 10:32","title":"FKA Twigs, The Last Dinner Party, Kiwanuka, Portugal. The Man – újabb nevek a Szigetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e67cb1-01f4-49c0-a10d-b45d163788cd","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A szétesett adórendszert zilálja tovább a kormány az szja alóli mentességek kiterjesztésével, a nyugdíjas áfa-visszatérítéssel, mindemellett árrésstopos ráolvasással küzd az infláció ellen.","shortLead":"A szétesett adórendszert zilálja tovább a kormány az szja alóli mentességek kiterjesztésével, a nyugdíjas...","id":"20250325_hvg-szja-forgalmi-ado-koltsegvetes-csaladtamogatas-pitti-zoltan-laszlo-csaba-valasztasi-adocsali","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2e67cb1-01f4-49c0-a10d-b45d163788cd.jpg","index":0,"item":"f5caa963-ac19-4a5f-918c-554c741a6b42","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-szja-forgalmi-ado-koltsegvetes-csaladtamogatas-pitti-zoltan-laszlo-csaba-valasztasi-adocsali","timestamp":"2025. március. 25. 09:34","title":"Pótcselekvés, megoldhatatlan, rémálom lesz – így néz ki az Orbán-féle választási adócsali","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az új járatok nyáron indulnak, de a jegyek már kaphatók.","shortLead":"Az új járatok nyáron indulnak, de a jegyek már kaphatók.","id":"20250325_wizz-air-jaratinditas-budapest-bilbao-wroclaw-gdansk-vilnius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"2b858874-d85d-4024-99fd-52c18f20adf1","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_wizz-air-jaratinditas-budapest-bilbao-wroclaw-gdansk-vilnius","timestamp":"2025. március. 25. 11:56","title":"Négy új járatot jelentett be a Wizz Air Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077a1c7e-a1ff-4665-a131-a472928fbb56","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"A fejünk felett suhanó robotok, az eladótéren belül kialakított kasszák és rengeteg ember. Megnéztük, milyen a jövő bútoráruháza.","shortLead":"A fejünk felett suhanó robotok, az eladótéren belül kialakított kasszák és rengeteg ember. Megnéztük, milyen a jövő...","id":"20250325_ikea-soroksar-atado-robot-fulfillment","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/077a1c7e-a1ff-4665-a131-a472928fbb56.jpg","index":0,"item":"9d305cbd-3972-4914-bd55-761ab5890231","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_ikea-soroksar-atado-robot-fulfillment","timestamp":"2025. március. 25. 16:40","title":"Van valakinél egy olló? Világszinten is egyedülálló áruházat adott át az IKEA Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3eef3d6-ea11-446f-8213-21fc02466ab9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők próbálnak ügyelni arra, hogy a hatóságok ne tudják őket azonosítani. ","shortLead":"A tüntetők próbálnak ügyelni arra, hogy a hatóságok ne tudják őket azonosítani. ","id":"20250326_Tobb-mint-1400-embert-tartoztattak-le-eddig-Torokorszagban-igy-is-tomegek-vonultak-ismet-az-utcakra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3eef3d6-ea11-446f-8213-21fc02466ab9.jpg","index":0,"item":"fdf432e7-0aca-43c7-97f1-3fe82a280f92","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Tobb-mint-1400-embert-tartoztattak-le-eddig-Torokorszagban-igy-is-tomegek-vonultak-ismet-az-utcakra","timestamp":"2025. március. 26. 05:52","title":"Több mint 1400 embert tartóztattak le eddig Törökországban, így is tömegek vonultak ismét az utcákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9fd69d-6b36-4132-8a21-df489b5010e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem tudni, hol tartják fogva Hamdan Ballalt és az állapotáról sincsenek információk.","shortLead":"Nem tudni, hol tartják fogva Hamdan Ballalt és az állapotáról sincsenek információk.","id":"20250325_ciszjordania-idf-oscar-dijas-rendezo-orizetbe-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9fd69d-6b36-4132-8a21-df489b5010e0.jpg","index":0,"item":"9fd4fc0d-1e5e-41be-9945-c03baf47853e","keywords":null,"link":"/kultura/20250325_ciszjordania-idf-oscar-dijas-rendezo-orizetbe-vetel","timestamp":"2025. március. 25. 10:25","title":"Izraeli katonák fogták el az Oscar-díjas palesztin rendezőt Ciszjordániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64711895-4c79-4711-8c7d-0daaba44cd09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Ferenciek tere és a Szabadság híd után a Petőfi hidat foglalták el kedd este a tüntetők, akik a Pride betiltását lehetővé tevő törvénymódosítás miatt gyűltek össze. Igaz, a rendőrsorfalon nem jutottak át Budára. Szabó Bálint pedig végül egy rendőrautó alá került. A kedd esti demonstráció eseményei fotósaink szemével.","shortLead":"A Ferenciek tere és a Szabadság híd után a Petőfi hidat foglalták el kedd este a tüntetők, akik a Pride betiltását...","id":"20250325_Tuntetes-Pride-Hadhazy-kepek-gyulekezes-ferenciek-tere-szabadsag-hid-petofi-hid-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64711895-4c79-4711-8c7d-0daaba44cd09.jpg","index":0,"item":"4b2b4e5e-7be6-46d6-846a-624f9c8ec61e","keywords":null,"link":"/elet/20250325_Tuntetes-Pride-Hadhazy-kepek-gyulekezes-ferenciek-tere-szabadsag-hid-petofi-hid-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 21:15","title":"„Mi a f.sz van ebben az országban”, és ki van a rosszabbik végén? – képeken az elfoglalt hidak estéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]