Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Novák Előd javaslata száműzné a középületekről a „megbotránkozást keltő”, a magyar nemzeti lobogót „meggyalázó” szivárványos zászlókat. A tilalom ötletét a kormányzat is támogatja, bár Orbán Viktor 2021-ben még Budapest „utcaképéhez tartozónak” nevezte a szivárványszínt, a Karmelitára azért nem tűzte ki a zászlót. ","shortLead":"Novák Előd javaslata száműzné a középületekről a „megbotránkozást keltő”, a magyar nemzeti lobogót „meggyalázó”...","id":"20250325_mi-hazank-szivarvany-zaszlo-kozepulet-javaslat-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8.jpg","index":0,"item":"cffe5be5-4fc9-4425-a821-3ba3c40e2f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_mi-hazank-szivarvany-zaszlo-kozepulet-javaslat-fidesz","timestamp":"2025. március. 25. 14:46","title":"Kitiltaná a középületekről a szivárványos zászlót a Mi Hazánk friss javaslata, amit a kormány is támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Emelkednek az ingatlanárak, így a vásárlók már 25 millió forint fölötti kölcsönöket vesznek fel.","shortLead":"Emelkednek az ingatlanárak, így a vásárlók már 25 millió forint fölötti kölcsönöket vesznek fel.","id":"20250325_lakashitelek-lakasvasarlas-40-szazalekos-ugras-KH","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626.jpg","index":0,"item":"1c965842-446f-4836-ac0e-f662559ca8be","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250325_lakashitelek-lakasvasarlas-40-szazalekos-ugras-KH","timestamp":"2025. március. 25. 13:49","title":"Meglódultak a lakáshitelek, 40 százalékkal nőtt az átlagösszeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA Curiosity nevű Mars-járója egy olyan mintát elemzett, ami az eddigi legnagyobb szerves molekulát tartalmazta, amit a vörös bolygón találtak.","shortLead":"A NASA Curiosity nevű Mars-járója egy olyan mintát elemzett, ami az eddigi legnagyobb szerves molekulát tartalmazta...","id":"20250325_nasa-mars-curiosity-szerves-molekula-elet-jelei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931.jpg","index":0,"item":"744b3e62-75fd-4cc4-9cf3-ccd7c5e48544","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_nasa-mars-curiosity-szerves-molekula-elet-jelei","timestamp":"2025. március. 25. 11:03","title":"Óriási szerves molekulákat találtak a Marson, olyat, amilyen a Földön is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4089ee-45f9-44fb-951f-aedc06d1155c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A félig farkas Okami naponta 3 kg nyers csirkét fogyaszt el.","shortLead":"A félig farkas Okami naponta 3 kg nyers csirkét fogyaszt el.","id":"20250326_Tobb-mint-2-milliard-forintert-kelt-el-a-vilag-legdragabb-kutyaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e4089ee-45f9-44fb-951f-aedc06d1155c.jpg","index":0,"item":"157e2837-840c-436f-95df-3ea63dea7665","keywords":null,"link":"/elet/20250326_Tobb-mint-2-milliard-forintert-kelt-el-a-vilag-legdragabb-kutyaja","timestamp":"2025. március. 26. 16:43","title":"Több mint 2 milliárd forintért kelt el a világ legdrágább kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97741126-a3a7-4208-9a60-aa17fcd82aa0","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Hogyan írj ütős önéletrajzot? Mit is jelent a versenyképes fizetés? Miként tudod mentálisan fejleszteni magad, hogy jobb álláshoz juss és leküzdd a nehézségeket? Egyebek mellett ezek a témák is terítékre kerülnek az április 9-én induló HVG Állásbörzén a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. A szervezők értékes ajándékokkal és sok hasznos előadásal is készülnek. Egy kis előzetes, hogy mit kapnak azok, akik eljönnek az ország legnagyobb karrierfórumára. ","shortLead":"Hogyan írj ütős önéletrajzot? Mit is jelent a versenyképes fizetés? Miként tudod mentálisan fejleszteni magad...","id":"20250325_HVG-Allasborze-2025-eloadok-eloadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97741126-a3a7-4208-9a60-aa17fcd82aa0.jpg","index":0,"item":"6297925f-d693-46e2-a33d-731db16b38b7","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_HVG-Allasborze-2025-eloadok-eloadasok","timestamp":"2025. március. 25. 09:37","title":"Ezek az értékes nyeremények és inspiráló előadások várnak a HVG Állásbörzén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Miniszterelnök úr, ki mer állni?” – kérdezi Magyar.","shortLead":"„Miniszterelnök úr, ki mer állni?” – kérdezi Magyar.","id":"20250325_Magyar-Peter-elindul-Orban-valasztokorzeteben-orszaggyulesi-kepviselojeloltkent-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"c420f010-a176-4b71-a687-915e271e353c","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Magyar-Peter-elindul-Orban-valasztokorzeteben-orszaggyulesi-kepviselojeloltkent-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 10:08","title":"Magyar Péter elindul Orbán választókörzetében országgyűlési képviselőjelöltként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő egy másik alkalommal is kritikus állapotba került a kórházban töltött ideje alatt.","shortLead":"Az egyházfő egy másik alkalommal is kritikus állapotba került a kórházban töltött ideje alatt.","id":"20250325_ferenc-papa-korhazi-kezeles-eletveszely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c.jpg","index":0,"item":"e9e3cbc3-860b-42d9-bfcd-3bd1d10ef570","keywords":null,"link":"/elet/20250325_ferenc-papa-korhazi-kezeles-eletveszely-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 14:00","title":"Orvosa szerint életveszélyben volt Ferenc pápa: „Választanunk kellett, hogy hagyjuk elmenni, vagy próbálkozzunk minden lehetséges módszerrel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8cca97-5dad-498f-8514-4ccbedf58517","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hatóság félrevezetése miatt keresi a bíróság Szabó Bálintot, akit kedd éjjel a Dunából kellett kimenteniük a vízi rendőröknek.","shortLead":"Hatóság félrevezetése miatt keresi a bíróság Szabó Bálintot, akit kedd éjjel a Dunából kellett kimenteniük a vízi...","id":"20250326_elfogatoparancs-birosag-korozes-szabo-balint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc8cca97-5dad-498f-8514-4ccbedf58517.jpg","index":0,"item":"16fab04b-6910-40f4-a8ae-942b7eb4511d","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_elfogatoparancs-birosag-korozes-szabo-balint-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 15:08","title":"Elfogatóparancsot adott ki a bíróság Szabó Bálint ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]