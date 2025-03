Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4a02c1e6-d385-434b-89e7-96efe5c56532","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megszilárdította dominanciáját a félvezetőiparban a kaliforniai székhelyű Nvidia – derül ki a TrendForce új, a tavalyi évet összegző jelentéséből. A globális félvezetőipar robbanásszerű növekedést ért el 2024-ben, és ez elsősorban a mesterséges intelligenciának, pontosabban a MI-alkalmazásokhoz használt processzoroknak köszönhető.","shortLead":"Megszilárdította dominanciáját a félvezetőiparban a kaliforniai székhelyű Nvidia – derül ki a TrendForce új, a tavalyi...","id":"20250329_trendforce-elemzes-felvezetoipar-bevetelek-2024-nvidia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a02c1e6-d385-434b-89e7-96efe5c56532.jpg","index":0,"item":"1e4cb36c-7fbc-4982-8004-24867a38bf19","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_trendforce-elemzes-felvezetoipar-bevetelek-2024-nvidia","timestamp":"2025. március. 29. 18:03","title":"Csak lesnek a riválisok, úgy hasít az Nvidia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálták felhívni az amerikai elnök figyelmét arra, hogy a vámok felhajthatják az árakat, ám őt ez nem érdekli, sőt szerinte még jó is lesz, mert majd amerikai autókat fognak vásárolni az emberek.","shortLead":"Megpróbálták felhívni az amerikai elnök figyelmét arra, hogy a vámok felhajthatják az árakat, ám őt ez nem érdekli, sőt...","id":"20250330_Donald-Trump-vam-25-szazalek-autipar-aremeles-autogyartok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5.jpg","index":0,"item":"c2608950-41a1-4869-9906-b2d3855f6e98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250330_Donald-Trump-vam-25-szazalek-autipar-aremeles-autogyartok","timestamp":"2025. március. 30. 13:33","title":"Trumpot nem is érdekelhetné kevésbé, ha a vámok miatt drágulnak az autók Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50b1fac-641c-414e-b140-6576af318fb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc után a Fidesz és a KDNP is a nyakába veszi az országot.","shortLead":"Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc után a Fidesz és a KDNP is a nyakába veszi az országot.","id":"20250330_orszagjaras-fidesz-kdnp-menczer-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c50b1fac-641c-414e-b140-6576af318fb7.jpg","index":0,"item":"1c0cd3aa-1c95-44d8-a96b-7385c15a4797","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_orszagjaras-fidesz-kdnp-menczer-tamas","timestamp":"2025. március. 30. 11:55","title":"Országjárásra indulnak a kormánypártok vezető politikusai is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54aa65fa-476c-485e-94ee-9ac34c669b54","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss vizsgálat lehetséges kapcsolatot talált a tetoválásoknál használt tinta, valamint bizonyos rákos megbetegedések magasabb kockázata között.","shortLead":"Egy friss vizsgálat lehetséges kapcsolatot talált a tetoválásoknál használt tinta, valamint bizonyos rákos...","id":"20250330_tetovalas-rak-kockazata-ikerparok-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54aa65fa-476c-485e-94ee-9ac34c669b54.jpg","index":0,"item":"f310e195-b13e-46d1-9885-080e3139630f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_tetovalas-rak-kockazata-ikerparok-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 30. 10:03","title":"Ikerkutatás bizonyítja: a tetoválások növelhetik a rák kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516e5d4a-9279-4643-b5a6-a5700183705a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A pénteki földrengésnek eddig 1700 halálos áldozata és 3400 sérültje van.","shortLead":"A pénteki földrengésnek eddig 1700 halálos áldozata és 3400 sérültje van.","id":"20250331_mianmar-foldrenges-tulelo-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/516e5d4a-9279-4643-b5a6-a5700183705a.jpg","index":0,"item":"9e344e02-2103-410c-8743-332a30a69d52","keywords":null,"link":"/elet/20250331_mianmar-foldrenges-tulelo-mentes","timestamp":"2025. március. 31. 12:13","title":"Hatvan óra után túlélőt találtak egy szálloda romjai alatt Mianmarban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5658dde-3e9f-4822-b435-e44512133cd1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben kevesebb értesítés érkezhet a YouTube felől a felhasználóknak – a vállalat így előzné meg, hogy a teljes alkalmazásban letiltsák az értesítéseket.","shortLead":"A jövőben kevesebb értesítés érkezhet a YouTube felől a felhasználóknak – a vállalat így előzné meg, hogy a teljes...","id":"20250330_youtube-push-ertesites-kikapcsolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5658dde-3e9f-4822-b435-e44512133cd1.jpg","index":0,"item":"d1872ef1-b597-4b95-bd62-8e66d31d3453","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_youtube-push-ertesites-kikapcsolasa","timestamp":"2025. március. 30. 16:03","title":"Meg fogja érezni, ha a YouTube elkezdi bevezetni az új fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17101aee-3e94-4d24-8c5c-036f62ff4f7d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A funkció azért még eléggé el van rejtve, elmondjuk, hogyan érheti el mégis, ha kellene.","shortLead":"A funkció azért még eléggé el van rejtve, elmondjuk, hogyan érheti el mégis, ha kellene.","id":"20250331_budapestgo-bkk-rendeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17101aee-3e94-4d24-8c5c-036f62ff4f7d.jpg","index":0,"item":"b6f896ca-1ae4-4763-a55c-f50c7306efa5","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_budapestgo-bkk-rendeszet","timestamp":"2025. március. 31. 13:58","title":"Mostantól a BudapestGO-ból is lehet hívni a BKK-rendészetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554353f9-3e39-4777-9442-4ec0f05542ea","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Botrányos körülmények között történt vezetőváltás a sportszövetség élén.","shortLead":"Botrányos körülmények között történt vezetőváltás a sportszövetség élén.","id":"20250330_nagy-peter-doos-imre-tisztujito-kozgyules-elnokvalasztas-magyar-sulyemelo-szovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/554353f9-3e39-4777-9442-4ec0f05542ea.jpg","index":0,"item":"5b36daed-e317-449f-a04b-3fad01058417","keywords":null,"link":"/sport/20250330_nagy-peter-doos-imre-tisztujito-kozgyules-elnokvalasztas-magyar-sulyemelo-szovetseg","timestamp":"2025. március. 30. 17:38","title":"17 év után leváltották a Magyar Súlyemelő Szövetség elnökét, aki biztos volt a győzelmében, de készült B-tervvel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]