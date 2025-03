Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"01d4d166-58e5-4531-9a10-290a3875eac1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minden hajó után 1-3 millió dollárt szedne Trump, az elemzők szerint a lépés szétverné a ma ismert világkereskedelmi rendszert.","shortLead":"Minden hajó után 1-3 millió dollárt szedne Trump, az elemzők szerint a lépés szétverné a ma ismert világkereskedelmi...","id":"20250324_Trump-50-milliard-dollarnyi-illeteket-szedne-az-USA-ban-kikoto-kinai-epitesu-hajok-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01d4d166-58e5-4531-9a10-290a3875eac1.jpg","index":0,"item":"90700a78-61a5-4618-b2a2-515b82b14138","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Trump-50-milliard-dollarnyi-illeteket-szedne-az-USA-ban-kikoto-kinai-epitesu-hajok-utan","timestamp":"2025. március. 24. 15:10","title":"Trump 50 milliárd dollárnyi illetéket szedne az USA-ban kikötő, kínai építésű hajók után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cffbc7-9738-4117-9fdd-d82a9add093b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közleménye szerint a fiatal nőt az egyik rendőr szóval tartotta, amíg megérkezett az erősítés.","shortLead":"A rendőrség közleménye szerint a fiatal nőt az egyik rendőr szóval tartotta, amíg megérkezett az erősítés.","id":"20250324_video-brfk-margit-hid-mentes-ongyilkossagi-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20cffbc7-9738-4117-9fdd-d82a9add093b.jpg","index":0,"item":"3ce0eb8d-701a-460a-b089-08b747d31fca","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_video-brfk-margit-hid-mentes-ongyilkossagi-kiserlet","timestamp":"2025. március. 24. 15:41","title":"Videón, ahogy a rendőrök megakadályozták, hogy egy nő öngyilkosságot kövessen el a Margit hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97741126-a3a7-4208-9a60-aa17fcd82aa0","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Hogyan írj ütős önéletrajzot? Mit is jelent a versenyképes fizetés? Miként tudod mentálisan fejleszteni magad, hogy jobb álláshoz juss és leküzdd a nehézségeket? Egyebek mellett ezek a témák is terítékre kerülnek az április 9-én induló HVG Állásbörzén a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. A szervezők értékes ajándékokkal és sok hasznos előadásal is készülnek. Egy kis előzetes, hogy mit kapnak azok, akik eljönnek az ország legnagyobb karrierfórumára. ","shortLead":"Hogyan írj ütős önéletrajzot? Mit is jelent a versenyképes fizetés? Miként tudod mentálisan fejleszteni magad...","id":"20250325_HVG-Allasborze-2025-eloadok-eloadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97741126-a3a7-4208-9a60-aa17fcd82aa0.jpg","index":0,"item":"6297925f-d693-46e2-a33d-731db16b38b7","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_HVG-Allasborze-2025-eloadok-eloadasok","timestamp":"2025. március. 25. 09:37","title":"Ezek az értékes nyeremények és inspiráló előadások várnak a HVG Állásbörzén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Miközben a szív- és érrendszeri, valamint onkológiai betegségeket kiemelt figyelem övezi, megdöbbentően sok, több mint hárommilliárd ember szenved idegrendszeri eredetű betegségektől. Mi minden okozza ezt a jelenséget, és miért egyre nagyobb ennek az egészségügyi és társadalmi költsége? Milyen jó hírek ellensúlyozzák a riasztó adatokat? Dóczi Tamás idegsebésszel, a Pécsi Tudományegyetem professzorával beszélgettünk.","shortLead":"Miközben a szív- és érrendszeri, valamint onkológiai betegségeket kiemelt figyelem övezi, megdöbbentően sok, több mint...","id":"20250325_neurologia-nepbetegseg-keringesi-betegseg-parkinson-depresszio-idegrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4.jpg","index":0,"item":"b665ba9e-4025-4b5f-9845-97adb392965e","keywords":null,"link":"/360/20250325_neurologia-nepbetegseg-keringesi-betegseg-parkinson-depresszio-idegrendszer","timestamp":"2025. március. 25. 06:30","title":"A láthatatlan járvány: már nem a szívünkkel és a keringésünkkel van a legtöbb gond, hanem az idegrendszerünkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab89ed3-bfad-4b12-ab81-ab0929490e22","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár a sátor falára is lehet vetíteni a Unihertz mobiljával, ami elképesztően nagy akkumulátorral rendelkezik.","shortLead":"Akár a sátor falára is lehet vetíteni a Unihertz mobiljával, ami elképesztően nagy akkumulátorral rendelkezik.","id":"20250325_unihertz-tank-3-pro-strapamobil-projektor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab89ed3-bfad-4b12-ab81-ab0929490e22.jpg","index":0,"item":"570220ad-e660-432d-8769-c44050333f26","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_unihertz-tank-3-pro-strapamobil-projektor","timestamp":"2025. március. 25. 08:03","title":"Androidos mobil világvége esetére: ez a telefon napokig bírja egy töltéssel, és még egy projektor is van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216f71d1-c051-4d69-85ae-53f9a1855454","c_author":"Horn Andrea","category":"cegauto","description":"Június közepéig kell elkészülnie a kivitelezőnek a Hungaroring felújításának második ütemével, amelynek során a főépületet és a főtribünt építették újjá. A változás tényleg rendkívül látványos, lassacskán eltűnik minden, ami retró.","shortLead":"Június közepéig kell elkészülnie a kivitelezőnek a Hungaroring felújításának második ütemével, amelynek során...","id":"20250324_hungaroring-felujitas-celegyenes-boxutca-paddock-fotribun-forma1-magyar-nagydij-gyulay-zsolt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/216f71d1-c051-4d69-85ae-53f9a1855454.jpg","index":0,"item":"3ee41a62-86bd-4e54-b5d7-50f0ed25254d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_hungaroring-felujitas-celegyenes-boxutca-paddock-fotribun-forma1-magyar-nagydij-gyulay-zsolt-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 14:26","title":"Dimenziókapu Mogyoródon: így fest most a 79 milliárdból megújuló Hungaroring – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gérard Depardieu vallomást tett a szexuális zaklatás miatt ellene indított perben. Akár öt évet is kaphat, ha elítélik.","shortLead":"Gérard Depardieu vallomást tett a szexuális zaklatás miatt ellene indított perben. Akár öt évet is kaphat, ha elítélik.","id":"20250325_depardieu-birosag-targyalas-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638.jpg","index":0,"item":"3f6414e4-a526-4e2a-87e6-bed126339f5e","keywords":null,"link":"/elet/20250325_depardieu-birosag-targyalas-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. március. 25. 14:12","title":"Depardieu a bíróság előtt: „Mindig is azt mondták, hogy oroszos természetem van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852e41d8-1dec-4ff0-af76-472639d93e15","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hüllők egy sütkérezőhelyen vesztek össze.","shortLead":"A hüllők egy sütkérezőhelyen vesztek össze.","id":"20250325_florida-everglades-nemzeti-park-aligator-krokodil-parbaj-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852e41d8-1dec-4ff0-af76-472639d93e15.jpg","index":0,"item":"1355dc1f-f291-4892-8496-34b83028f19f","keywords":null,"link":"/elet/20250325_florida-everglades-nemzeti-park-aligator-krokodil-parbaj-video","timestamp":"2025. március. 25. 12:23","title":"Aligátor és krokodil párbaját vették videóra Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]