Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt a színházak világnapján. ","shortLead":"Mindezt a színházak világnapján. ","id":"20250327_Egymasnak-feszult-Karacsony-es-Vitezy-a-fuggetlen-szinhazak-finanszirozasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816.jpg","index":0,"item":"7550ad25-b10d-4d36-95fb-43f1b137e509","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Egymasnak-feszult-Karacsony-es-Vitezy-a-fuggetlen-szinhazak-finanszirozasan","timestamp":"2025. március. 27. 13:49","title":"Karácsony szerint galádság, Vitézy szerint gyávaság: a független színházak finanszírozásáról szavazott a Fővárosi Közgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6724d317-f24b-48e0-bf0f-13e478965c8c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Jezero-kráter peremén, ahol az élet után kutat a NASA, a Perseverance marsjáró szúrt ki egy egészen furcsa képződményt.","shortLead":"A Jezero-kráter peremén, ahol az élet után kutat a NASA, a Perseverance marsjáró szúrt ki egy egészen furcsa...","id":"20250326_nasa-mars-perseverance-szikla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6724d317-f24b-48e0-bf0f-13e478965c8c.jpg","index":0,"item":"2bf4d630-113f-4e51-a14f-faceb68b34ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_nasa-mars-perseverance-szikla","timestamp":"2025. március. 26. 18:03","title":"Nagyon furcsa sziklát talált a NASA a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2913ef3-7c4d-4996-90fd-a4e92e4a254f","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A Signal az egyik legbiztonságosabb üzenetküldő platformnak számít, de nem bevett szokás a használata az amerikai vezetés körében. Mutatjuk, mit lehet tudni a platformról, annak biztonságáról, és hogyan használhatja akár ön is. ","shortLead":"A Signal az egyik legbiztonságosabb üzenetküldő platformnak számít, de nem bevett szokás a használata az amerikai...","id":"20250326_signal-uzenetkuldo-alkalmazas-donald-trump-amerikai-kormany-hasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2913ef3-7c4d-4996-90fd-a4e92e4a254f.jpg","index":0,"item":"4570ab3f-c044-492a-ad2b-8a7ddd82c213","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_signal-uzenetkuldo-alkalmazas-donald-trump-amerikai-kormany-hasznalat","timestamp":"2025. március. 26. 11:03","title":"Mi az a Signal üzenetküldő, ami körül kitört a botrány? Érdemes telepíteni? Hogyan lehet használni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06747913-4b55-48eb-8e7c-1bbaa43a1e79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichiáter annyira felháborodott a riporter kérdésein, hogy azzal fenyegette, befejezi az interjút.","shortLead":"A pszichiáter annyira felháborodott a riporter kérdésein, hogy azzal fenyegette, befejezi az interjút.","id":"20250326_Hany-eve-volt-Csernus-Imret-kiakasztotta-Gulyas-Marton-amikor-szoba-hozta-Simek-Kittyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06747913-4b55-48eb-8e7c-1bbaa43a1e79.jpg","index":0,"item":"90b4b73c-5b8e-4759-8dcf-67abb97cfd44","keywords":null,"link":"/elet/20250326_Hany-eve-volt-Csernus-Imret-kiakasztotta-Gulyas-Marton-amikor-szoba-hozta-Simek-Kittyt","timestamp":"2025. március. 26. 09:43","title":"„Hány éve volt?” – Csernus Imrét kiakasztotta Gulyás Márton, amikor szóba hozta Simek Kittyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a111629d-537b-48b0-872c-c89e8c2bd8ab","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Milyen nagyszerű magasságokba emelkedhetnénk, ha igazán aktiválnánk a motivációnkat! 9 tipp, amit ha elkezdenénk megfogadni, akár az egész társadalom megváltozna – vallja egy amerikai tréner.","shortLead":"Milyen nagyszerű magasságokba emelkedhetnénk, ha igazán aktiválnánk a motivációnkat! 9 tipp, amit ha elkezdenénk...","id":"20250326_motivacio-iranyitas-brendon-burchard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a111629d-537b-48b0-872c-c89e8c2bd8ab.jpg","index":0,"item":"47520564-7394-4c89-829e-e501da11035e","keywords":null,"link":"/elet/20250326_motivacio-iranyitas-brendon-burchard","timestamp":"2025. március. 26. 07:01","title":"Ha egy oroszlán bátorságával vagyok megáldva, miért élek gyáva nyúl módjára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0f1963-be97-4e91-952c-ee6331fe9188","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miért ekkora a stigma a rákbetegség Magyarországon? Hogyan lehet megbirkózni a testi és a lelki sebekkel, vagy akár a társadalmi kirekesztéssel? Hogyan tud ebben segíteni a család, a környezet, vagy akár egy pszichológus? Merre vezet tovább az út a gyógyulás után? Erről beszélgettünk a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Miért ekkora a stigma a rákbetegség Magyarországon? Hogyan lehet megbirkózni a testi és a lelki sebekkel, vagy akár...","id":"20250326_Kosz-jol-rakgyogyitas-rehabilitacio-bodoky-gyorgy-komora-nora-kapitany-zsuzsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f0f1963-be97-4e91-952c-ee6331fe9188.jpg","index":0,"item":"05358905-43dc-4087-b3a7-927f3f4c0565","keywords":null,"link":"/elet/20250326_Kosz-jol-rakgyogyitas-rehabilitacio-bodoky-gyorgy-komora-nora-kapitany-zsuzsa","timestamp":"2025. március. 26. 15:00","title":"Kösz, jól: A rák nem egyenlő a halálos ítélettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d217c70-eab9-446e-bf90-841bb0c14422","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán cég a nehézségei ellenére sorozatban jönne ki az új modellekkel. ","shortLead":"A japán cég a nehézségei ellenére sorozatban jönne ki az új modellekkel. ","id":"20250326_Feltamadt-Nissan-itt-az-uj-Micra-Leaf-Juke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d217c70-eab9-446e-bf90-841bb0c14422.jpg","index":0,"item":"2bef3abd-7a70-467d-bbb8-6c487460a135","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_Feltamadt-Nissan-itt-az-uj-Micra-Leaf-Juke","timestamp":"2025. március. 26. 13:31","title":"Feltámadt a Nissan: itt az új Micra, Leaf és Juke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"360","description":"Az elmúlt időszakban semmi mást sem hallottunk, hogy mennyire szenved a magyar jármű- és akkugyártás. Ebben a helyzetben a Donald Trump által bejelentett vám különösen érzékenyen érinti a magyar gazdaságot, még akkor is, ha jellemzően nem az amerikai piacra termel a hazai autóipar. ","shortLead":"Az elmúlt időszakban semmi mást sem hallottunk, hogy mennyire szenved a magyar jármű- és akkugyártás. Ebben...","id":"20250327_Trump-vamjai-a-legrosszabbkor-jonnek-a-mar-igy-megterhelt-magyar-autoiparnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4.jpg","index":0,"item":"44c94f32-d5ed-4002-a0d2-ad8e0ebc3d49","keywords":null,"link":"/360/20250327_Trump-vamjai-a-legrosszabbkor-jonnek-a-mar-igy-megterhelt-magyar-autoiparnak","timestamp":"2025. március. 27. 19:34","title":"Trump vámjai a legrosszabbkor jönnek a már így is agyonterhelt magyar autóiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]